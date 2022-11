บัวหลวงเปิดตัวประกันใหม่ซื้อง่ายผ่านแอป ชูตอบโจทย์คนอยากจ่ายสั้น

เปิดเผยว่า ธนาคารได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ประกันโรคร้ายแรง Be Together Smart Care ซึ่งเสนอขายผ่านช่องทางโมบายแบงกิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ โดยมีจุดเด่นที่ให้ความคุ้มครองสูง รับเงินก้อนสูงสุดถึง 1 ล้านบาท เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงยอดฮิต 5 กลุ่มโรค ประกอบด้วย โรคมะเร็งทุกระยะ โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด ภาวะโคม่า และไตวายเรื้อรัง ขณะเดียวกัน ผู้เอาประกันยังเบาใจเรื่องการขาดรายได้ เพราะแบบประกันจะจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน สำหรับการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในเนื่องจากโรคร้ายแรง สูงสุดถึงวันละ 2,000 บาท รวมสูงสุด 365 วัน ตลอดอายุของกรมธรรม์ (เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นตามแผนประกันภัยที่เลือกซื้อ)นอกจากนี้ แบบประกัน Be Together Smart Care ยังถูกออกแบบให้ค่าเบี้ยคงที่ ไม่ปรับเพิ่มขึ้นตามอายุ ตอบโจทย์ด้านความต้องการคุ้มครองระยะสั้น 5 ปี และชำระเบี้ยเพียง 5 ปี ที่สำคัญค่าเบี้ยที่จ่ายมาไม่เสียเปล่า กรณีไม่เคลม รับเงินคืน 50% ของเบี้ยประกันภัยปีสุดท้าย ลูกค้าสามารถใช้สิทธิการชำระค่าเบี้ยประกันเพื่อลดหย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนดอีกด้วย ทั้งสามารถซื้อได้ง่ายๆ ผ่านโมบายแบงกิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ โดยตอบคำถามสุขภาพแบบสั้นๆ เท่านั้นก็สามารถซื้อได้ทันทีแบบประกัน Be Together Smart Care มีให้เลือกซื้อ 3 แผนตามผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรง 500,000 บาท 750,000 บาท และ 1,000,000 บาท โดยกรณีตรวจพบโรคร้ายแรงที่กำหนดในระดับต้นถึงระดับปานกลาง จะจ่ายผลประโยชน์ในอัตรา 40% ของเงินเอาประกันภัย เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยมีเงินก้อนเพื่อใช้รักษาตัวก่อน และหากลุกลามเป็นระดับรุนแรง จะจ่ายผลประโยชน์ส่วนที่เหลือจนครบ 100% ของเงินเอาประกันภัย ส่วนค่าชดเชยรายวันกรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจะจ่ายตามแผนที่เลือกซื้อ ในอัตราวันละ 1,000 บาท 1,500 บาท และ 2,000 บาท ตามลำดับ รวมถึงมีผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตให้อีก 50,000 บาทด้วยพิเศษสำหรับช่วงเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ลูกค้าที่สมัครและชำระค่าเบี้ยประกันโรคร้ายแรง Be Together Smart Care แผนใดก็ได้ ทั้งชำระค่าเบี้ยแบบรายปีและรายเดือน ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย.65-31 มี.ค.66 รับบัตรของขวัญ Lotus’s มูลค่า 200 บาท“ธนาคารได้ร่วมมือกับเอไอเอ ประเทศไทย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ Be Together Smart Care ที่มั่นใจว่าจะช่วยแก้ไขตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป้าหมายได้อย่างตรงใจ พร้อมกับวิธีการซื้อที่ทำได้ง่ายผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ในการซื้อประกันโรคร้ายแรง และจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผลิตภัณฑ์นี้ได้การตอบรับที่ดีจากลูกค้าอีกด้วย” นางพรพิมล กล่าว