AWCกางโรดแมป5ปีทุ่มลงทุน1แสนล.ผนึกททท.-พันธมิตรขับเคลื่อนอุตฯท่องเที่ยวไทย

AWC เดินหน้าต่อยอดอาณาจักรแสนล้านบาท ประกาศแผนลงทุน 5 ปี ด้วยเม็ดเงินสูงถึง 100,000 ล้านบาท ยกเครื่องและพัฒนา 15 โครงกาารต่อเนื่อง เข้าซื้อกิจการ ปรับปรุงธุรกิจโรงแรมให้มีมูลค่าสูงขึ้น เผยอานิสงส์ก่อนจัดประชุมAPEC ยอดจองห้องพัก 8 โรงแรมในกรุงเทพฯสูงถึง 90% ด้าน ททท.ผนึก AWC มุ่งมั่นในพันธกิจ"สร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่า"

รวมมีโครงการ(แอสเสท)ที่อยู่ระหว่างการบริหารถึง 1 แสนล้านบาท

"เรามีเงินทุนเพียงพอในการขยายพอร์ตตามแผน มาจากกระแสเงินสดที่มีในมือ อีกทั้งยังมีวงเงินกู้ที่พร้อมเบิกจ่ายได้ทันทีอีกประมาณ 30,000 ล้านบาท"นางวัลลภา กล่าวและแจงว่า

บริษัทอสังหาฯที่ดำเนินธุรกิจครบวงจร โดยมี 2 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ (Hospitality) และกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (Retail, Wholesale and Commercial) ซึ่งครอบคลุมโครงการในกลุ่ม 1) อสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการการค้า (Retail and Wholesale) 2) อาคารสำนักงาน (Office)ซึ่งที่ผ่านมา AWC ได้เตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประเทศ ทั้งในเรื่องการจัดพอร์ต การปรับปรุงและยกระดับคุณภาพของธุรกิจต่างๆในเครือ โดยมุ่งให้ความสำคัญกับเรื่องดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อเป้าหมายรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาสู่ประเทศไทยในครั้งใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงทิศทางธุรกิจในแผน 5 ปี (2565-2569) ว่า บริษัทฯจะมีการลงทุนคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 100,000 ล้านบาท โดยจะแยกเงินทุนสำหรับการพัฒนาโครงการต่อเนื่อง 15 โครงการ คิดเป็นมูลค่าลงทุนรวมประมาณ 60,000 ล้านบาท ส่วนอีก 40,000 ล้านบาท จะมองโอกาสในการเข้าซื้อกิจการ การลงทุนปรับปรุงโรงแรมในพอร์ต และอื่นๆ ในอนาคตด้วย โดยทุกโครงการที่ลงทุนใหม่จะเน้นการพัฒนาสู่ความยั่งยืน แต่อย่างไรก็ตามจากการที่ดอกเบี้ยปรับเพิ่มขึ้นนั้นทำให้ต้องบริหารต้นทุนและกระแสเงินสดด้วยAWC มีโรงแรมภายใต้การบริหาร จำนวนกว่า 5,000 ห้อง ซึ่งปัจจุบันมีราคาค่าห้องพักเฉลี่ย (ADR) ที่อยู่ที่ 4,900 บาทต่อคืนต่อห้อง เพิ่มขึ้นจากปี 2562 อัตรา ADR ที่ 4,200 บาทต่อคืนต่อห้อง ขณะที่อัตราการเข้าพักปัจจุบัน เพิ่มขึ้นเป็น 60% จากช่วงต้นปีที่ระดับ 30%อนึ่ง ณ วันที่ 30 มิ.ย. 65 บริษัทมีสินทรัพย์ 141,860.90 ล้านบาท มีหนี้สิน 61,500.11 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 190,404.59 ล้านบาทนางวัลลภา ยังได้กล่าวถึงการที่ประเทศไทย ได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) ที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 18-19 เดือนพฤศจิกายน 2565 นี้นั้น โรงแรมในเครือของ AWC ที่อยู่ในกรุงเทพฯ จำนวน 8 แห่ง จำนวน 3,228 ห้องพัก ได้มียอดจองล่วงหน้าเพิ่มขึ้นถึง 90% เพื่อเตรียมงานจัดประชุมสัมมนาล่วงหน้า ขณะที่โรงแรมในต่างจังหวัด ก็มียอดจองล่วงหน้ายาวถึงกลางปี 2566 แล้วด้านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ททท.เล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว โดยมุ่งพัฒนาต่อยอดแนวคิดจากฐานความเข้มแข็งเดิมที่มีอยู่ ด้วยการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (มาตรฐาน SHA) ให้สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืนมากยิ่งขึ้น พร้อมตั้งเป้าเป็นศูนย์กลาง ในการรวมพลังและสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ให้มีการดำเนินงานอย่างยั่งยืน รวมถึงกำหนดแนวทางมาตรฐานใหม่ให้แก่สถานประกอบการได้นำไปปฎิบัติ ใช้ตามกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับสากล ที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตในมิติด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจชุมชน รวมถึงด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) เพื่อเป็นการวางรากฐานให้กับประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนในระดับโลกอย่างเป็นรูปธรรมและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลต่อไปในอนาคตกล่าวเสริมว่า AWC มุ่งมั่นในพันธกิจ “สร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่า” เพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างยั่งยืนและ เชื่อมั่นว่า การรวมพลังและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จะสามารถร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย ไปสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก โดย AWC ได้ร่วมมือตอบรับนโยบายกับทาง ททท. พันธมิตรทางภาครัฐ ทั้งหมดมาร่วมสร้างคุณค่าให้กับการท่องเที่ยวยั่งยืนของไทยไปด้วยกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา AWC มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ความอย่างยั่งยืนตลอดการะบวนการดำเนินงาน และโครงการต่างๆ ของ AWC อาทิ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล ได้เป็นโรงแรมแห่งแรกของโลกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 20121 ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน ซึ่ง AWC และพันธมิตรจากภาคส่วนต่างๆที่จะร่วมผนึกกำลังสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนร่วมกันในกรอบการดำเนินงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 เสาหลัก 6 มิติ หรือ 3BETTERs ได้แก่1)สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น (BETTER PLANET) การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการดำเนินธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ตั้งแต่กระบวนการวางแผนและก่อสร้าง การจัดการ และการบริหารงาน ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรในการบูรณาการกรอบแนวคิดในระดับสากลเข้ามาใช้ในการพัฒนาโครงการตามมาตรฐานอาคารสีเขียว ทั้งผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ ผู้รับเหมา ที่ปรึกษาโครงการ และอื่นๆ ต่อเนื่องถึงพันธมิตรในด้านการจัดการและบริหารการดำเนินงานที่จะร่วมรวมพลัง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ2) คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (BETTER PEOPLE) การพัฒนาบุคคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร การยกระดับการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมและชุมชน ผ่านความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นในการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนผ่านโครงการ “เดอะ GALLERY” ที่มุ่งจัดจำหน่ายสินค้าฝีมือคนในชุมชน อีกทั้งยังเป็นอีกช่องทางที่ช่วยชุมชนเพิ่มมูลค่างานศิลปะ ซึ่ง AWC ตั้งใจขอชวนพันธมิตรและชุมชนติดต่อ เดอะ GALLERY เพื่อเพิ่มสินค้าและผลงานศิลปะเพื่อเป็นช่องทางการขาย ผ่านโครงการต่างๆ ของ AWC ทำการตลาดถึงลูกค้าจากทั่วโลก3) เศรษฐกิจที่ดีขึ้น (BETTER PROSPERITY) การผลักดันให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและกระตุ้นความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจในวงกว้าง โดยวางแผนกลยุทธ์องค์กรให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผ่านการลงทุนพัฒนาบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลายของบริษัทฯ สร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชนและธุรกิจท้องถิ่น สร้างคุณค่าทวีคูณและธุรกิจองค์รวม (Ecosystem) ที่แข็งแกร่ง เพื่อยกระดับประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก อีกทั้งส่งเสริมให้เศรษฐกิจประเทศเติบโตอย่างก้าวกระโดด.