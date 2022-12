Modernform x UPTOYOU โมเดอร์นฟอร์ม ร่วมโครงการ Upcycling Upstyling ปีที่ 3

บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กับผลงานการออกแบบเฟอร์นิเจอร์คอลเลกชัน Side-kick7 Sustainable Furniture For Modern Lifestyle ในโครงการอัพไซคลิง อัพสไตล์ลิ่ง (Upcycling Upstyling) ปีที่ 3 จัดโดยบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ต่อยอดโครงการอัพไซคลิง อัพสไตล์ลิ่ง (Upcycling Upstyling) ปีที่ 3 ตอกย้ำการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ขยะพลาสติกหรือพลาสติกใช้แล้ว นำออกแบบเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มผ่านกระบวนการอัปไซคลิง (Upcycling)









Rethink คิดใหม่









Recycle ส่งซาก > สร้างใหม่



เมื่อจำเป็นต้องมีการใช้งานและหมุนเวียนสร้างใหม่ การคัดแยกอย่างเป็นระบบจะช่วยให้กระบวนการหมุนเวียนนำกลับมาสร้างใหม่เป็นไปได้อย่างสะดวก สะอาดและสมบูรณ์ที่สุด



Cycle จึงมีรูปทรงและประโยชน์ใช้สอยที่เล่นอยู่กับวงกลมการหมุนการมอง ด้วยการประยุกต์ใช้อุปกรณ์แป้นหมุนที่ใช้ในโต๊ะอาหารมาใช้เป็นแท่นวาง Digital Device ที่มีผลต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์ในสังคมสมัยใหม่มาเป็นตัวเล่าเรื่องสุดท้ายของ Sidekick7 ที่ต้องการนิยามเฟอร์นิเจอร์สำหรับชีวิตสมัยใหม่ของคนที่มุมมองใหม่ต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะให้ผู้พบเห็น ใช้งาน เข้าใจ จดจำกันได้ง่ายๆ และคาดหวังให้แพร่หลายงอกงามต่อเราและโลกของเรา

Side-kick7 Sustainable Furniture For Modern Lifestyle เป็นงานออกแบบเพื่อถ่ายทอดแนวคิด Sustainability, Circular Living ผ่านหลักคิดที่เชื่อว่า Sustainability เป็นแนวทางที่ต้อง “ง่าย/งอก/งาม” โดยใช้วัสดุไม้พื้นเทียมที่ทำจากพลาสติกรีไซเคิลมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ที่นอกจากจะรักษ์โลกแล้ว ยังรักผู้ใช้งาน เพราะถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหา ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ และ Digital Device ในสังคมสมัยใหม่ และยังคาดหวังให้ผู้คนที่พบเห็นจำได้ เข้าใจในหลักการ ขั้นตอนการร่วมกันรักษ์โลกได้ง่ายๆ ผ่านทางชื่อของเฟอร์นิเจอร์ทั้ง 7 ชิ้นRemind เตือนตนเองเตือนตัวเองว่าเราเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่อาศัยในโลกใบนี้ ที่มาและจากไป แต่โลกใบนี้จะยังคงอยู่ต่อไปกับลูกหลานของเรา เมื่อเข้าใจเราจะอยู่อย่างไม่ทำลายRemind จึงถูกเล่าผ่าน mind ชิ้นงานเฟอร์นิเจอร์ที่เรียบง่าย ม้านั่ง bench ที่นอกจากจะทำหน้าที่ไว้นั่งแล้ว ยังสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์คนอื่นๆ ทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นๆ มีขนาดนั่งคนเดียว นั่งมากกว่าคนเดียว มีพื้นที่ใต้ที่นั่งไว้วางของหรืออยู่ร่วมกับสัตว์เลี้ยง มี accessories ที่เป็นท็อปโต๊ะที่ทำมาจากฝาขวดพลาสติกเพื่อใช้วางของ ด้วย checker pattern ที่เราสามารถเอาฝาขวดมาเป็นเบี้ย ในการเล่น เป็นแนวคิดง่ายๆ ในการ upcycling ให่เกิดประโยชน์ใช้สอยใหม่ กลายเป็นสิ่งมีค่าสำหรับ สร้างกิจกรรมสันทนาการร่วมกันกับคนอื่นๆ เป็นคอมมูนิตีคิดใหม่ มองหาทางเลือกใหม่ๆ เสมอ ที่จะอยู่อย่างผู้รักษาที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและโลกได้อย่างไร มองหาวิธีการใหม่ๆ มากกว่าความคิดและการกระทำที่คุ้นชินแบบเดิมๆThink จึงถูกออกแบบมาให้คนที่เห็นตั้งคำถาม ใช้จินตนาการมากกว่าแค่มองหรือใช้งาน ด้วยรูปทรงที่ดูเป็นโต๊ะก็ได้เก้าอี้ก็ดี คนรักสุนัขอาจจะมองเป็นสุนัข แฟนคลับสตาร์วอร์ก็อาจจะนึกถึง Jar Jar Blink หรือสาวกนิทานกรีกอาจจะเห็นเป็น ม้าไม้กรุง Troy ประโยชน์ใช้สอยของ Think ก็อาจจะเป็นโต๊ะข้างโต๊ะทำงานเล็กๆ หรือเก้าอี้เสริม ด้วยการปรับตำแหน่ง จับยึดอย่างง่ายตามความคิด จริตและจินตนาการของผู้ใช้Revaluate ประเมิณคุณค่าประเมินค่าและหน้าที่ใหม่ๆ ในสิ่งเดิม ด้วยคุณค่าแทนที่มูลค่า เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในหลากมิติ ที่แม้อาจไม่มีค่าสำหรับเราแต่มีค่ามากกว่ากับผู้อื่น หรือในหน้าที่อื่นEva ถูกออกแบบมาให้มีรูปทรง เส้นสาย ที่ทั้งกลมกลืนและขัดแย้งกัน ให้ความรู้สึกความเคลื่อนไหวในรูปทรงเรียบง่าย เช่นเดียวกันกับประโยชน์ใช้สอยที่สามารถเป็นได้ทั้งโต๊ะข้าง สตูลและที่วางของโชว์ ด้วยการเจาะรูเพียงรูเดียวก็เพิ่มหน้าที่ใช้สอยเป็นแจกันที่เกิดมาจากการนำหลอดพลาสติกเลี้ยงดอกไม้มา Reuse ในมิติที่เพิ่ม Emotional Value ให้ชิ้นงาน งามง่ายและอยู่ได้นาน เพื่อบอกเล่าเรื่องการประเมินคุณค่า ความสง่างาม และประโยชน์ใช้สอยในแง่มุมใหม่ที่หลากหลายจากเดิมReduce ลด/ละ/เลือกลดความอยากใช้อยากมี ละทิ้งสิ่งที่อาจไม่จำเป็นต้องมี ต้องเก็บ เลือกซื้อเลือกใช้ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดต่อโลกและคนรุ่นลูกรุ่นหลานของเราเสมอDuce จึงเป็นเรื่องราวของเก้าอี้สามขา ด้วยรูปทรงที่มีสัดส่วนเส้นสาย งามง่าย หรูเรียบ ในขณะที่สามารถใช้งานได้ทั้งเป็นเก้าอี้/สตูล/โต๊ะข้าง/แท่นโชว์ ตามความต้องการของผู้ใช้Reuse ใช้ซ้ำคำนึงถึงการนำกลับมาใช้ซ้ำอยู่เสมอ ชิ้นงานที่มีประโยชน์ใช้สอยมากกว่าเพียง 1 อย่าง ชิ้นงานที่ไร้อายุทางการออกแบบ ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยให้เกิดการนำกลับมาใช้USE ได้รับการออกแบบมาให้เป็นชิ้นงานสามเหลี่ยมที่เรียบง่ายแต่มั่นคงสง่างาม ร่วมสมัย เป็นโต๊ะข้างๆ ตัวของผู้ใช้งาน ที่สะดวกต่อการโยกย้ายไปได้ในทุกมุมของบ้าน แผ่นท้อปวงรีที่ผลักดันให้เกิดความหรูหราจากการขัดแย้งของรูปทรงแบบง่ายๆ แท่งเหล็กเล็กเสียบบนแผ่นขาเอียงที่รองรับสิ่งของที่จะแขวนได้อย่างมั่นคง และแป้นรองด้านล่างที่สามารถวางแก้ว แจกัน เทียนหอมและสิ่งที่สอดคล้องกับกิจกรรมการนั่งพักผ่อนกับพื้นอีกอิริยาบถหนึ่งของมนุษย์ในที่พักอาศัยRepair เสีย > ซ่อมซ่อมแซมเพื่อต่ออายุการใช้งาน และหากแม้หมดประโยชน์กับเรา การส่งต่อให้คนอื่นที่ยังใช้ประโยชน์ได้ ก่อนเลือกที่จะทิ้งสิ่งนั้นไป ถือเป็นการช่วยลดการเกิดขยะและสร้างใหม่Pair จึงเป็นชิ้นงานที่ว่าด้วยเรื่องที่ “คู่กัน” ด้วย Digital Device ก็เป็นของคู่กันของมนุษย์ยุคนี้ โต๊ะข้าง pair จึงถูกออกแบบมาให้จับคู่กับ แขนรับ tablet, mobile phoneสำหรับโครงการอัพไซคลิง อัพสไตล์ลิ่ง (Upcycling Upstyling) ครั้งนี้ ร่วมมือกับ 8 นักออกแบบแบรนด์ใหญ่ที่มีชื่อเสียงในวงกว้าง ได้แก่ Greyhound Issue ภิพัชรา Vinnpatararin ดอยตุง โมเดอร์นฟอร์ม เจิดดีไซน์แกลเลอรี่ และ Thxful For Small Mercies พร้อมด้วย 8 พันธมิตรแบรนด์ยักษ์ใหญ่ระดับประเทศในภาคธุรกิจ ได้แก่ L’OCCITANE แสนสิริ สยามพิวรรธน์ การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย สภากาชาดไทย สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม และ UPTOYOU พร้อมด้วย 8 ผู้ประกอบการในเครือข่ายของ GC ได้แก่ ประชาอาภรณ์ ไทยแทฟฟิต้า เอสซี แกรนด์ THE CARPET MAKER tpbi MBJ MARSHALL และรุ่งทวีวิวัฒน์ ร่วมกันรังสรรค์ผลงาน อีโคดีไซน์ (Eco-Design) 16 คอลเลกชันใน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ (Fashion & Lifestyle) กลุ่มสินค้าสำหรับผู้รักแอดแวนเจอร์และท่องเที่ยว (Adventure & Travelling) และกลุ่มสินค้าตกแต่งบ้าน (Home & Decoration) เพื่อนำไปสร้างประโยชน์เชิงการทำงานเพื่อสังคม (CSR) และจัดจำหน่ายเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 เป็นต้นไป