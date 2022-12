JKNพร้อมจัด Miss Universe 2022 ลงทุนน้ำดื่ม ตั้งเป้ากวาดรายได้ทะลุ 250ล.

"จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์" เผยหลังซื้อกิจการ Miss Universe Organization (MUO) พร้อมจัดประกวด Miss Universe 2022 ครั้งที่ 71 ปูพรมไทยเป็นเจ้าภาพในปี 2023 มั่นใจกระแสตอบรับดี-สปอนเซอร์อ้าแขนรับให้การสนับสนุนเต็มสูบ ขณะที่เดินหน้าลุยธุรกิจน้ำดื่ม "MU Water" ตั้งเป้าวางจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศไตรมาส 2/66 คาดสร้างรายได้ปีแรก 250-300 ล้านบาท









นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN เปิดเผยว่าหลังจากที่บริษัทฯ ซื้อกิจการทั้งหมด 100% ของ Miss Universe Organization (MUO) หรือองค์กรนางงามจักรวาล จาก IMG Worldwide ปัจจุบันพร้อมแล้วที่จะจัดการประกวด Miss Universe 2022 ครั้งที่ 71 และบริษัทฯ ยังเตรียมความพร้อมที่จะให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประกวด Miss Universe 2023 ครั้งที่ 72 ซึ่งมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีทั้งจากแฟนนางงามและจากผู้สนับสนุนการจัดประกวด (สปอนเซอร์) ทั้งในเรื่องของสถานที่ในการจัดประกวด สถานที่ในการเก็บตัวและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เป็นต้นขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังนำ Ecosystem ของกลุ่ม JKN มาสนับสนุนและต่อยอดธุรกิจจาก MUO เพื่อสร้างรายได้ 9 ด้าน ประกอบด้วย 1. Franchise Fee รายได้จากการอนุญาตสิทธิ์ให้แต่ละประเทศจัดประกวดนางงาม เพื่อหาตัวแทนเข้าร่วมประกวด Miss Universe 2. Hosting Fee รายได้จากการอนุญาตสิทธิ์ให้กับประเทศต่างๆ ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประกวด MISS Universe ในแต่ละปี 3. Production Fee รายได้จากการรับจ้างผลิตงานประกวด Miss Universe ในแต่ละปี 4. Sponsorship Fee รายได้จากผู้สนับสนุนหลักการจัดประกวด Miss Universe 5. Merchandising & Licensing Fee รายได้จากการจำหน่าย หรือให้สิทธิ์ผลิตสินค้าและบริการ ภายใต้แบรนด์อันทรงคุณค่า 6.Broadcast Feeรายได้จากการอนุญาตให้สถานีโทรทัศน์ทั่วโลกถ่ายทอดสดการประกวด 7. Miss Universe Program & Format Fee รายได้ผ่านรายการ SUPER FORMAT อย่าง "ROAD TO THE UNIVERSE" 8. Talent Management Fee รายได้จากการบริหารงานศิลปินจากผู้ชนะการประกวด Miss Universe และ 9.Ticket Sales รายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมการประกวดทุกแพลตฟอร์มของการรับชมนอกจากนี้บริษัทฯ ยังเตรียมลงทุนในธุรกิจน้ำดื่ม MU Water ซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 และวางจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศได้ประมาณต้นไตรมาสที่ 2/2566 ซึ่งคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคและสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ในปีแรกที่เริ่มวางจำหน่ายอยู่ที่ 250-300 ล้านบาททั้งนี้ด้วยมุมมองความเชื่อมั่นต่อโอกาสและศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจอย่างก้าวกระโดด นำมาซึ่งวิสัยทัศน์ในการตั้งเป้าหมายนำกิจการ Miss Universe ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 70 ปีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับระดับโลก เข้าระดมทุนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก "The New York Stock Exchange : NYSE ภายในปี 2025" ภายใต้ชื่อบริษัท JKN-Metaverse ส่วนการขายหุ้น JKN ออกมาจำนวนหนึ่ง เพราะมีวัตถุประสงค์นำเงินดังกล่าวไปให้บริษัทฯ กู้ยืมโดยไม่มีหลักประกันและไม่คิดดอกเบี้ย เพื่อลงทุนในธุรกิจน้ำดื่ม MU Water และรองรับการจัดประกวด Miss Universe 2022 เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทฯ ในอนาคตนายจักรพงษ์ กล่าวต่อไปว่าทิศทางการการเติบโตของธุรกิจองค์กรนางงามจักรวาล Miss Universe Organization (MUO) มีแนวโน้มที่แข็งแกร่งจากกระแสตอบรับที่ล้นหลามของการเดินสายพบกับนักธุรกิจชั้นนำของประเทศ กลุ่มธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว เพื่อเตรียมเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ร่วมโปรเจ็กต์ต่อยอดแบรนด์ Miss Universe ด้วยการผลิตสินค้าและบริการ ที่เชื่อมั่นว่าจะสร้างผลตอบรับที่ดีและสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงในอนาคต โดยเฉพาะสินค้าประเภทเครื่องดื่มเพื่อความงามและสุขภาพที่ตลาดกำลังเติบโต ซึ่งแบรนด์สินค้าของ Miss Universe มีโอกาสตีตลาดอย่างมีนัยสำคัญ