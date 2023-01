ORI มั่นใจ ศก. ผุดโครงการใหม่เพิ่ม 20% พร้อมบุกหัวเมืองต่างจังหวัดนอก EEC ครั้งแรก

"ออริจิ้นฯ" เผยทิศทางปี 66 ภาวะเศรษฐกิจดี พร้อมเดินหน้าเปิดโครงการใหม่เพิ่มขึ้นจากปี 65 ประมาณ 20% กระจายตัวบุกทำเลใหม่ พร้อมบุกหัวเมืองต่างจังหวัดนอก EEC ครั้งแรก เผยผลงานปี 65 กวาดยอดขายบ้านและคอนโดฯ กว่า 41,026 ล้านบาท ทะลุเป้าหมายทั้งปี 117% และเติบโตถึง 36% ชูจุดแกร่งมีสินค้าตอบโจทย์ทุกเซกเมนต์ราคาและไลฟ์สไตล์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร กล่าวถึงสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศไทยในปี 2566 ว่า ยังมีสัญญาณบวกจากรอบด้าน เช่น จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มเดินทางเข้าไทยเพิ่มขึ้นกว่าปี 2565 เป็นเท่าตัว สถานการณ์กำลังซื้อทั้งในและต่างประเทศฟื้นตัว GDP ของประเทศที่อาจเติบโต 3-5% ส่งผลให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะกลุ่มโครงการที่อยู่อาศัยยังมีโอกาสเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าว ออริจิ้นจึงมีแผนจะเปิดตัวโครงการใหม่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ประมาณ 20% มีไฮไลต์สำคัญคือการบุกเข้าสู่ทำเลใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยไปมาก่อนในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ตลอดจนตลาดหัวเมืองท่องเที่ยวนอกเหนือจากแถบ EEC ด้วย พร้อมกันนี้ จะยังคงรักษาสถานะเจ้าตลาดคอนโดมิเนียมสำหรับคน Gen Y และ Gen Z คู่ขนานไปกับการตอบโจทย์ลูกค้าทุกเซกเมนต์ คาดว่าจะเปิดเผยภาพรวมแผนธุรกิจของทั้งเครือได้อย่างเป็นทางการในช่วงปลายไตรมาส 1/2566สำหรับผลงานในรอบปี 2565 นั้น นายพีระพงศ์ กล่าวว่า สามารถสร้างยอดขาย (Presales) โครงการที่อยู่อาศัยได้ประมาณ 41,026 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายทั้งปีที่วางไว้ที่ 35,000 ล้านบาท และเติบโตจากปี 2564 ถึง 36% ถือเป็นยอดขายที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท (All Time High) โดยแบ่งเป็นยอดขายจากกลุ่มบ้านจัดสรร 27% และกลุ่มคอนโดมิเนียม 73% เมื่อแบ่งตามสถานะโครงการมีสัดส่วนยอดขายจากโครงการพร้อมอยู่ (Ready to move) ประมาณ 53% และยอดขายจากกลุ่มโครงการที่เพิ่งเปิดขายหรืออยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (Ongoing) อีกราว 47%“ยอดขายที่เกิดขึ้นมาจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อเครือออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ และความแข็งแกร่งของเราใน 3 ด้าน ได้แก่ 1.มีสินค้าหลากหลายแบรนด์ตอบโจทย์ทุกเซกเมนต์ราคา 2.มีสินค้าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ พร้อมฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิต 3.มีสินค้าทั้งบ้านและคอนโดมิเนียมกระจายตัวในหลากทำเล ทั้งหมดนี้ทำให้เราได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีในช่วงที่สถานการณ์ COVID-19 ค่อยๆ คลี่คลาย และบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยฟื้นตัวจากช่วง 2 ปีที่ผ่านมา” นายพีระพงศ์ กล่าวทั้งนี้ กลุ่มโครงการที่ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี คือ กลุ่มโครงการที่มีฟังก์ชันตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคใหม่อย่างกลุ่มคอนโดมิเนียมตอบโจทย์ลูกค้า Startup เช่น ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ นนทบุรี สเตชั่น (Origin Plug & Play Nonthaburi Station) ที่มีบริการและฟังก์ชันตอบโจทย์ลูกค้าธุรกิจ Startup และใกล้สำนักงานต่างๆ (ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ราชการนนทบุรี และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) กลุ่มคอนโดมิเนียมสำหรับ Pet Lover เช่น ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ สิรินธร สเตชั่น (Origin Plug & Play Sirindhorn) ที่มีฟังก์ชันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของทั้งคนและสัตว์เลี้ยง พร้อมทั้งขนาดห้องแบบ Duo Space เพดานสูง 4.2 เมตร กลุ่มโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนระยะยาว (Investment Property Program) ที่ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มลงทุน เช่น บริกซ์ตัน แคมปัส บางแสน (Brixton Campus Bangsaen) ที่ใกล้สถานศึกษา นอกจากนี้ กลุ่มโครงการระดับลักชัวรี เช่น โซ ออริจิ้น เกษตร อินเตอร์เชนจ์ (So Origin Kaset Interchange) และโซ ออริจิ้น พหล 69 (So Origin Phahol 69) และโครงการที่เพิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ เช่น พาร์ค ออริจิ้น ทองหล่อ (Park Origin Thonglor) ตลอดจนกลุ่มโครงการในแถบเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สร้างยอดขายได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกัน การกลับมาจัดอีเวนต์ขายที่อยู่อาศัยแบบ On-site ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยสร้างยอดขายให้แก่บริษัทเพิ่มขึ้น หลังจากช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ช่องทางการขายหลัก คือช่องทางออนไลน์