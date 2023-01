SETTRADE จัดชั้น MORE หุ้นพื้นฐานดี / สุนันท์ ศรีจันทรา

แต่ในคอลัมน์คัดกรองหุ้นเด่น ในเว็บไซต์ SETTRADE.COM กลับบรรจุหุ้น MORE ไว้เป็นหุ้นพื้นฐานดีอันดับสอง รองจากหุ้น บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) หรือ RCL โดยมีหุ้นพื้นฐานดีที่ SETTRADE.COM คัดกรองมาทั้งสิ้น 102 บริษัท

หุ้น MORE ที่แทบไม่มีโบรกเกอร์ไม่มีสำนักไหน แนะนำให้ลงทุนแต่ SETTRADE.COM กลับจัดอันดับเป็นหุ้นพื้นฐานดีที่สุดอันดับสองในตลาดหลักทรัพย์ ตลกสิ้นดีจริงๆ

MORE เป็นหุ้นที่ราคาปรับตัวลงมากที่สุดอันดับสามในปี 2565 รองจากหุ้น บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) หรือ EFORLและหุ้น บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SMKตั้งแต่เกิดข่าวฉาวโฉ่ จากธุรกรรมการซื้อขายหุ้นที่ไม่ปกติ ในราคาเปิดวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 และถูกตั้งปมสงสัยว่า เป็นการโยนคำสั่งซื้อขาย เพื่อโกงเงินจากโบรกเกอร์จำนวนกว่า 4,000 ล้านบาท ราคาหุ้น MORE ถูกถล่มขาย จนราคาดิ่งจมดินเพราะอะไรเป็นอะไรใน MORE นักลงทุนส่วนใหญ่เริ่มรู้ทัน และไม่มีใครอยากเข้าไปแตะMORE ถูกหยิบยกขึ้นเป็นหุ้นพื้นฐานดี เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการค้นหาตามแนวทาง แวลู อินเวสเตอร์ โดยคัดเลือกหุ้นที่มีฐานะการเงินมั่นคงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาหุ้นพื้นฐานดีของ SETTRADE.COM จะใช้อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้นหรือค่า พี/อี เรโช ประมาณ 12 เท่าหรือต่ำกว่าเป็นตัวกำหนด และราคาหุ้นต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชีประมาณ 1 เท่าเป็นอีกข้อมูลประกอบแต่สภาพความเป็นจริง นักลงทุนทั่วไปมีมุมมองที่แตกต่างจาก SETTRADE.COM ที่คัดกรอง MORE เป็นหุ้นเด่น โดยมองว่า MORE เป็นหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงและการที่ดูเหมือนว่า MORE ปัจจัยพื้นฐานดีนั้น ไม่ได้เกิดจากผลประกอบการโดยปกติ แต่เกิดจากผลกำไรจากรายการพิเศษ ซึ่งทำให้ผลประกอบการปี 2564 เติบโตก้าวกระโดด 1,158.67 ล้านบาท หลังจากขาดทุนติดต่อมาหลายปีถ้าค่า พี/อี เรโช หุ้น MORE ระดับ 2.44 เท่าเกิดจากผลดำเนินงานปกติ ราคาหุ้นคงไม่ลงมานอนแอ้งแม้งต่ำกว่า 40 สตางค์ เพราะนักลงทุนไล่ซื้อกันฝุ่นตลบแล้วคอลัมน์หุ้นพื้นฐานดีตามหลักเกณณ์การคัดกรองของ SETTRADE.COM จึงเป็นเหมือนยาพิษ สำหรับนักลงทุนหน้าใหม่ ซึ่งไม่รู้พฤติกรรมหุ้น MORE ดี ไม่รู้ถึงเบื้องหลังที่มาที่ไปของค่า พี/อี เรโช ระดับ 2.44 เท่าไม่รู้ว่ากำไรบริษัทฯ ที่เติบโตก้าวกระโดดปี 2564 เกิดจากรายการพิเศษ ไม่ใช่ผลกำไรจากการดำเนินงานปกติถ้านักลงทุนหน้าใหม่เชื่อไกด์ไลน์ของ SETTRADE.COM ไล่ซื้อหุ้น MORE อาจเกิดความเสียหายภายหลัง เสียหายเพราะหลงเชื่อ SETTRADE.COMเพราะการนำหุ้นที่มีข่าวฉ่าวโฉ่ มีพฤติกรรมการซื้อขายที่ไม่ปกติ มาชี้นำเป็นหุ้นพื้นฐานดี SETTRADE.COM อาจพานักลงทุนมือใหม่ไปตายหมู่