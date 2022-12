SCB 10X เปิด “SCB 10X DISTRICTX” ศูนย์กลางชุมชนบล็อกเชน - Web 3.0 ระดับโลกในไทย หวังต่อยอดไอเดียธุรกิจดิจิทัลเต็มสูบ

DISTRICTX ตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกใจกลางกรุงเทพฯ ที่เปิดโอกาสให้สามารถใช้พื้นที่ในการสร้างศูนย์กลางคอมมูนิตี้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งโลกอนาคต รวมถึงเป็นพื้นที่สำหรับทำงานร่วมกันทางธุรกิจ ด้วยพื้นที่กว่า 1,000 ตารางเมตร ที่ได้รับการตกแต่งอย่างทันสมัย และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ ห้องประชุม พื้นที่ส่วนกลางสำหรับใช้ประชุม (Town Hall), ห้องประชุมแบบปฏิบัติการ (Operational War Room), ห้องบันทึกเสียงสำหรับ Podcast และพื้นที่สำหรับรับประทานอาหารที่ให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มฟรี โดยพื้นที่ของ DISTRICTX จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 1.Hacker House: พื้นที่แบบเปิดโล่งสำหรับนักพัฒนานวัตกรรมทั่วโลกด้านบล็อกเชนและ Web 3.0 สามารถเข้ามามีส่วนร่วม พบปะและพูดคุยกัน รวมถึงทำงานร่วมกับทีม SCB 10X และพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ DISTRICTX Hacker House Incubation Program 2. Exponential Hub: พื้นที่ทำงานร่วมกัน (co-working space) สำหรับพันธมิตรระดับโลกของ SCB 10X รวมถึงบริษัทชั้นนำด้านบล็อกเชนและ Web 3.0 อาทิ Axelar, Fireblocks, Nansen, The Sandbox, Nebula, Token Unlocks และ RakkaR Digitalนางมุขยา (ใต้) พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ Chief Venture and Investment Officer บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด (SCB 10X) กล่าวว่า “DISTRICTX จะเป็นพื้นที่ที่เราเห็นถึงศักยภาพสำหรับการทำงานร่วมกันได้อย่างดีเยี่ยม รวมถึงเป็นพื้นที่ในการสร้างเครือข่าย และการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งการทำงานร่วมกันนั้นจะเป็นกุญแจสำคัญในช่วงตลาดซบเซา (Bear Market) และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เชื่อมเหล่าสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพสูง ผู้ประกอบการที่มีความมุ่งมั่น กลุ่มพันธมิตรในอนาคต และนักพัฒนารุ่นใหม่ไฟแรง มาสู่กรุงเทพฯ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนระดับโลกด้านบล็อกเชนและ Web 3.0”ด้าน สตีเฟน ริชาร์ดสัน (Stephen Richardson) Head of APAC and SVP of Financial Markets, Fireblocks กล่าวว่า “เราเชื่อว่าการเป็นพันธมิตรและการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญที่ประเมินค่าไม่ได้ต่อการสร้างการเติบโตที่แข็งแรงให้กับอุตสาหกรรม โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเปิดรับด้านสินทรัพย์ดิจิทัลสูงที่สุดแห่งหนึ่ง DISTRICTX จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่สำคัญสำหรับพวกเรา ในการยกระดับนวัตกรรมด้านบล็อกเชน พร้อมช่วยให้สถาบันการเงินต่างๆ และภาคธุรกิจสามารถนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”โครงการ “DISTRICTX Hacker House Incubation Program” ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จะช่วยบ่มเพาะประสบการณ์อย่างเข้มข้นเพื่อนำเสนอไอเดียสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดย SCB 10X จะเฟ้นหานักพัฒนาที่มีความสามารถโดดเด่นและผู้ประกอบการไฟแรงเพื่อเข้าร่วมคิดค้นและสร้างสตาร์ทอัพแถวหน้าด้าน Disruptive Technology โดยโครงการนี้จะให้การสนับสนุนตั้งแต่ต้นจนจบจากทีม Venture Builder ของ SCB 10X เริ่มตั้งแต่การทดสอบผลิตภัณฑ์และการออกแบบ การให้คำปรึกษาโดยคนเก่งในระบบนิเวศ รวมถึงการระดมทุนจากภายนอกและขยายการเติบโตในอนาคต นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเข้ามาใช้พื้นที่บริเวณ Hacker House ของ DISTRICTX ตลอดระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการนอกจากบทบาทในการลงทุนร่วมสร้างแล้ว SCB 10X จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคนทั่วไปเกี่ยวกับโลกของเทคโนโลยีบล็อกเชน และ Web 3.0 ผ่านการจัดงาน “Moonshot Meetup" ที่ DISTRICTX ในรูปแบบเวิร์คช็อปสองเดือนครั้งเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างพาร์ทเนอร์ นักพัฒนา และ community ด้วยการแบ่งปันความรู้และสร้างสรรค์โปรเจคร่วมกัน DISTRICTX จะเป็นศูนย์รวมของการจัดกิจกรรมต่างๆ ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง เช่น DISTRICTX Hacker House Program, Hackathons และอื่นๆ อีกมากมายอเล็กซ์ สวาเนวิก (Alex Svanevik) CEO แห่ง Nansen กล่าวเสริมโดยการเปิดตัว DISTRICTX ครั้งนี้ นับเป็นการตอกย้ำภารกิจ “Moonshot Mission” มุ่งเน้นสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด ผ่านการลงทุนทั่วโลกใน disruptive บล็อกเชน Web 3.0 และเทคโนโลยีการเงิน (Fin Tech) ตลอดจนบ่มเพาะสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในกลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งโลกอนาคต เพื่อผลักดันให้เกิดยูนิคอร์นด้านบล็อกเชนและ Web 3.0 ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยต่อไป