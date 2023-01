GLORY จ่อเปิดเกมออนไลน์ Q1 ลุยลงทุนสตาร์ทอัป

"รุ่งเรืองตลอดไป" ปักเป้าปี 2566 รายได้โต 20-50% รับแรงหนุนจาก New Line Business “เกมออนไลน์” จ่อลงสนามปลายไตรมาสแรกปีนี้ ขณะผลผลิตจากการลงทุนใน 3 สตาร์ทอัปในปีที่ผ่านมาเริ่มผลิดอกออกผลตั้งแต่ในช่วงครึ่งปีแรกนี้ พร้อมประกาศขยายการลงทุนเพิ่มในกลุ่มสตาร์ทอัป 3-4 บริษัทปีนี้ ขณะธุรกิจหลัก “แพลตฟอร์ม วรรณกรรมออนไลน์” ประกาศลงสนามบุกตลาดต่างประเทศ

นายจรัญพัฒณ์ บุญยัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน) หรือ “GLORY” ผู้พัฒนางานประเภทแพลตฟอร์มวรรณกรรมออนไลน์ (Startup Platform Online) ประกอบด้วย นิยาย การ์ตูน และหนังสือ เปิดเผยว่า ทิศทางการดำเนินงานในปี 2566 มีแนวโน้มการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าอัตราการเติบโตในปี 2566 มีโอกาสปรับตัวเพิ่ม 20-50% จากปี 2565 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เป็นผลมาจากแผนต่อยอดและการขับเคลื่อนทางธุรกิจ ตั้งแต่ช่วงปี 2565 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน โดยในปีนี้บริษัทฯ จะเน้นเพิ่มไลน์ธุรกิจแนวคิดใหม่ (New Line Business) ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังมีแผนลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Startup-SME ใหม่ๆ เพิ่มอีก 3-4 บริษัท หลังจากที่ประสบความสำเร็จจากการเข้าไปลงทุน Start-up ในช่วงปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการศึกษาและมองหาเทคโนโลยีใหม่ๆ นำมาปรับใช้เพื่อการต่อยอดธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ New Line Business ใหม่ๆ ในอนาคตสำหรับ New Line Business ที่จะเปิดตัวในช่วงปลายไตรมาส 1/2566 นี้ คือการเปิดตัวเกมออนไลน์ ซึ่งจะเป็นเกมแนว MMORPG (Massively Multiplayer Online Role Playing Game) หรือเกม RPG แบบออนไลน์ที่มีผู้เล่นจำนวนมาก ผ่านช่องทาง Mobile Application ทั้งใน iOS และ Android โดยคาดว่าภายในปี 2566 จะมีรายได้จากเกมดังกล่าวที่ประมาณ 10-20 ล้านบาท ซึ่งเป็นการประเมินแบบ Medium Case (ประเมินแบบกลางๆ) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มองว่าภาพรวมอุตสาหกรรมเกมออนไลน์ยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก เนื่องจากเกมออนไลน์เป็นหนึ่งในกิจกรรมความบันเทิงของเด็กวัยรุ่นสมัยใหม่ที่มีโทรศัพท์มือถือใช้ทุกคน และสามารถเข้าถึงเกมได้ง่ายมากขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมีการขยายธุรกิจตามแผนที่วางไว้ โดยหลักๆ ยังคงมุ่งเน้นการเข้าลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Startup-SME ใหม่ๆ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสการต่อยอดการลงทุนทางธุรกิจให้ GLORY ในอนาคต ซึ่งในปี 2566 บริษัทฯ มีเป้าหมายเข้าลงทุนใน 3-4 บริษัท โดยบริษัทฯ มีความสนใจลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Media (สื่อ) กลุ่มธุรกิจ Healthcare (ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพของมนุษย์) และกลุ่มธุรกิจ Tech (เทคโนโลยี) ซึ่งถือเป็นกลุ่มธุรกิจ New S-curve ที่ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต ส่วนมูลค่าการลงทุนจะขึ้นอยู่กับขนาดของบริษัทพร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังคงเป้าหมายในช่วงระยะเวลา 3 ปี (ปี 2565-2567) บริษัทฯ จะเข้าลงทุนในกลุ่ม Start-up เพิ่มประมาณ 8-12 ราย โดยคาดว่าจะใช้งบลงทุนรวม ประมาณ 100-200 ล้านบาท ในส่วนของแหล่งเงินทุนบริษัทฯ ยังคงมีเพียงพอในการใช้เข้าลงทุนตามแผนที่วางไว้ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกระแสเงินสดในมือมากกว่า 100 ล้านบาท จะรองรับการขยายเข้าลงทุนได้ตามแผนที่วางไว้ ทั้งนี้ สาเหตุที่บริษัทฯ มองโอกาสลงทุนในกลุ่ม Start-up นอกจากเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคแล้ว ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในการขยายการเติบโตในอนาคตด้วย“หลังจากที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนในกลุ่ม Start-up 3 บริษัทในช่วงปี 2565 ที่ผ่านมา เช่น บริษัท INFINITY TO INFINITY (INFINITY) ดำเนินธุรกิจ Cyber Security ครบวงจร บริษัท ดีดี-ทวินวัน จํากัด (DD II) ดำเนินธุรกิจ Healthcare & Lifestyle Business และบริษัท พิกเซล่า ออฟฟิเชียล จำกัด (PIXELA) ดำเนินธุรกิจด้านสื่อโฆษณา สร้างสรรค์และพัฒนา Virtual Influencer หรือ V-Tuber นั้น “GLORY” จะเริ่มทยอยรับรู้รายได้และกำไรแบบเต็มๆ จากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นของทั้ง 3 บริษัท ตั้งแต่ครึ่งปีแรก 2566 นี้เป็นต้นไป ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและผักดันให้ผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้”ส่วนธุรกิจหลัก (Core Business) จำหน่ายงานประเภทวรรณกรรมออนไลน์นั้น นายจรัญพัฒณ์ กล่าวว่า ในปี 2566 จะมีการซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของนิยาย และการ์ตูน โดยในปีนี้บริษัทฯ จะเน้นทำตลาดในการ์ตูนมากขึ้น จากเดิมที่เน้นวรรณกรรมประเภทนิยายเป็นหลัก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเตรียมพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อเตรียมขยายไปตลาดต่างประเทศ โดยจะเริ่มจากการแปลนิยายของคนไทยที่บริษัทฯ ได้ซื้อลิขสิทธิ์มาเป็นภาษาอังกฤษก่อน หลังจากนั้นจะต่อยอดไปภาษาอื่นๆ สำหรับตลาดอีบุ๊ก (E-Book) ในประเทศไทยเติบโตประมาณ 14% ต่อปี และยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงเชื่อว่าธุรกิจหลักจะยังคงเป็นธุรกิจที่เติบโตได้“ความต้องการอ่านนิยายออนไลน์ในประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะที่เราเองไม่ได้มุ่งขยายตลาดภายในประเทศไทยเพียงอย่างเดียว แต่เรายังมีแผนขยายไปตลาดต่างประเทศด้วย อีกทั้งเรายังมีแผนขยายไปยังกลุ่มการ์ตูนมากขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มความหลากหลายให้คนอ่านด้วย นอกจากนี้ ในปีนี้เราจะมีการเปิดตัวเกม ซึ่งถือเป็น New Line Business ของ GLORY ด้วย ดังนั้น เราจึงเชื่อว่าผลการดำเนินงานในปีนี้จะสามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างแน่นอน” นายจรัญพัฒณ์ กล่าว