“พราว” อัดโปรพิเศษส่งท้ายปี 65 ฉลองปิดการขายอินเตอร์คอนฯ หัวหิน

ส่วนลูกค้าทั่วไปที่เข้าเยี่ยมชมโครงการอินเตอร์คอนติเนนตัล เรสซิเดนเซส หัวหิน ตั้งแต่วันนี้-31 ธ.ค.65 สามารถซื้อและรับส่วนลดพิเศษ On-Top 5% ในการสั่งซื้อสินค้าแบรนด์ B&O ณ โครงการได้อีกด้วย

กล่าวว่าทั้งนี้ โครงการอินเตอร์คอนติเนนตัล เรสซิเดนเซส หัวหิน (InterContinental Residences Hua Hin) คอนโดฯ บนพื้นที่ติดหาดผืนสุดท้ายใจกลางเมืองหัวหินนอกจากนี้นายภูมิพัฒน์ กล่าวว่า ปัจจุบัน พราว เรียล เอสเตท ทำผลงานยอดโอนกรรมสิทธิ์คอนโดฯ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจของลูกค้าที่เชื่อว่าเราสามารถส่งมอบโครงการคอนโดฯ คุณภาพพร้อมอยู่ได้จริง ตอบโจทย์เรียลดีมานด์นอกจากนั้น การร่วมมือกับ Bang & Olufsen (B&O) แบรนด์เครื่องเสียง ลำโพง ทีวีระดับไฮเอนด์ รวมถึงการส่งมอบ IHG One Reward Membership - Diamond Elite เป็นอีกหนึ่งพริวิเลจที่พราว เรียล เอสเตท มุ่งมั่นส่งมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยเหนือระดับแบบ More Than Just Living เป็นส่วนช่วยกระตุ้นยอดขายได้ดี คาดว่าสามารถปิดโครงการโครงการอินเตอร์คอนติเนนตัล เรสซิเดนเซส หัวหิน ได้ภายในปี 65