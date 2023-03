“สนั่น” ประธานหอการค้าไทย ชม สธ.ไทยรอดพ้นโควิด เผยเศรษฐกิจไทยดี เหตุยังเพิ่งส่งออก ตปท. เชื่อเศรษฐกิจดี คือความหวังของประชาชน

ประธานหอการค้าไทย ชื่นชมสาธารณสุข พาไทยรอดพ้นวิกฤตโควิด-19 ชี้เศรษฐกิจไทยรอด เหตุเพิ่งส่งออกต่างประเทศสำคัญ เผยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ Strategy ชี้ Implementation ต้องเกิดให้ได้ ย้ำการที่รัฐบาลอยู่ได้ก็คือปากท้องของประชาชน รัฐบาลไหนที่สามารถจะทำให้เศรษฐกิจดี เชื่อว่านี่คือความหวังของประชาชนทั้งชาติวันนี้ ( 9 มี.ค.) ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Ibusiness จัดสัมมนาใหญ่ประจำปี “The NEXT Thailand’s Future : จุดเปลี่ยนประเทศไทยสู่ความยั่งยืน” โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พลังงาน เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ พร้อมระดมตัวแทนภาครัฐ เอกชน ฝ่ายการเมืองโชว์วิสัยทัศน์ ร่วมผลักดันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ความยั่งยืนนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ตอบคำถามช่วงหนึ่งในงานสัมมนาใหญ่ประจำปี “The NEXT Thailand’s Future : จุดเปลี่ยนประเทศไทยสู่ความยั่งยืน” โดยพิธีกรถามเพราะเราได้รับทราบสัญญาณจากทางฝั่งภาครัฐแล้วว่าสัญญาณเศรษฐกิจไทยนั้นเริ่มมีการฟื้นตัวอย่างชัดเจน แต่ในมุมมองของภาคธนาคาร หอการค้า และอุตสาหกรรม พบสัญญาณนั้นชัดขนาดไหนนายสนั่น กล่าวว่า ก็ต้องยอมรับว่าเราอยู่ในยุคที่เราเรียกว่า Geopolitic ซึ่งโลกปัจจุบันนี้มันก็แบ่งออกเป็นสองขั้้วอย่างแน่นอน และมันก็มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของโลก และแน่นอน มันก็มากระทบถึงเศรษฐกิจของประเทศไทย ก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาประเทศไทยเรานั้นได้วางตัวเป็นกลาง คิดว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมที่กระทรวงการต่างประเทศได้วางตัวเป็นกลาง จากที่ผมได้สัมผัสกับตัวเอง ที่เราไปประเทศจีน ช่วงที่เป็นโควิด ช่วงที่เราลำบากมาก ที่ทุเรียนและผลไม้เข้าไปในประเทศไม่ได้เลย เราจะต้องสูญเสียเกี่ยวกับการส่งออกถึงประมาณแสนล้านด้วยกัน ในช่วงที่ประเทศจีนมีมาตรการเรื่อง Zero-COVID คนไทยเราส่วนใหญ่ก็คิดว่าเราโปรทางประเทศสหรัฐฯ อย่างเดียว แต่จริงๆ แล้วผมมีโอกาสได้ไปกับท่านรองนายกฯ ดอน ในเที่ยวบินที่เป็นพิเศษ และได้เจอนายหวัง อี้ ซึ่งเป็นมนตรีแห่งรัฐ และเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ ซึ่งมีบทบาทมาก จากที่ได้พบนั้น เห็นว่ารัฐมนตรีเรา กับท่านหวัง อี้ มีความสนิทสนมและมีความไว้วางใจเ ป็นเพื่อน หรือเรียกว่า Buddy กันเลย ต่อหน้าผม แล้วผมก็ได้ยินกับหูด้วยอันนี้มันเป็นส่วนช่วยทำให้การสนทนาเพียงไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง เราสามารถจะปลดล็อกในการที่จะนำเอาผลไม้ หรือทุเรียน ส่งไปที่ประเทศจีน ได้อย่างประสบความสำเร็จ นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่้เราได้เห็น ขณะเดียวกัน ก็ต้องการที่จะให้ประเทศไทยมีจุดยืนประกาศออกมาว่าระหว่างยูเครน กับรัสเซียนั้น เรามีความเห็นอย่างไร การที่การแถลงการณ์ของประเทศไทยเรา เราบอกว่าเราต้องการเห็นความสงบสุข อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่บอกว่ามันช่วยเรื่องเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างเห็นชัด ฉะนั้นเรื่อง Geopolitic มันก็มาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจของไทย ก็คือว่า ตอนเรามีการเจรจาเรื่องอาร์เซ็ป จีนก็เป็นตัวตั้งตัวตี โดยที่รัฐมนตรีสุรินทร์ก็เป็นตัวตั้งตัวตี ทำให้เกิดมีการตกลงกันเรื่องอาร์เซ็ป มันก็ช่วยให้ประเทศไทยเรามีข้อได้เปรียบอย่างมาก แม้ว่าเราจะเสียเปรียบเกี่ยวกับเรื่องอียู FTA ในช่วงที่เรายังมีรัฐบาลรัฐประหาร มันก็ไม่สามารถจะเจรจาต่อได้ขณะเดียวกัน พวกอินโด-แปซิฟิก ซึ่งอเมริกาจะเป็นตัวนำนั้น ประเทศไทยเราก็จะเข้าไปในส่วนนี้ด้วย ซึ่งผมคิดว่าส่วนนี้เป็นจุดแข็งของประเทศไทยและรัฐบาลไทยที่ได้วางตัวในสิ่งที่ช่วยทำให้เศรษฐกิจของไทยนั้นรอดพ้นมาได้เรื่องที่สอง จะเห็นว่าในช่วงที่มีโควิด-19 นั้น การกระจายวัคซีนของเรา ทำให้ระบบสาธารณสุขของเรา ทำให้ประเทศไทยรอดพ้น เนื่องจากว่าเศรษฐกิจของไทย เครื่องยนต์ของเรา ต้องพึ่งเรื่องการท่องเที่ยว ณ วันนี้ ก็จะเห็นว่าผลที่ออกมานั้นได้ประสบความสำเร็จ ส่วนที่มีความสำคัญที่สุดที่ภาคเอกชนจะเห็น ก็คือว่า ไม่ว่าจะรัฐบาลไหนก็แล้วแต่ ที่จะมาปกครองประเทศนั้น ก็อยากจะให้ได้ฟังเสียงของภาคเอกชนและประชาชน ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับรัฐบาลนั้นจะมีความสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็งมากในลักษณะมีความยั่งยืน เราจะเห็นว่าตอนที่เราเป็นเจ้าภาพจัด APEC Summit นั้น ภาพออกมาที่ทุกคนมีความกังวลว่าอาจจะเกิดเกี่ยวกับเรื่องประท้วงระหว่างคนไทยด้วยกัน เหมือนกับในอดีตที่เคยผ่านมา แต่ปรากฏว่าภาพออกมาแล้ว ประชาชนคนไทยในช่วงนั้นให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี APEC Summit ที่ออกมา เป็นภาพลักษณ์ที่ทำให้ประชาชนคนไทยได้รับการชื่นชมเป็นอย่างดี โดยเฉพาะทาง Soft Power ที่ 20 เขตเศรษฐกิจบวกอีก 2 ประเทศ คือซาอุดีอาระเบีย และฝรั่งเศส ทำให้ประเทศไทยได้อานิสงส์จากสิ่งเหล่านี้ ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราจะเห็นว่าอยากจะให้ความร่วมมือของคนในชาติ ว่า ไม่ว่าจะพรรคไหนก็แล้วแต่ที่จะมาเป็น Rolling Party เราจะต้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีสิ่งที่เราได้พูดมาตั้งแต่เช้า เห็นด้วยทุกประการ เราต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยเรานั้น หลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องพึ่งจากภายนอก คือต่างประเทศ เรื่องการส่งออก อันนี้่แน่นอน เช่นเดียวกัน เรื่องการท่องเที่ยวก็เช่นเดียวกัน เราต้องพยายามที่จะดึงการลงทุนจากต่างประเทศให้มามากที่สุด ในขณะที่ตอนนี้เรามีข้อได้เปรียบมากมาย ผมเพิ่งกลับจากทางเวียดนาม เราเห็นเลยว่าเวียดนามที่ผ่านมา เรียกได้ว่าเป็น Darling of Asia ทุกคนไปลงทุนที่ประเทศเวียดนามหมด แต่จากนี้ผมคิดว่าเราสู้เวียดนามได้ เราจะเห็นว่าช่วงนี้เวียดนามเขาเกือบเต็มแล้วเหมือนกัน ฉะนั้นช่วงนี้มันเป็นโอกาสของประเทศไทย มันอยู่ที่คนไทยเราทุกภาคส่วน ว่าเราจะสามารถดึงนักลงทุน เขาต้องการมาอยู่แล้ว เราจะสามารถทำให้เขามีความมั่นใจมาแล้วได้รับความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ทางภาครัฐ จากทางภาคเอกชน หรือจากประชาชนอย่างไรบ้าง ผมว่าโอกาสมันมาถึง และเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นตัวที่มีความสำคัญมาก เพราะชาวต่างประเทศมาลงทุน แน่นอนว่ามีผลผลิตออกไป มันก็สามารถจะทำให้ Export ของเรามีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น การจ้างงาน แน่นอน เทคโนโลยีต่างๆ และโดยเฉพาะเราส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องพวก Green Energy พวกอะไรที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม อะไรที่เกี่ยวกับไฮเทค เราจะได้ชาเลนจ์เข้ามา และเราก็จะได้คนที่มีคุณภาพและผู้ประกอบการ ใครที่เป็นชั้นนำของโลก มาลงทุนที่ประเทศไทย ในที่สุดแล้ว คนเหล่านี้ก็จะทำให้คนไทยเก่งขึ้น และขณะเดียวกัน เราก็จะได้รับอานิสงส์อีกส่วนหนึ่ง เรื่ออสังหาริมทรัพย์นั้นก็จะฟื้นขึ้นมาด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์ อีกเรื่องหนึ่งที่จะฝากคือ ยังไม่เน้น เราจะต้องพยายามที่จะให้คนไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และผมคิดว่าบทบาทนี้มีความสำคัญมาก เราต้องยอมรับว่าเราเป็นประเทศที่อยู่ใน Aging Society เราจะต้องส่งเสริม SME ของเรา แน่นอน SME ต่อจากนี้ไป เนื่องจากว่าคนรุ่นใหม่มาแล้ว ผมลงในพื้นที่ที่หอการค้าทั่วประเทศจะเห็นว่าพวก YEC ก็คือพวกผู้ประกอบการรุ่นใหม่ มีความพร้อมมากๆ และสามารถจะสร้างความเจริญ ให้กับแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่ได้ และคนเหล่านี้มีการศึกษาที่ดี มีภาษาที่ดี ใช้พวกเทคโนโลยีต่างๆ ถ้าเราส่งเสริมให้เขาได้มีความคิดในลักษณะเป็น Global ทำให้เขาเป็น Global Citizen พาเขาออกไปลงทุนข้างนอก ผมว่านอกจากเขาจะสร้างความเจริญให้กับพื้นที่ของเขาได้แล้ว เขายังสามารถที่จะไปลงทุนในต่างประเทศได้ ผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อยากจะเห็นว่าทางภาครัฐและเอกชนเราต้องร่วมมือกันเมื่อพิธีกร ถามว่า ทีนี้เราทราบแล้วว่าความท้าทายที่กำลังรอเราอยู่ และเพื่อที่จะก้าวต่อไป ก็มีโจทย์หลายด้านมาก ทีนี้อยากเรียนถามทุกท่านถึงยุทธศาสตร์บ้างว่า ถ้าเราเจอความท้าทายแบบนี้ เราควรที่จะกำหนดยุทธศาสตร์ของเราอย่างไร และเราดูแล้วเรามีจุดอ่อน จุดแข็ง อะไร อย่างไร หรือยังต้องมีการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเราอย่างไร เพื่อที่จะได้โอกาสและก้าวไปสู่โลกที่กำลังจะต้องเดินหน้าสู่ความยั่งยืนประธานกรรมการ หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ตอบว่า พูดถึงยุทธศาสตร์ของชาติ ผมคิดว่าเขียนได้ครอบคลุมทุกมิติ แต่ผม จากประสบการณ์ ฟังจากหลายๆ ภาคส่วน ก็คือคนทำยุทธศาสตร์ กับคนลงมือทำ คงจะไม่สอดคล้องกัน ยุทธศาสตร์เขียนออกมาดีมาก Implementation มันไม่ค่อยสามารถจะขับเคลื่อนได้ตามยุทธศาสตร์ อันนี้ก็คือคอมเมนต์หนึ่งที่มีความสำคัญมากเรื่องที่สอง เราต้องพูดถึงทางภาคเอกชน อย่างเช่นหอการค้าไทย ที่เราได้คุยกันก็คือ หนึ่ง การที่จะทำให้องค์กรมีความเข้มแข็ง ก็คือภายในองค์กรของเรานั้นต้องมีความสามัคคี ต้องมีความปรับความเข้าใจ พูดไปแล้วสามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้ และทำงานในทิศทางเดียวกัน นี่เป็นเรื่องแรกเรื่องที่สอง เราเป็นองค์กรที่เราบอกว่า Connect the Thoughts สามารถที่จะใช้ทุกภาคส่วนมาเป็นพลังในการขับเคลื่อน ไม่ว่าจะจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม อันนี้ผมคิดว่าเป็นจุดที่มีความสำคัญมากๆ ถ้าเราไปพูดถึงว่าจุดแข็ง จุดอ่อน ของประเทศไทย ผมคิดว่าทุกคนอาจจะท่องออกมาได้เลย เป็นตำราเดียวกันหมดแล้ว จุดอ่อนก็คือพลังงานของเราสูงกว่าคนอื่น เงินเฟ้อ ดอกเบี้ย เงินอัตราผันผวน ขาดแคลนแรงงาน หนี้ครัวเรือน SME ที่ยังไม่เข้มแข็ง Aging Society ผมว่าท่องกันมา ทุกคนรู้กัน ตำราเดียวกันจุดแข็งของเรา แน่นอน ก็คือเรามีมาตรการในการเยียวยา มีมาตรการในการกระตุ้น อย่างขณะนี้ก็เกี่ยวกับเรื่อง เที่ยวด้วยกัน เฟส 5 เรามี Soft Power ที่แข็งแกร่งกว่าคนอื่น การท่องเที่ยวของเรานั้นมีความเข้มแข็ง แต่อย่าลืมว่า ช่วยกันเชียร์เรื่องการเป็นเจ้าภาพการจัด Expo Phuket ในปี 2028 การค้าชายแดนของเราก็ได้เปรียบกว่าคนอื่น ซึ่งขณะนี้ แน่นอน อย่างประเทศเมียนมาถูกปิดประเทศ มีประเทศเดียวที่ค้าขายกับเขาได้ ก็คือประเทศไทย แค่นั้นเอง ทุกอย่างต้องมาผ่านประเทศไทย อย่างนี้คือจุดแข็ง พูดถึง EEC ของเรา ที่มีความพร้อม และเรากำลังจะมีการเลือกตั้ง ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ดุเดือดพอสมควร ที่ทุกคนได้เห็น ก็หวังว่าคงจะมีเงินสะพัดที่จะเข้ามาถึงระบบเศรษฐกิจของเรา ช่วยประชาชนมีเงิน เอามาใช้จ่ายอีกประมาณ 8-9 หมื่นล้าน อย่างนี้เป็นต้นเทคโนโลยีที่เรามีความที่จะมีการขับเคลื่อน ทำให้ Efficiency สูงขึ้น แต่จะทำอย่างไรที่จะให้มี e-Government ขึ้นมา อันนี้คือจุดที่อยากจะเห็นว่ารัฐบาลสามารถจะทำได้ในส่วนนี้ เราพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องยกระดับขีดความสามารถ ผมคิดว่าหอการค้าเองมีแผนในปีนี้อย่างชัดเจนว่า SME เป็น backbone ของประเทศ เราจะมีการยกระดับ แยกเป็นกลุ่มๆ ว่ามีความพร้อม ปานกลาง และคนที่คงจะสามารถที่จะขับเคลื่อนได้ยากมาก อย่างนี้เป็นต้น ก็จะสามารถที่จะเข้าไปแบ่งกันเป็นเจ้าภาพในการที่จะไปช่วยเหลือเขา ถ้าคนที่มีความสามารถก็ให้เขาเข้าไปถึงแหล่งเงินทุน สามารถจะให้เขาหาตลาดให้เขาในประเทศ และช่วยเขาไปหาตลาดในต่างประเทศด้วยทีนี้ เกี่ยวกับที่เราอยากจะเห็นก็คือ หลังการเลือกตั้งแล้ว อยากให้มีการตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุด เพราะถ้าตั้งช้า มันก็มีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจแน่นอน เรื่องงบประมาณของชาติ มันก็จะถูกกระทบไปด้วย ฉะนั้นการขับเคลื่อนของทางด้านเศรษฐกิจ BCG ก็เป็นวาระแห่งชาติ ก็อยากจะให้ทำต่อเนื่อง และให้ความสำคัญ ซึ่งภาคเอกชน ถ้าเป็นบริษัทใหญ่ก็ทำอยู่แล้ว และนี่ไม่ใช่เป็นทางเลือกนะครับ เป็นทางรอดของประเทศไทยในอนาคต ฉะนั้นทางรัฐก็คงจะต้องทำงานร่วมกับทางภาคเอกชน ทางภาคเอกชน และภาคประชาชน ประชาสังคม คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะเห็น และสิ่งที่ทางหอการค้ากำลังเตรียมแผนกันอยู่ ก็คึอว่า เราคงอยากจะเชิญทางพรรคการเมืองแต่ละพรรค ประชาชน และสื่อมวลชนด้วย เราจะจัดเวทีให้กับทางนักวิชาการ นักเศรษฐกิจ และแน่นอน ผู้ประกอบการ ทั้งใหญ่ และ SME และเด็กพวก Young ทั้งหลาย เป็นเวทีหนึ่งที่จะมาพูดเกี่ยวกับว่า เขาได้เห็นประเทศไทยมีจุดอ่อนอยู่ตรงไหน และสิ่งที่เป็น Solution ไม่ใช่บ่น ไม่ใช่ด่า ไม่ใช่ต่อว่าอย่างเดียว แต่อยากจะให้คนเหล่านี้มาชี้ช่องทางว่าเขาคิดว่าจะมี solution อย่างไรทำให้ประเทศไทยได้รับการขับเคลื่อนในทางภาคเศรษฐกิจ มีความเข้มแข็ง และมีความยั่งยืนในอนาคต และจะฟังเสียงจากพรรคการเมืองว่ามีความเห็นอย่างไรบ้าง เราจะจัดเวทีอย่างนี้ แทนที่จะฟังนโยบายของแต่ละพรรคอย่างเดียว ผมคิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์ในเวทีนี้ ก็เรียนเชิญล่วงหน้านะครับเมื่อพิธีกรถามคำถามสุดท้าย เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลง เพราะเราเปิดไว้ในงานสัมมนานี้ว่า เป็นจุดเปลี่ยนประเทศไทยสู่ความยั่งยืน ซึ่งแน่นอน ปีนี้ อย่างที่เราทราบกันดีว่า หนึ่งจุดเปลี่ยนที่เกิดขึ้นแน่ๆ คือเรื่องของการเลือกตั้ง เพราะฉะนั้นก็จะเรียนถามตบท้ายสำหรับ session ที่สองนี้ ว่า ทั้งสามท่านมีอะไรอยากจะบอกกับรัฐบาลชุดใหม่ หรืออยากจะให้มีนโยบายเศรษฐกิจอะไรเพิ่มเติมบ้างนายสนั่น กล่าวว่า เรียนไปหมดแล้วนะครับ สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ Strategy ของเรามีแล้ว Implementation ต้องเกิดให้ได้ อันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุด การที่รัฐบาลอยู่ได้ก็คือปากท้องของประชาชน เพราะฉะนั้นรัฐบาลไหนที่สามารถจะทำให้เศรษฐกิจดี ผมคิดว่านี่คือความหวังของประชาชนทั้งชาติ