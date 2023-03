PLT นับถอยหลังขาย IPO จำนวน 280 ล้านหุ้น เข้าตลาด mai

บมจ.พีลาทัส มารีน (PLT) ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางเรือและธุรกิจให้บริการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางรถ เตรียมพร้อมเปิดขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 280,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็น 29.17% ของจำนวนหุ้นหลัง IPO และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมี บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และ บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายการระดมทุนในครั้งนี้บริษัทมีแผนนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ (1) เพื่อลงทุนซื้อเรือบรรทุกก๊าซ LPG และก๊าซเคมีเหลว จำนวนเงินที่ใช้ประมาณ 250-300 ล้านบาท ภายในปี 66-67 โดยซื้อเรือมือสองที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี เพื่อทดแทนเรือเก่า เพื่อปรับอายุกองเรือให้มีอายุเฉลี่ยไม่เกิน 25 ปี และขยายกองเรือใหม่สำหรับการเพิ่มศักยภาพในการขนส่งสินค้าเหลวทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ(2) เพื่อลงทุนขยายกองรถบรรทุกก๊าซ LPG มีจำนวนเงินที่ใช้ประมาณ 65 ล้านบาท ภายในปี 2566 (3) เพื่อใช้ในการติดตั้งระบบ ERP ภายในองค์กร จำนวนเงินที่ใช้ประมาณ 15 ล้านบาท ภายในปี 2566 (4) ปรับปรุงลานจอดรถบรรทุกก๊าซ LPG และก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงรถบรรทุกก๊าซ LPG จำนวนเงินที่ใช้ประมาณ 12 ล้านบาท ภายในปี 2566 และ (5) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนจากจำนวนเงินที่เหลือจากทำรายการทั้งหมดตั้งแต่ปี 2566ปัจจุบัน PLT มีกองเรือ 19 ลำ ขนาดตั้งแต่ 570-900 ตัน และรถขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว จำนวน 44 คัน ประกอบด้วย รถ 6 ล้อ รถ 10 ล้อ รถลากจูง และรถกึ่งพ่วง ซึ่งมีลูกค้าหลักเป็นผู้จัดจำหน่ายก๊าซ LPG รายใหญ่ที่เป็นพันธมิตรที่ดีอย่าง บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) ตามด้วย บมจ.ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ (WP) และ บมจ.ปตท. (PTT)ผลดำเนินงานปี 62-65 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการขนส่งรวม 707.77 ล้านบาท 637.75 ล้านบาท 665.34 ล้านบาท และ 794.16 ล้านบาท ตามลำดับ และกำไรสุทธิ 69 ล้านบาท 35.93 ล้านบาท 55.07 ล้านบาท และ 62.21 ล้านบาท ตามลำดับขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ 4 แห่งออกบทวิเคราะห์ ประเมินราคาเหมาะสมสูงสุดของหุ้น PLT ไว้ที่ 2.20 บาทต่อหุ้น เนื่องด้วยบริษัทยังเติบโตแข็งแกร่งจากความต้องการใช้ LPG ที่เพิ่มขึ้นและการขยายกองเรือและรถรองรับความต้องการของลูกค้า และเป็นธุรกิจที่มีรายได้และกำไรค่อนข้างสม่ำเสมอจากสัญญาระยะยาวจากลูกค้าหลัก แตกต่างกับบริษัทเดินเรือทั่วไปที่รายได้ขึ้นลงตามวัฏจักรพร้อมกับผู้เล่นในตลาดมีน้อยรายบล.ทิสโก้ ให้ราคาเหมาะสมหุ้น PLT ปี 66 ที่ 2.00-2.20 บาท ด้วยวิธี PER ที่ 18-20 เท่า คาดผลประกอบการจะเติบโตเฉลี่ย 22% ต่อปีระหว่างปี 66-68 ด้วยกำไรสุทธิในปี 66 อยู่ที่ 106 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 71% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ถัดไปในปี 67 คาดกำไรสุทธิ 134 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26% และในปี 68 คาดมีกำไรสุทธิ 157 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17%ผลการดำเนินงานสูงขึ้นต่อเนื่องจากคาดการณ์รายได้ของ PLT จะเติบโตเฉลี่ย 14% ต่อปี ในปี 66 ปริมาณการขนส่งทางเรือคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมาที่ 1.6 ล้านตันในปี 66 หรือเพิ่มขึ้น 5% ส่วนปริมาณขนส่งทางรถคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 7.6 หมื่นตัน หรือเพิ่มขึ้น 11% ตามแผนการปรับกองเรือและรถ อัตรากำไรขั้นต้นมีแนวโน้มดีขึ้น 22.2% จากต้นทุนพลังงานที่ปรับลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน รวมทั้งปริมาณการขนส่งและการปรับกองเรือและรถจะทำให้ประสิทธิภาพการขนส่งเพิ่มขึ้นบล.เคจีไอ (ประเทศไทย) ให้ราคาเหมาะสมหุ้น PLT ปี 66 ที่ 2.00 บาท อิงจาก PE ที่ 18.0 เท่า คาดว่าบริษัทจะมีกำไรสุทธิ ในปี 66 ราว 109 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 75% เมื่อเทียบปีก่อนหน้า จากอัตรากำไรขั้นต้นธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG ทางเรือสูงขึ้นจาก 18.5% เป็น 23.0% ในปีนี้ เป็นผลมาจากต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิง HSFO ลดลงหลังรัสเซียส่งออกน้ำมันเตา HSFO มาทางทวีปเอเชียมากยิ่งขึ้น เนื่องจากทางทวีปยุโรปและประเทศอเมริกาเริ่มแบนน้ำมันสำเร็จรูปของรัสเซียตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.66พร้อมคาดรายได้ของธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG ทางเรือจะโตขึ้น 12% เป็น 833 ล้านบาท เนื่องจากแผนขยายกองเรือ โดยซื้อเรือใหม่ 1 ลำ ขนาด 3,500 CBM ในช่วงกลางปี 66 สำหรับวิ่งต่างประเทศ และปริมาณขนส่ง LPG ทางเรือเพิ่มสูงขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ส่วนกำไรสุทธิปี 67 คาดว่าจะเพิ่มเป็น 119 ล้านบาท เติบโต 9% จากปีนี้ ตามแผนขยายกองเรือที่ได้ซื้อเรือใหม่ 2 ลำในปีหน้าประกอบด้วย 1) ขนาด 1,200 CBM สำหรับวิ่งในประเทศ และ 2) ขนาด 3,500 CBM สำหรับวิ่งต่างประเทศ ทำให้รายได้ของ ธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG ทางเรือน่าจะโตขึ้น 14% เป็น 947 ล้านบาทในปี 67ด้าน บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ประเมินราคาเหมาะสมปี 66 ของ PLT ที่ 2.00 บาท อิง PER ที่ 20.0 เท่า โดยประมาณการกำไรปี 66 ที่ 100 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 60% และปี 67 ที่ 120 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21% ตามรายได้และอัตรากำไรขั้นต้นที่จะดีขึ้น อีกทั้งการเติบโตในระยะยาวยังมีแนวโน้มที่ดีเนื่องจากการมีสัญญาระยะยาวถึง 15 ปี และมีโอกาสขยายธุรกิจไปต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะเวียดนาม ที่ PLT ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าบล.ทรีนีตี้ ให้ราคาเหมาะสม PLT ปี 66 ที่ 2.10 บาท อิง EPS ปี 2566 ที่ 0.11 บาท และ P/E ที่ 19.4 เท่า คาดแนวโน้มผลประกอบการปี 66 กำไรสุทธิ 103 ล้านบาท เติบโต 65.6% จากการขยายกองเรือ กองรถ และการขยายธุรกิจไปเวียดนาม ส่วนปี 67 คาดกำไรสุทธิ 121 ล้านบาท เติบโต 17.7% จากการเพิ่มขึ้นของกองเรือและการได้รับสัญญาธุรกิจเดินเรือในประเทศและกลุ่ม CLMV เพิ่มความน่าสนใจในการลงทุน PLT มี 5 ประเด็น ได้แก่ 1.เป็นธุรกิจที่มีรายได้และกำไรอย่างสม่ำเสมอจากสัญญาระยะยาวจากลูกค้าหลัก แตกต่างกับบริษัทเดินเรือทั่วไปที่ขึ้นลงตามวัฏจักร 2.เป็นผู้นำและมีความเชี่ยวชาญในการขนส่งก๊าซ LPG ในประเทศที่ครอบคลุมทั้งทางบกและน้ำ ประสบการณ์ให้บริการขนส่ง LPG นานกว่า 10 ปี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และมีประสบการณ์ทำธุรกิจกับ CLMV3.Barrier to entry สูง มีผู้เล่นในตลาดน้อยราย เพราะเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสูง ต้องมีความชำนาญและประสบการณ์ 4.ผู้ใช้ LPG ปลายทางมาจากโรงบรรจุก๊าซหุงต้ม LPG ตามด้วยโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งโตตาม GDP ของประเทศ และ LPG มีแนวโน้มความต้องการมากขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่ม CLMV ต่างจาก LPG ในรถยนต์ที่โตช้าลง และ 5.ได้ร่วมลงนาม MOU กับผู้นำเข้าและจำหน่ายก๊าซ LPG รายใหญ่ในเวียดนาม คาดว่าเริ่มดำเนินธุรกิจได้ช่วงครึ่งหลังของปี 66