ยูโอบีนับหนึ่งรวมพอร์ตรายย่อยซิตี้แบงก์-ตั้งเป้าลูกค้าเพิ่มเท่าตัวใน3-5ปี

กล่าวว่า เมื่อวันที่วันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้อนุมัติการเข้าซื้อกิจการ และในวันที่ 1 พ.ย.65 ยูโอบีได้ดำเนินการเข้าซื้อกิจการธนาคารลูกค้ารายย่อยของซิตี้กรุ๊ปในมาเลเซียและไทยอย่างเสร็จสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว ส่วนในอินโดนีเซียและเวียดนามคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2566 และหวังว่าการโอนย้ายลูกค้าทั้งระบบจะแล้วเสร็จในอีก 12-18 เดือนข้างหน้าทั้งนี้ กิจการธนาคารลูกค้ารายย่อยนี้ประกอบด้วยกลุ่มลูกค้าสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันและมีหลักประกัน ธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง และธุรกิจเงินฝากรายย่อย ซึ่งจะส่งผลให้สัดส่วนรายย่อยของธนาคารเพิ่มขึ้นจาก 7% เป็น 21% และสินเชื่อที่อยู่อาศัยและรายใหญ่จะอยู่ที่ 40% ขณะเดียวกัน จะส่งผลให้รายได้จากรายย่อยเพิ่มจาก 54% เพิ่มเป็น 70%"หลังเสร็จสิ้นกระบวนการเข้าซื้อกิจการแล้ว คาดว่าขนาดธุรกิจธนาคารลูกค้ารายย่อยในทั้ง 4 ประเทศจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า และมีการให้บริการลูกค้าจำนวน 5.3 ล้านคน และเสริมทีมงานให้แกร่งขึ้นด้วยพนักงานอีก 5,000 คน โดยเป็นพนักงานคนไทยกว่า 1,800 คน หรือเกือบ 100% ทำให้ธนาคารก้าวขึ้นเป็นธนาคารที่ลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนใช้บริการเป็นอันดับแรก”นอกจากนี้ ยูโอบียังได้ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง 4 ท่านเพื่อเป็นผู้นำธุรกิจธนาคารลูกค้ารายย่อยที่ขยายตัวขึ้นในมาเลเซียและไทย ได้แก่ Ms Elaine Fan, Head of Retail and Brand ธนาคารยูโอบี มาเลเซีย ,Mr Ronnie Lim, Head of Personal Financial Services ธนาคารยูโอบี มาเลเซีย นางวีระอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกูล Head of Retail and Brand ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย และยุทธชัย เตยะราชกุล Head of Personal Financial Services ธนาคารยูโอบี ประเทศไทยกล่าวว่า ในระหว่างการรวมพอร์ตลูกค้าของซิตี้แบงก์จะยังใช้แบรนด์เดิม และทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นช่องทางการผ่อนชำระ วงเงินสินเชื่อ หรือค่าธรรมเนียมต่างจะยังคงเดินทุกอย่าง จนกว่ากระบวนการเปลี่ยนถ่ายจะเสร็จสิ้นในอีกประมาณ 1 ปี ซึ่งในระหว่างนี้ก็จะมีการผสมผสานสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมระหว่างกันตามแต่จุดเด่นของแต่ละผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิประโยชน์ที่ดีขึ้น ขณะที่ด้านต้นทุนภายหลังการรวมพอร์ตกันนั้นจะไม่เพิ่มขึ้น เนื่องจากเรามี Cost to Income Ratio ที่ไม่ต่างกัน รวมถึงหนี้ที่ไม่เกิดรายได้(NPL)ที่อยู่ในอัตราที่ต่ำเช่นเดิม แต่ในทางมูลค่าจะเพิ่มขึ้นเล็ก ซึ่งทางซิตี้แบงก์เองก็มีระยะเวลาการตัดหนี้สูญที่ 120 วัน เร็วกว่ายูโอบีที่ 180 วัน ดังนั้น การรวมพอร์ตเข้ามาจึงไม่กระทบเอ็นพีแอลโดยรวมสำหรับเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจหลังจากการโอนพอร์ตแล้วนั้น มีเป้าหมายโดยรวมทั้งกลุ่มที่จะมีจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นเท่าอีกเท่าตัวหรือเป็น 10 ล้านรายในอีก 3-5 ปี จากจำนวนลูกค้าปัจจุบันที่ 5.3 ล้านราย ซึ่งประมาณครึ่งหนึ่งเป็นลูกค้าไทยกล่าวว่า กระบวนการต่อไปนั้น ก็จะเป็นขั้นตอนการรวมพอร์ตระหว่างซิตี้ไปสู่ยูโอบีทั้งในส่วนของลูกค้า พนักงาน และระบบไอทีต่างๆ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีก 1 ปีจะรวมตัวกันอย่างสมบูรณ์โดยลูกค้ารายย่อยและบัตรเครดิตของซิตี้แบงก์จะเปลี่ยนมาใช้แบรนด์ของยูโอบีทั้งหมด พร้อมทั้งเดินหน้ารุกในทุกเซ็กเมนต์ โดยเฉพาะในกลุ่มเวลธ์ที่กำลังเติบโตได้สูงในภูมิภาคนี้ รวมถึงพัฒนาในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นสาขาหรือออนไลน์เพื่อตอบโจทย์ในทุกกลุ่ม และรีเฟรชแบรนด์ของยูโอบีให้แข็งแกร่งและอยู่บนชีวิตประจำวันของลูกค้า เพื่อเป็นการรองรับศักยภาพของทั้งระบบที่จะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็น 5.3 ล้านรายในอนาคตอย่างเต็มรูปแบบ"การซื้อพอร์ตลูกค้าใน 4 ประเทศในครั้งนี้ถือเป็นการเปลี่ยนกลยุทธ์การเติบโตของกลุ่มลูกค้ารายย่อยของยูโอบีมาเติบโตนอกประเทศสิงคโปร์มาอยู่ในอาเซียน ซึ่งจะทำให้มีลูกค้ารายย่อยเพิ่มขึ้นเป็น 5.3 ล้านคน โดยประเทศไทยเป็น 1ใน6 ของกิจการลูกค้ารายย่อย และเป็น 1ใน3 ในธุรกิจบัตรเครดิต และก้าวไปสู่เป้าหมายในการเป็น Most Preferred Retail Bank ในที่สุด"