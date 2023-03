ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ เล็งร่วมกับภาครัฐ Transform หาจุดแข็งในการที่จะดึงดูดผู้เล่น EV ปรับการดึงเม็ดเงินของ FDI ใหม่

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เล็งร่วมกับภาครัฐ Transform หาจุดแข็งในการที่จะดึงดูดผู้เล่น EV ปรับการดึงเม็ดเงินของ FDI ใหม่ วาง Positioning ประเทศไทยใหม่ ร้องภาครัฐช่วยปรับโครงสร้าง speed ให้เร็ว ทำให้เป็น Digitalization อนุมัติทุกอย่าง ทำให้ลดต้นทุน ให้ลดเวลา ลดความซับซ้อน เพื่อทำให้ลำดับของ Ease of Doing Business, Ease of Investment ของประเทศไทยเราดีขึ้น เชื่อจะช่วยได้วันนี้ ( 9 มี.ค.) ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Ibusiness จัดสัมมนาใหญ่ประจำปี “The NEXT Thailand’s Future : จุดเปลี่ยนประเทศไทยสู่ความยั่งยืน” โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พลังงาน เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ พร้อมระดมตัวแทนภาครัฐ เอกชน ฝ่ายการเมืองโชว์วิสัยทัศน์ ร่วมผลักดันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ความยั่งยืนนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตอบคำถามช่วงหนึ่งในงานสัมมนาใหญ่ประจำปี “The NEXT Thailand’s Future : จุดเปลี่ยนประเทศไทยสู่ความยั่งยืน” เมื่อพิธีกรถามว่า เพราะเราได้รับทราบสัญญาณจากทางฝั่งภาครัฐแล้วว่าสัญญาณเศรษฐกิจไทยนั้นเริ่มมีการฟื้นตัวอย่างชัดเจน แต่ในมุมมองของภาคธนาคาร หอการค้า และอุตสาหกรรม พบสัญญาณนั้นชัดขนาดไหนนายเกรียงไกร กล่าวว่า อย่างที่ทุกท่านพูดกัน ก็สรุปกันได้ว่า ในภาคอุตสาหกรรมเรามองว่าขณะนี้เราอยู่ในช่วงที่เป็น Barney World แต่เดิมเราคุยกันที่ Wooga แต่วันนี้เราปรับเป็น Barney World ซึ่งมันมีความเปราะบาง มีความคาดเดายาก มีความไม่เข้าใจ และมีความห่วงกังวล อันเนื่องจากความท้าทายที่ทุกท่านได้พูดกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรกที่ทางภาคอุตสาหกรรมเราเจอหนักที่สุด ก็คือเรื่องของ Digital Transformation การเปลี่ยนแปลง การปฏิวัติของภาคดิจิทัลซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาคอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลก เพราะฉะนั้นเราจะได้ยินคำว่า Disrupt อุตสาหกรรมใดที่ไม่พร้อม อุตสาหกรรมใดที่มีจุดอ่อน ก็โดน Disrupt ก่อน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น พวกเราตอนนี้ในภาคอุตสาหกรรม ในสภาอุตสาหกรรมฯ ของเราประกอบไปด้วย 45 กลุ่มอุตสาหกรรม 11 คลัสเตอร์ ซึ่งในทุกกลุ่มกำลังหนีกระแสการถูก Disrupt ซึ่งในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีของโลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก รวดเร็วเกินกว่าที่เราคาดการณ์ ขณะนี้เราก็มีมาตรการต่างๆ ที่จะมาช่วย พวกกลุ่มเปราะบางเหล่านี้ในส่วนที่สองที่เรากำลังมองกันก็คือเรื่องของ Geopolitic หรือความขัดแย้งที่มันจะเกิดขึ้นและจะคงอยู่อีกนาน ซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องใหม่ที่พวกเราต้องปรับตัว เพราะแต่เดิมเราจะพูดกันในกระแสของ Globalization หรือโลกาภิวัตน์ แต่วันนี้ Deglobalization มีการแยกกลุ่ม แยกขั้ว และจากนี้ไปเทคโนโลยี การค้า และทุกอย่าง จะแบ่งออกเป็นสองขั้วแน่นอน เพราะฉะนั้นในฐานะที่ประเทศไทยเราต้องพึ่งพาการส่งออกมาก ถึงหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP แล้วในขณะที่คนที่เป็นหัวหน้าขั้วทั้งสองฝั่ง ไม่ว่าจะเป็นขั้วหนึ่งที่นำโดยสหรัฐอเมริกา และอีกขั้วหนึ่งนำโดยประเทศจีน ก็เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่ง และอันดับสองของประเทศไทย เราเองก็เป็นห่วงโซ่การผลิตในการส่งสินค้าที่เป็นปฐมภูมิ เรื่องอะไหล่ ชิ้นส่วน ไปยังประเทศจีน เพื่อไปผลิตต่อ ในช่วงที่เกิด Trade War จะเห็นว่าหลายอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบ ทั้งทางลบและทางบวกทางลบก็คือ ถ้าเราผลิตสินค้าชิ้นส่วนส่งให้จีน จีนประกอบแล้วส่งไปขายที่อเมริกา เหล่านี้ได้รับผลกระทบในเชิงลบ แต่ในขณะเดียวกัน ถ้าเป็นแบรนด์ของไทยเราเอง เราก็สามารถส่งได้เพิ่มขึ้น อาทิเช่น เครื่องปรับอากาศ ซึ่งตอนนี้เราก็เป็นอันดับสองของโลก รองจากจีน เพราะฉะนั้นในทุกเวลา ทุกห้วงเวลา ในการปรับเปลี่ยน เราต้องเตรียมตัวประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวต่อว่า ผมเรียนว่า จากการที่เราเห็นเรื่องของการที่มีการแซงก์ชันในกรณีรัสเซีย-ยูเครน นี่ก็เป็นบริบทหนึ่งที่ทางภาคอุตสาหกรรมจะต้องให้ความสำคัญ เพราะว่าเรื่องของ Supply Chain ถูก Disrupt ในการส่งของ เรื่องวัตถุดิบราคาขึ้น นอกจากขึ้นแล้วยังขาด การส่งออก การอชิ้นส่วนต่างๆ มีความที่ไม่ปกติ แล้ววันนี้ทุกประเทศก็ให้ความสำคัญในเรื่องของความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทาน หรือเรียกว่า Supply Chain Security รวมทั้่งประเทศไทยด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นความท้าทายที่เกิดขึ้น แต่ท้ายสุด เมื่อโควิดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านไป มันสอนบทเรียนพวกเรามาก และทำให้ภาคอุตสาหกรรมจะต้องมีการตื่นตัวในการที่จะต้องพัฒนาเพื่ออยู่รอด วันนี้เราได้แบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรก เป็นกลุ่มที่เรียกว่า First Industry หรือกลุ่มอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่เรามีอยู่ อย่างที่ผมเรียน ทุกคนหนีกระแส Disrupt เพราะฉะนั้นมาตรการของสภาอุตสาหกรรมฯ ขอเงรา เราก็ช่วยในกลุ่มเหล่านี้ว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้เขาสามารถแข่งขันได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพ ในเรื่องของลีน ทำอย่างไรให้เขามีประสิทธิภาพสูงสุด ผอมที่สุด ไขมันน้อยที่สุด ทำอย่างไรที่จะทำให้เขาปรับโครงสร้างในการใช้แหล่งเงินที่ดีที่สุด ทำอย่างไรให้เขายกระดับไปสู่ในเรื่องของเป็น Smart Manufacturing ด้วยการใช้เครื่องมือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Robotic, Automation และรวมทั้งการที่จะรักษาห่วงโซ่ Supply Chain ซึ่งขณะนี้ทางสภาอุตสาหกรรมฯ ได้ตั้งหน่วยงานพิเศษในการที่จะดู โดยเฉพาะในเรื่องของ Supply Chain Security ของแต่ละอุตสาหกรรม ว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมสามารถพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุด เพราะเรายังคาดเดาว่าเลือกของกระแส Geopolitic ของโลก ยังคงอยู่ และยังอยู่อีกนานเพราะฉะนั้น กลุ่มนี้ใช่ว่าทำแบบนี้แล้วเขาจะอยู่ได้ ไม่มีการันตีนะครับ เพียงแต่เป็นการซื้อเวลาให้ แล้วเราก็จะมีอีกกระดานหนึ่ง ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ Future และเป็น Next Thailand Future ตามหัวข้อนี้ ก็คือ Next Gen Industry หรืออุตสาหกรรมแห่งอนาคต ซึ่งเราเล็งไปทั้งสามหน่วย หมวดที่หนึ่ง เรื่องของ S-Curve Industry ซึ่งประกอบไปด้วย 5 อุตสาหกรรม First S-Curve ที่เราเป็นแชมป์อยู่ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ เราเป็นอันดับ 10 หรืออันดับ 11 ของโลก ที่เป็นผู้ส่งออก แต่ขณะนี้อุตสาหกรรมนี้กำลังได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี จากการใช้พลังงานฟอสซิล ไปสู่พลังงานสะอาด เช่น รถ EV รวมทั้งไฮโดรเจน หรืออื่นๆ ในอนาคต ซึ่งตรงนี้เป็นความท้าทาย เพราะว่า Supply Chain ทั้งหมด การจ้างงานทั้งหมด 7 แสนกว่าคน แล้วเป็นเบอร์หนึ่งของการส่งออกของไทยมาตลอด เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดตรงนี้ได้รับผลกระทบ เราจะได้รับความลำบากมาก เพราะฉะนั้นขณะนี้สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมกับภาครัฐในการที่จะ Transform และหาจุดแข็งในการที่จะดึงดูดผู้เล่น EV ที่เมื่อกี้ท่านได้พูดกันไปแล้ว แล้วก็มีแบรนด์ระดับโลกของจีน BYD และเรามี Foxconn จากไต้หวัน ที่ได้มาลงทุนในประเทศไทย เราหวังว่าตัวนี้จะมีการดึงดูดผู้เล่นรายใหญ่ๆ เข้ามาเพิ่มขึ้น ซึ่งก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ให้เห็นนายเกรียงไกร กล่าวอีกว่า ส่วน New S-Curve ก็เป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้น อย่างเช่นเรื่อง Robotic Automation เหล่านี้รวมทั้งดิจิทัล ก็เป็นอุตสาหกรรมที่เราจะต้องไปทีนี้เรามาดูตัวที่สองครับ BCG Economy ก็คือ Bio-Curcular Green Economy ก็คือ Bio-Cirular Green Economy ตัวนี้ทางสภาอุตสาหกรรมฯ มองว่าเป็น Game Changer ตัวหนึ่ง โดยเฉพาะตัว B เพราะว่าประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพมากอย่างที่ทุกท่านทราบอยู่แล้ว แต่สิ่งที่จะทำให้เกิดผลจริง เป็น BCG in Action ก็คือการที่จะเอา Bio เหล่านั้นมาเป็นวัตถุดิบ โดยแมตช์กับกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เรามีอยู่ใน 45 กลุ่ม ในการสร้างมูลค่า และนี่เป็นเทรนด์ของโลกที่กำลังจะไปส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของ Climate Change การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งอย่างที่ทุกท่านทราบอยู่แล้ว เวลานี้จะชอบหรือไม่ชอบ ทุกคนต้องทำ เพราะว่านี่มันเกี่ยวพันกับมวลมนุษยชาติทั่วโลก และตอนนี้ในฐานะที่เรายังเป็นผู้ส่งออก ขณะนี้ผู้ที่เป็นผู้ซื้อรายใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นอียู จะเป็นอเมริกา แคนาดา และจีน ในอนาคต เขาก็มีการตั้งกฎ โดยเฉพาะอียูตอนนี้ออก CBAM มา แล้วก็เริ่มมีผลบังคับในวันที่ 1 ตุลาคม ปีนี้ ใน 7 อุตสาหกรรมนำร่อง อุตสาหกรรมใดที่ผลิตแล้วมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จะถูกเก็บภาษี ซึ่งอันนี้ก็จะทำให้ 7 กลุ่มแรกที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมทหนัก ที่อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ อุตสาหกรรมผลิตแก้วเซรามิก เหล่านี้ต้องเตรียมตัว เพราะว่าเราจะต้องเริ่มใช้กันแล้ว และหลังจากนั้นอีกสองปี ทุกอุตสาหกรรมจะโดนหมด เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่สภาอุตสาหกรรมฯ ให้ความสำคัญ และจะตั้งสถาบันที่เรียกว่า Climate Change ขึ้นมา ในการให้ความรู้กับผู้ประกอบการ รวมทั้งเรามีแพลตฟอร์มที่เรียกว่า FTIX ในการที่จะเป็นการเทรด คาร์บอนเครดิต และเกี่ยวกับ Carbon footprint ซึ่งเรามีทั้งอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ และอุตสาหกรรมที่เป็นผู้ผลิต อยู่ในสภาอุตสาหกรรมฯ เพราะฉะนั้นเรามีแพลตฟอร์มในการแลกเปลี่ยนกันนี่คือการเตรียมแผนสู่ Future ของไทยแลนด์ และผมเรียนว่า เราจะต้องปรับการดึงเม็ดเงินของ FDI ใหม่ ใน 30-40 ปีที่ผ่านมา เราเป็นประเทศที่เป็น OEM เราใช้แรงงานที่ถูก แรงงานจำนวนมากในภาคเกษตรที่มาอยู่ในภาคอุตสาหกรรม แต่วันนี้สิ่งเหล่านี้หายไปแล้ว วันนี้เราขาดแแรงงาน แล้วแรงงานเราไม่ถูก เพื่อนบ้านยูถูกกว่า เราไม่มี FTA กับหลายประเทศซึ่งกำลังเจรจากันอยู่"เพราะฉะนั้น อุตสาหกรรมก็จะย้ายฐานไปยังประเทศเหล่านั้นแน่นอน แต่ในขณะที่ย้ายฐานไป เราต้องมีการสร้างอุตสาหกรรมตัวใหม่ที่เป็นตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ สร้าง GDP ตัวใหม่ ที่จะทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง สู่ประเทศที่มีรายได้สูง รวมทั้งการที่เราจะสามารถที่จะหลุดพ้นจากปัญหาที่เราเจออยู่ก็คือเรื่องของ Aging Society หรือสังคมของผู้สูงอายุ ขณะนี้เราต้องใช้นวัตกรรม ใช้ Robotic ใช้อุตสาหกรรมใหม่ๆ ซึ่งวันนี้ภายใต้ BCG เป็นเทรด์ของโลก เกี่ยวกับเรื่องความยั่งยืน เรื่องของ Green และ Clean Enegy ซึ่งวันนี้ผมคิดว่าจะเป็นโอกาสที่เราจะดึงดูดเม็ดเงินเหล่านั้นภายใต้บริบทใหม่ ภายใต้มุมมองใหม่ของนักลงทุน เพื่อจะได้ยกระดับการผลิตของเราขึ้นไป แล้วที่สำคัญกว่านั้น ในโลกแห่งความเป็นจริง วันนี้สอนให้เราเห็นแล้วว่า แต่ละประเทศ ประเด็นใดที่มีตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ตลอด ห่วงโซ่นี้ก็จะเป็นการเติบโตอย่างยืนยัน เพราะฉะนั้นตัว B ของเรา เรามีตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ และเรามีความเข้มแข็งและสมบูรณ์ที่สุดในภูมิภาคนี้ เพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นจุดขายของประเทศไทย และจะเป็นจุดเปลี่ยนที่เรากำลังจะพูดถึง Next Thailand Future ต่อไป" นายเกรียงไกร กล่าวต่อมาเมื่อพิธีกรถามต่อว่า ทีนี้เราทราบแล้วว่าความท้าทายที่กำลังรอเราอยู่ และเพื่อที่จะก้าวต่อไป ก็มีโจทย์หลายด้านมาก ทีนี้อยากเรียนถามทุกท่านถึงยุทธศาสตร์บ้างว่า ถ้าเราเจอความท้าทายแบบนี้ เราควรที่จะกำหนดยุทธศาสตร์ของเราอย่างไร และเราดูแล้วเรามีจุดอ่อน จุดแข็ง อะไร อย่างไร หรือยังต้องมีการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเราอย่างไร เพื่อที่จะได้โอกาสและก้าวไปสู่โลกที่กำลังจะต้องเดินหน้าสู่ความยั่งยืนนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ยุทธศาสตร์เมื่อกี้นี้ก็ได้พูดไปถึงยุทธศาสตร์ของภาคอุตสาหกรรม แต่ว่าเรามาดูว่าการจะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เหล่านี้ให้เป็นจริงมันทำอย่างไร ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขณะนี้ ในเรื่องของ 45 กลุ่ม ซึ่งเป็น First Industry หรืออุตสาหกรรมดั้งเดิม ผมได้เรียนแล้วว่า เรามีแพกเกจมากมาย แต่สิ่งหนึ่งที่เราได้สำรวจพบว่าในหนึ่งหมื่นห้าพันกว่าบริษัท ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ ทั่วประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วยบริษัทตั้งแต่ยักษ์ใหญ่ที่สุด มี Marktet Cap มากที่สุด จนเป็น SME เรามีสัดส่วน SME ประมาณเกือบ 80 เปอร์เซ็นต์ และ SME คือผู้ที่เปราะบาง เราจะทำอย่างไรให้ SME ซึ่งเป็นคนจำนวนมากสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ เราจึงใช้โครงการที่เรียกว่า SME ทรานส์ฟอร์มไปเป็น Smart SME ซึ่งการเป็น Smart SME จะมี 3 ยุทธศาสตร์เรื่องที่หนึ่ง Go Digital ทำอย่างไรที่จะให้ SME ทั้งหลายเข้าสู่ระบบการใช้ดิจิทัลที่จะเป็นตัวช่วยที่สำคัญ ทำให้เขาสามารถแข่งขันได้ ทำให้เขาสามารถอยู่ได้ตัวที่สองเรียกว่า Go Innovation ทำอย่างไรให้เป็นจิ๋วแต่แจ๋ว มีนวัตกรรม และตัวที่สาม Go Global การที่จะไปสู่โลก ทำอย่างไรที่จะให้ SME เหล่านั้นสามารถที่จะหาตลาดด้วยตัวเอง ด้วยระบบการใช้แอปพลิเคชันต่างๆ ใช้แพลตฟอร์มต่างๆ แล้วในขณะเดียวกัน ถ้าเป็น SME ที่อยู่ในภาคการผลิต ซึ่งจะต้องอยู่ใน Global Supply Chain จะเป็นในลักษณะของการ Indirect Go Global ก็คือการเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตให้กับบริษัทชั้นนำที่ใช้ฐานการผลิตในประเทศไทย ในการส่งออกร่วมกัน ซึ่งในอนาคต อย่างเรื่องของ EV เรากำลังจะมา ปรากฏว่าชิ้นส่วนต่างๆ มากมาย ที่มีการเปลี่ยนไป โดยเฉพาะชิ้นส่วนทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า เราต้องการ SME จำนวนมาก ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้ เพราะฉะนั้นในสามเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เป็นยุทธศาสตร์ของเราในการที่จะผันตัว SMeประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวต่อว่า ส่วนในภาคของอุตสาหกรรมใหญ่ เราก็คงจะต้องมีการ Structure หรือปรับโครงสร้างการผลิตใหม่ ซึ่งขณะนี้บริษัทขนาดใหญ่ก็ได้มีการใช้ Automation Robotic เข้ามาทดแทน ในระบบของการผลิต ทดแทนแรงงาน เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพ ลดต้นทุน การใช้ระบบการ Connected Industry ที่จะใช้เรื่องของ IoT เพื่อนำไปสู่ Industry 4.0 เหล่านี้เป็นสิ่งที่ขนาดใหญ่ กำลังทำอยู่ แต่ท้ายที่สุด การที่เราจะต้องร่วมกับภาครัฐในการที่จะวาง Positioning ประเทศไทยใหม่ อย่างที่เมื่อกี้ได้พูดว่า อุตสาหกรรมดั้งเดิมซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น อุตสาหกรรมที่เราได้เป็น OEM เท่านั้น เราก็ไม่สามารถที่จะให้ GDP ของเราโตไปกว่านี้ และขณะเดียวกันเราก็มีคู่แข่งในภูมิภาค ซึ่งก็มีแรงงานที่มีราคาถูกกว่า มีสิ่งที่เกื้อกว่า เช่น FTA ต่างๆ เหล่านี้ ผมคิดว่าเราต้องยอมรับความจริงว่ามันก็คงจะย้ายฐานกันไป แต่ในระหว่างที่กำลังย้ายฐาน เราต้องปรับโครงสร้างของเราในการที่จะต้องดึงดูดเม็ดเงินลงทุนใหม่ มองให้เขาเห็นถึง Positioning ของการที่จะมาลงทุนในประเทศไทยผมเรียนว่าเวลานี้เป็นโอกาสดี เพราะว่าด้วย Geopolitic ที่เข้มข้นอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะประเทศในอียู ขณะนี้ค่าพลังงานสูงมาก แล้วสามารถแข่งขันไม่ได้ เราได้รับการติดต่อผ่านสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โรงงานขนาดใหญ่ในเยอรมนี ในยุโรป กำลังสนใจที่จะย้ายฐานการผลิต เพราะฉะนั้นถ้าเป็นแรงงานเข้มข้น เขาก็จะแยกไปที่หนึ่ง แต่กำลังมองในเรื่องอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่เป็นอุตสาหกรรม Green, Clean และ Sustainable ซึ่งเหล่านี้กำลังจะย้ายฐานเข้ามามากขึ้นๆ เป็นโอกาสของประเทศไทยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้น ยุทธศาสตร์ในระยะสั้นก็คือ ทำอย่างไรที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ให้ฟื้นตัว ช่วยอย่างไรใน 45 กลุ่มดั้งเดิมที่เรามีอยู่ ให้สามารถยืนระยะเพื่อทรานส์ฟอร์มได้ และมุ่งเน้นไปในอุตสาหกรรมที่มีอนาคต ตามเป้าหมายเหล่านั้น แต่ภายใต้ตรงนั้น แน่นอนครับ มันเป็นเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งต้องเรียนว่าในช่วงปีที่แล้วลำดับของเราตกไป 5 อันดับ จาก 28 ลงไปเป็นอันดับที่ 33 นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เตือนเราแล้วว่า เราจะต้องรีบพัฒนา การพัฒนาที่จะไปสู่อุสาหกรรมใหม่ เรื่องของมนุษย์ เรื่องของทักษะ เรื่องการศึกษา เป็นเรื่องที่สำคัญ พอดีมีพรรคที่จะเป็นว่าที่รัฐบาลใหม่มาอยู่ตรงนี้แล้ว ก็ฝากนะครับว่าเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขัน เรื่องของการที่จะผลิตหลักสูตร ผลิตคนที่มีทักษะใหม่ๆ กับอุตสาหกรรมใหม่ๆ ในอนาคต มันมีความจำเป็น เพราะถ้าเรามีแต่นโยบาย แต่เราไม่มีคน เราก็ทำไม่ได้ และอยากจะให้ดูเรื่องของราคาค่าพลังงาน โดยเฉพาะค่าไฟ วันนี้เมื่อสักครู่ ก็ยังดีใจหน่อย มีข่าวดีว่าค่าไฟอาจจะกลับไปที่เดิมจากก่อนที่จะมีการปรับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็เรียนว่า ค่าไฟ ค่าพลังงานเหล่านี้ เป็นปัจจัยในการตัดสินใจของ FDI : Foreign Direct Investment เพราะตอนนี้เขาจะมีการกางเลยและเปรียบเทียบ apple to apple เลยว่าประเทศนั้นอุตสาหกรรมนั้นควรจะไปที่ไหนๆ ไม่ใช่ว่าอะไรก็จะแห่มาประเทศไทย"ผมคุยกับญี่ปุ่น โดยเฉพาะทางเจโทร และทาง JCC ซึ่งทุกปีเราจะต้องมีการอัปเดตกันครั้งใหญ่ 1 ครั้ง ซึ่งเพิ่งอัปเดตกันมา เขายืนยันว่า 66 เปอร์เซ็นต์ ของบริษัทญี่ปุ่น ยังคงที่จะอยู่ในประเทศไทย ส่วนอีก 22 เปอร์เซ็นต์ จะขยายการลงทุน นี่ก็เป็นข่าวดี อีก 10 เปอร์เซ็นต์ บอกว่าจะย้ายฐาน เพราะว่าค่าแรงเราไม่ไหว ปัจจัยอย่างอื่น เพราะอาจจะเป็นอุตสาหกรรมที่มี Margin ไม่มาก ก็ย้ายฐาน ส่วนอีก 2 เปอร์เซ็นต์ Downsizing นั่นหมายความว่าส่วนใหญ่ยังอยู่กับเรา แต่ของใหม่ที่กำลังย้ายฐานออกมาจากจีน ออกมาจากภูมิภาคต่างๆ เราจะทำอย่างไรที่จะแคปเจอร์ หรือดึงคนมาได้ อย่างที่เรียนว่า วันนี้เราคิดสัดส่วนกับประเทศเวียดนาม เอาใกล้ที่สุด เปรียบเทียบง่ายๆ เลย สามโรงย้ายไปที่อันใหม่ แต่หนึ่งโรงมาเรา ก็คือสัดส่วน 3 ต่อ 1 เพราะฉะนั้นขีดความสามารถในการแข่งขันมันต้องมาในทุกระดับ แต่สิ่งที่อยากจะร้องเรียนไปมองไปข้างหน้าก็คือว่า เอกชนทำเองฝั่งเดียวไม่ได้ เราจำเป็นที่จะต้องทำเป็นทีม โดยเฉพาะมีภาครัฐที่จะช่วย facilitate ช่วยในการที่จะทำ Eco-System ต่างๆ ให้เราเพราะฉะนั้น ถ้าเราจับมือร่วมกันไป และเรามีทิศทางที่ชัดเจน เหมือนกับนโยบายของสภาอุตสาหกรรมฯ วันนี้่เราทำอย่างไรให้เป็น One Team ภาครัฐ เอกชน สังคม ภาคการศึกษา Economid เราทำงานร่วมกันเป็น One Team และเรามี One Direction ทำอย่างไรให้ประเทศไทยของเราพัฒนาไปร่วมกัน ผมคิดว่าถ้าเราทำได้ด้วยกัน เหล่านี้ ประเทศเราด้วยโครงสร้าง ด้วยต้นทุน ทรัพยากรที่เรามีมากมาย เหล่านี้เราสามารถพลิกฟื้นเศรษฐกิจ เราสามารถทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดี และที่สำคัญ แข่งขันได้ ก็เน้นย้ำว่า ภายใต้ 1FTA ถ้ารัฐบาลมาก็ขอให้เป็น One Thailand เราจะจับมือและเดินไปด้วยกัน" ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวเมื่อพิธีกรถามคำถามสุดท้าย เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลง เพราะเราเปิดไว้ในงานสัมมนานี้ว่า เป็นจุดเปลี่ยนประเทศไทยสู่ความยั่งยืน ซึ่งแน่นอน ปีนี้ อย่างที่เราทราบกันดีว่า หนึ่งจุดเปลี่ยนที่เกิดขึ้นแน่ๆ คือเรื่องของการเลือกตั้ง เพราะฉะนั้นก็จะเรียนถามตบท้ายสำหรับ session ที่สองนี้ ว่า ทั้งสามท่านมีอะไรอยากจะบอกกับรัฐบาลชุดใหม่ หรืออยากจะให้มีนโยบายเศรษฐกิจอะไรเพิ่มเติมบ้างนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตอบคำถามว่า ก็อยากจะฝากทุกท่านที่อยู่ด้านหน้านี้ ทั้งหมดว่า สิ่งที่เมื่อกี้ผมพูด ก็ขอต่ออีกนิด ก็คือว่า ขณะนี้ปัญหาของประเทศผมคิดว่าทุกคนรู้ และเรารู้ว่าจะทำอย่างไรให้มันดี แต่ทำอย่างไรให้มันดี มันเป็นเรื่องยาก เพราะฉะนั้นเราต้องร่วมมือกัน คำว่า "ร่วมมือกัน" ผมเรียนว่าภาคอุตสาหกรรมตอนนี้ และรวมทั้งภาคหอการค้า สมาคมธนาคารฯ ที่เราอยู่ กกร. เราคุยกันตลอด และเราก็มีการเปรียบเทียบกับประเทศที่เป็นคู่แข่งเรา ว่าเราจะทำอย่างไร เราต้องพัฒนาตัวเองอย่างที่บอกเมื่อกี้ ถ้าเราไม่ทำ เราโดน Disrupt แน่นอน เพราะว่าในกติกาของภาคอุตสาหกรรม หรือภาคการค้า ถ้าไม่ทำก็ต้องออกไป คือต้องจบ เพราะฉะนั้นเมื่อเราพัฒนา ภาคเอกชนเห็นแล้วว่าเราจะไปในทิศทางไหน เราอยากให้ทางภาครัฐ เราเห็นเลยว่าปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องของ speed ที่ไม่เท่ากัน ทำอย่างไรที่จะทำให้ภาคเอกชน เมื่อเรา speed แล้ว เราหนีตายแล้ว เรากำลังจะพัฒนา เราก็อยากจะเรียกร้องให้ภาครัฐช่วยปรับโครงสร้าง speed ให้เร็ว เรื่องของการทำให้เป็น Digitalization เรื่องของการอนุมัติทุกอย่าง ทำอย่างไรให้ลดต้นทุน ให้ลดเวลา ลดความซับซ้อน เพื่อทำให้ลำดับของ Ease of Doing Business, Ease of Investment ของประเทศไทยเราดีขึ้น ผมคิดว่าอันนี้่จะช่วยได้เยอะสุดท้าย ผมคิดว่าเราก็มองกันไปถึงภาพที่ว่า เราไปดูโมเดลของประเทศต่างๆ หน้าที่ต้องแบ่งกันทำ เอกชนก็เป็นหน้าที่ในการทื่จะออกไปออร์เดอร์ ไปขายของ ไปเปิดตลาด ภาครัฐเองก็ต้องช่วยเราในการ Infrastructure ต่างๆ ที่ดี ในการที่จะทำให้พวกเรามีความคล่องตัว เหมือนกับว่ามีคลังกระสุนที่ให้เราพร้อมยิงเสมอ ไม่อย่างนั้นตอนนี้เรายิง แล้วเราต้องรอกระสุนตลอด เราก็รอไม่ไหว และท้ายสุดก็คือเรื่องของการทำอย่างไรที่จะช่วยบรรดา SME เพราะตอนนี้เรามีความห่วงในเรื่องของหนี้ภาคครัวเรือน และหนี้สาธารณะ เพราะว่าตัวนี้กดทับกำลังซื้อภายในประเทศ แล้วก็ดูเหมือนกับว่ายังวนอยู่กับที่ เพราะถ้าโครงสร้างยังเป็นแบบนี้อยู่ รายได้ที่มาก็จะไม่พอกับรายจ่าย แล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่วันยันค่ำ เพราะฉะนั้นการที่จะยกระดับ อันนี้เป็นความท้าทาย ก็อยากจะฝากทุกพรรค เพราะก็ได้เห็นทุกพรรคแล้วที่ได้นำเสนอก็มีไอเดียดีๆ เพราะฉะนั้นในภาคอุตสาหกรรม ภาค กกร. ผมคิดว่าภาคเอกชนเราทุกคน ไม่ว่าท่านพรรคไหนจะขึ้นมา ใครจะเป็นรัฐบาลก็แล้วแต่ เรายินดีที่จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด แล้วก็ทำกันอย่างเต็มที่ แต่ขอให้มีทิศทาง และช่วยฟังเสียงจากภาคเอกชนด้วยครับ