คาดกลุ่มแบงก์ Q1 กำไรแผ่ว เหตุตั้งสำรองสูง-เชื่อทั้งปียังเติบโต

บล.เมย์แบงก์(ประเทศไทย) หรือ บล.เมย์แบงก์ฯ มีมุมมอง บวก หุ้นเด่น BBL และ KKP เพราะเลือก BBL เป็นหุ้นเด่นในกลุ่มแบงก์สำหรับเก็งกำไรผลประกอบการไตรมาสแรกปี 66 คาดว่าจะมีเซอร์ไพรส์เชิงบวกจากการตั้งสำรองหนี้สูญจำนวนมากและ NIM ที่เพิ่มขึ้น ประเมินกำไรปี 66 ของกลุ่มธนาคารจะเติบโต 12% จากปีก่อน จากเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวและแนวโน้มเชิงบวกจากอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น คาดว่า NIM จะลดลงไตรมาสก่อน จากค่าธรรมเนียม FIDF ที่สูงขึ้นไตรมาสแรกปี 66 และฟื้นตัวไตรมาส 2 ถึงไตรมาส 4 ปี 66 นอกจากนี้ ยังชอบ KKP ที่มีรายได้เติบโตแข็งแกร่งและราคาหุ้นน่าสนใจ จังหวะที่ราคาหุ้นร่วงจากความกังวลประเด็นคุณภาพสินทรัพย์ถือเป็นโอกาสสะสมเพิ่มดังนั้น บล.เมย์แบงก์ฯประเมิน TTB และ BBL มีแนวโน้มที่จะรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 1 เติบโตอย่างแข็งแกร่งที่ 19% และ 15% เทียบปีก่อนตามลำดับ เนื่องจาก NII เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ในแง่ของเมื่อเทียบไตรมาส คาดกำไรของ KBANK และ KKP น่าจะฟื้นตัวแรงจากต้นทุนสินเชื่อที่ลดลงของ KBANK ขณะ KKP ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม สินเชื่อมีแนวโน้มทรงตัวจากไตรมาสก่อน ขณะ NIM มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากค่าธรรมเนียม FIDF ที่สูงขึ้นในไตรมาสแรกปีนี้ และ Non-NII น่าจะยังคงอ่อนแอตามการเติบโตของสินเชื่อและกิจกรรมในตลาดทุนที่ชะลอตัว โดยรวมแล้ว PPoP มีแนวโน้มเติบโต 7% เทียบปีก่อน นำโดย BBL (เพิ่มขึ้น 22% จากการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่ง)ขณะอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพของทั้งกลุ่มคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 7bps จากไตรมาสก่อนเป็น 3.74% ขณะที่ต้นทุนสินเชื่อน่าจะยังคงเพิ่มขึ้นที่ 1.4% ในไตรมาสแรกปี 66 จาก 1.2% ในไตรมาสแรกปี 65 โดยคุณภาพสินทรัพย์ที่อ่อนแอน่าจะมาจากสินเชื่อ SME และรายย่อย ขณะที่สินเชื่อธุรกิจยังคงแข็งแกร่ง โดยรวมแล้วคาดว่าต้นทุนสินเชื่อจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยคาด NIM ดีขึ้นหนุนกำไรฟื้นตัวตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี66 เป็นต้นไป เพราะ NIM ของกลุ่มธนาคารมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนเทียบไตรมาสแรกปี 66 แต่มองว่า NIM จะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 2 ถึงไตรมาส 4มอง BANKING SECTOR แนะนำ "POSITIVE" เพราะจากฐานะสภาพคล่องและโครงสร้างที่เหนือกว่า บล.กรุงศรีฯ คงมุมมองว่าปัญหาจาก SVB จะส่งผลกระทบจำกัดต่อระบบธนาคารไทย เชื่อว่าภาวะแห่ถอนเงิน (bank run) ในสหรัฐอาจจะถือเป็น wake-up call ให้กับธนาคารไทยที่จะพิจารณาเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก โดยเฉพาะกับบัญชี CASA ปีนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงและจะได้รับผลกระทบทางอ้อมเล็กน้อยบล.กรุงศรีฯ ยังคงมองว่าการที่ SVB ล้มน่าจะส่งผลกระทบในวงจำกัดต่อระบบธนาคารไทย เพราะธนาคารแห่งประเทศไทยชี้แจ้งแล้วว่าไม่มีธนาคารไทยแห่งไหนที่มีการทำธุรกรรมโดยตรงกับ SVB อย่างไรก็ตาม อาจจะเห็นผลกระทบทางอ้อมในแง่ของภาวะตลาด แต่ก็น่าจะเป็นผลกระทบไม่รุนแรงเท่ากับปี 2008 หลังการล่มสลายของ Lehman Brothers เพราะ SVB มีขนาดสินทรัพย์เพียง US$2.12 แสนล้าน คิดเป็นเพียง 0.9% ของสินทรัพย์รวมในระบบ ธนาคารของสหรัฐ และ 0.9% ของ GDPสหรัฐ เพราะ SVB จัดเป็นธนาคารที่ใหญ่ เป็นอันดับที่ 16 ในปีที่แล้ว ถือว่าเล็กกว่าเมื่อเทียบกับ Lehman Brothersซึ่งอยู่ใน top 5ของธนาคารสหรัฐในปี 2007ทั้งนี้ เนื่องจากกว่า 70% ของสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นการลงทุนใน UST และตราสารหนี้ประเภทอื่น ๆ ดังนั้น ผลขาดทุนที่ยังไม่รับรู้ของการลงทุนเหล่านี้ซึ่งอยู่ในรายการสินทรัพย์รอการขายที่เกิดขึ้นหลังจากที่ Fed ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลายรอบและความไม่สอดคล้องของอายุตราสารหนี้ (maturing mismatch) คือสาเหตุสำคัญเบื้องหลังที่ทำให้SVB ประสบปัญหา ขณะเดียวกัน ธนาคารขนาดใหญ่ของไทยมี profile สภาพคล่อง และโครงสร้างพอร์ตที่เหนือกว่า โดยมีสัดส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องสูงต่อเงินฝากอยู่ที่ 37.4% และเกือบ 60% ของสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นเงินสด และการกู้ยืมระยะสั้นระหว่างธนาคารในตลาดเงิน ซึ่งแปลว่าธนาคารไทยมีความยืดหยุ่นมากกว่าและรับมือกับการไหลออกของเงินฝากได้ดีกว่าภาวะ Bank run ในสหรัฐอาจจะนำไปสู่การขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารไทยดังนั้น บล.กรุงศรีฯ จึงเชื่อว่าภาวะ bank run ที่เกิดขึ้นในสหรัฐจะเป็นเหมือน wake-up call สำหรับธนาคารไทยในการพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก โดยเฉพาะบัญชีCASA ในปีนี้ ซึ่งอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำไมผู้บริหารธนาคารต่าง ๆ มองแนวโน้ม NIM ปี FY23 ค่อนข้างระมัดระวัง และดึงความคาดหวังในเชิงบวกของตลาดต่อ NIM เอาไว้ประเมินหุ้น กลุ่ม Bank ให้คำแนะนำ "Overweight หรือมากกว่าตลาด” เพราะคาดกำไรสุทธิรวมไตรมาสแรกปี66 ของกลุ่มธนาคารจะอยู่ที่ 4.3 หมื่นล้านบาท ลดลง 3% เทียบปีก่อน แต่เพิ่มขึ้น 30% จากไตรมาสก่อน โดยการลดลงจากปีก่อน เกิดจากการตั้งสำรองฯที่ยังคงอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะ KBANK จากการเร่ง clean up ลูกหนี้ช่วงโควิด ส่วนการเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน เกิดจาก OPEX ลดลงตามฤดูกาล ขณะที่ NIM ในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ปรับเพิ่มขึ้นตามทิศทางของอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นทั้งนี้ ธนาคารที่จะเติบโตทั้งได้เทียบปีก่อนและไตรมาสก่อน คือ BBL และ KTB จากแนวโน้มสำรองฯที่ลดลงและNIM ที่เพิ่มขึ้นได้ดีส่วน NPL รวมในไตรมาสแรกปี 66 มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2.96% จากไตรมาส 4 ปี 65 ที่ 2.89% ซึ่งเป็นการทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปขณะที่คาดว่า NPLs จะทยอยเร่งตัวเพิ่มขึ้นในปี 66 อยู่ที่ 3.05% จากปี65 ที่ 2.89% ราคาหุ้นกลุ่มธนาคารเคลื่อนไหว in line กับ SET ใน 3เดือน โดย บล.ดาโอ ยังคงน้ำหนักการลงทุน “มากกว่าตลาด” เพราะ valuation ยังถูก เทรดที่ระดับเพียง 0.70x PBV (-1.0SD below 10-yr average PBV) โดย ชอบ BBL (ซื้อ/เป้า 187.00 บาท) เพราะ BBL เป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้น และชอบ KTB (ซื้อ/เป้า 20.00 บาท) เพราะ Valuation ปัจจุบันซื้อขายที่ระดับต่ำเพียง PBV ที่0.64x (กลุ่มธนาคารซื้อขายที่ 0.70x) ขณะที่มี upside เพิ่มจากแอฟเป๋าตังขณะที่คาดกำไรสุทธิไตรมาสแรกปี 66 ลดลงจากปีก่อน จากสำรองฯที่ยังอยู่ในระดับสูง แต่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อ น จากOPEX ที่ลดลงตามฤดูกาล และ NIM ที่เพิ่มขึ้น บล.ดาโอ คาดกำไรสุทธิรวมไตรมาสแรกปี 66 ของกลุ่มธนาคารจะอยู่ที่ 4.3 หมื่นล้านบาท ลดลง 3% จากปีก่อนแต่เพิ่มขึ้น 30% จากไตรมาสก่อน เพราะการตั้งสำรองฯที่ยังคงอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะ KBANK จากการเร่ง clean up ลูกหนี้ช่วงโควิด ขณะที่จะมีขาดทุนจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้นและรายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์ลดลงตามสภาวะตลาดหุ้นที่ปรับตัวลดลงด้านสินเชื่อไตรมาสแรกเพิ่มขึ้น 1% เทียบปีก่อน แต่ลดลง 1% เทียบไตรมาสก่อน เพราะสินเชื่อรายใหญ่หดตัวแต่สินเชื่อเช่าซื้อ ส่วน NPL ทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้น ภาพรวมของสินเชื่อไตรมาสแรก คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1% จากปีก่อน แต่ลดลง 1% จากไตรมาสก่อน เพราะเป็นช่วงของสินเชื่อรายใหญ่มีการชำระคืนตามฤดูกาล แต่สินเชื่อรายย่อยยังปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ โดยสินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อบ้านยังเติบโตได้ดี ส่วนสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลเพิ่มขึ้นตามฤดูกาล ในส่วนของ NPL รวมในไตรมาสแรกปีนี้ มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2.96% จากไตรมาส 4 ปี 65 ที่2.89% ซึ่งเป็นการทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพราะยังมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ต่ออายุถึงเดือน ธ.ค. 66ประเมินกลุ่มBANKINGคำแนะนำ "Overweight" คาดกำไรสุทธิ ไตรมาสแรกของกลุ่มที่ 45,055 ล้านบาท หรือเติบโต 1.9% จากปีก่อน และ 36.1% จากไตรมาสก่อน ฟื้นตัวจากฐานต่ำ หลังการตั้งสำรองเริ่มผ่อนคลายลงและค่าใช้จ่ายดำเนินงานปรับลดลง ขณะรายได้ดอกเบี้ยยังโตจาก NIM ที่เร่งตัวขึ้น คาด KBANK และ SCB เป็นธนาคารใหญ่ที่ผลดำเนินงานฟื้นตัวได้ดี ส่วน BBL และ KTB โตต่อเนื่องทั้งเทียบปีก่อนและไตรมาสก่อน ส่วนธนาคารกลาง/เล็ก มีเพียง KKP ที่ฟื้นตัวเด่นหลังสำรองลดลงบล.หยวนต้าฯ คงน้ำหนักลงทุน “มากกว่าตลาด” คาดเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และ Valuation ไม่แพง มองราคาหุ้นที่ปรับลงมาจาก Sentiment ลบของธนาคารในต่างประเทศเป็นจังหวะสะสมที่ดี หุ้นแนะนำ จึงเลือก BBL(TP@190) เป็น Top Pick ของกลุ่ม จากผลดำเนินงานไตรมาสแรกปี 66 ที่คาดโตทั้งเทียบปีและไตรมาส บวกกับคุณภาพสินเชื่อที่แข็งแรงกว่าธนาคารอื่น ขณะปัจจุบันซื้อขายด้วย PBV เพียง 0.6xประเมินหุ้น Bank Sector ให้คำแนะนำ "Overweight" คาดกำไรไตรมาสแรก จะเพิ่มขึ้น 34% เทียบไตรมาสก่อน และ 6% เทียบปีก่อน กำไรที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งของไตรมาส สะท้อนถึงฐานกำไรที่ต่ำในไตรมาส 4ปี65 ของ KBANK (เนื่องจากมีการกำหนด credit cost ก้อนใหญ่)และ SCB (เพราะมีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานก้อนใหญ่) ขณะที่กำไรที่เพิ่มขึ้นในระดับปานกลางเทียบปีก่อน สะท้อนถึงสมมติฐานกำไรจาก FVTPL ที่ลดลง และรายได้ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและตลาดทุนที่ลดลง นอกจากนี้ ประมาณการกำไรไตรมาสแรกปีนี้ ของ บล.เคจีไอฯ ยังใช้สมมติฐานอัตราการขยายตัวของสินเชื่อที่ 1% เทียบไตรมาสและ 4% เทียบปีก่อน , NIM ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีก 5bps จากไตรมาสก่อน และ 50bps จากปีก่อน รวมถึง credit cost ที่ลดลงจากไตรมาสก่อน แต่ทรงตัวจากปีก่อนหากไม่รวมรายการทางบัญชีที่ผันผวนในส่วนของค่าใช้จ่ายสำรองฯ (credit cost) และกำไร/ขาดทุนจากเงินลงทุน (FVTPL) คาดว่ากำไรจากธุรกิจหลัก (PPOP-ex FVTPL) จะเพิ่มขึ้น 7% จากไตรมาสก่อน โดยกำไรของ SCB จะเติบโตในอัตราสูงเพราะฐานกำไรที่ต่ำในไตรมาส 4 ปี 65 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก้อนใหญ่สำหรับการปรับโครงสร้างองค์กร รองลงมาคือ KBANK เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูงตามฤดูกาลในไตรมาสสุดท้ายของปี ขณะเดียวกัน กำไรจากธุรกิจหลักยังคงเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งที่ 17% จากปีก่อน เนื่องจาก NIM ดีขึ้น โดยกำไรของ BBL เพิ่มขึ้นมากที่สุด เพราะ NIM ดีขึ้นทั้งนี้ ธนาคารต่าง ๆ เร่งขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้มาตั้งแต่เดือนธันวาคม 65 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 66 โดยปรับMLR +85bps และMRR +63bps ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเพิ่มขึ้นเพียง 35bps (ส่วนดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ หรือ CASA ยังเท่าเดิม) ทั้งนี้ เมื่อรวม DPA ที่เพิ่มขึ้น 23bps บล.เคจีไอฯ คิดว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูงขึ้นเกินพอที่จะชดเชยต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นได้ประมาณ 5bps จากไตรมาสก่อน และ 50bpd เทียบปีก่อน ภายใต้สมมติฐาน สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยลอยตัวมีสัดส่วน 60% และ CASA มีสัดส่วน 80% คาดว่าNIMของ KKP และ TISCO จะลดลง เพราะ TISCO มีสัดส่วนของสินเชื่อดอกเบี้ยคงที่สูงถึง 70% ขณะของ KKP อยู่ที่ 65%ขณะที่การจัดการหนี้เสียจำนวนมากด้วยการตัดหนี้สูญ (write-off) ขาย NPL ออกไปในไตรมาส 4 ปี65 ขณะที่รวมถึงภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 66 จะช่วงคลายกระแส NPL เกิดใหม่ และค่าใช้จ่ายการตั้งสำรองฯ (credit cost) ที่จะบันทึกในไตรมาสแรกลง ดังนั้น