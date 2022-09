แกรนด์ แอสเสทฯ โชว์ “ไฮด์ เฮอริเทจ ทองหล่อ” คอนโดฯ พร้อมโอน เผยยอดขายกว่า 60%

แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ฯ เผย “ไฮด์ เฮอริเทจ ทองหล่อ” คอนโดฯ หรู สร้างเสร็จกวาดยอดขายไปแล้ว 60% ประมาณ 3,000 ล้านบาท และมีลูกค้าทยอยโอนห้องชุดแล้ว 30 ยูนิต คาดปิดการขายได้ทั้งโครงการอีก 1-2 ปี ชูจุดเด่น Smart Living จับมือ True Digital นำนวัตกรรมอัจฉริยะ True Smart Living มาใช้กับทุกส่วนภายในโครงการ

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายและการตลาด บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ GRAND เปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการไฮด์ เฮอริเทจ ทองหล่อ ว่า ขณะนี้โครงการได้สร้างเสร็จพร้อมโอนห้องชุดให้ลูกค้าแล้ว ใช้เวลาก่อสร้างมาประมาณ 4 ปี ล่าสุด ทำยอดขายได้แล้ว 60% คิดเป็นมูลค่า 3,000 กว่าล้านบาท และมีลูกค้ารับโอนห้องชุดไปแล้วกว่า 30 ยูนิต จากทั้งหมด 311 ยูนิต คาดว่าช่วงที่เหลือของปีนี้จะทำยอดขายได้เพิ่มอีกประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยตั้งเป้าจะปิดการขายได้ภายในช่วงปลายปี 2566 หรือปี 2567ทั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จในการลงทุนพัฒนาโครงการคอนโดฯ ระดับ Super Luxury ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่น โดย 3 บริษัทชั้นนำด้านอสังหาริมทรัพย์ คือ บริษัท ซูมิโตโม ฟอเรสทรี จำกัด Top 5 จากประเทศญี่ปุ่น บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทล แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ GRAND และบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอเฟค จำกัด (มหาชน) หรือ PF โดยพัฒนาภายใต้ชื่อบริษัท แกรนด์ สตาร์ จำกัด ซึ่งพัฒนาเป็นอาคารสูง 45 ชั้น มีความเป็นส่วนตัวด้วยห้องพักอาศัยเพียง 311 ยูนิต บนที่ดินกว่า 2 ไร่ มูลค่าโครงการประมาณ 6,000 ล้านบาท โดยมีรูปแบบห้องพักอาศัยหลายแบบตั้งแต่ 1-3 ห้องนอน ขนาดพื้นที่ใช้สอย 40-186 ตารางเมตร ห้องพักอาศัยประเภท Duplex Penthouse มีพื้นที่ใช้สอย 234- 326 ตารางเมตร และห้องพักอาศัยแบบ Penthouse มีพื้นที่ใช้สอย 357 ตารางเมตรสำหรับ 5 จุดเด่นที่ทำให้โครงการตอบโจทย์การอยู่อาศัยได้สมบูรณ์แบบมากที่สุดโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้” : โครงการตั้งอยู่ใน Prime Location ที่สมบูรณ์แบบมากที่สุด รายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกระดับ Luxury ในทุกด้าน เป็นที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกต้องการมาเยือน ทำให้ที่นี่กลายเป็น “New Hub Luxury Residence” ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว ศูนย์การค้าชั้นนำ Office Building ระดับเกรดเอ สถานพยาบาล สถาบันการศึกษา และร้านอาหารนานาชาติระดับมิชลินสตาร์ชื่อดังจำนวนมาก” : โครงการมีความหลากหลาย และครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ ด้วยพื้นที่ส่วนกลางที่มากถึง 8 ชั้น 28 ฟังก์ชัน คิดเป็นพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร” : ทางโครงการได้ร่วมมือกับ True Digital นำนวัตกรรมอัจฉริยะ True Smart Living มาใช้กับทุกส่วนภายในโครงการ และมีระบบสั่งการผ่านสมาร์ทโฟน ซึ่งเทคโนโลยี Smart Living นี้จะแบ่งได้ 3 กลุ่ม ดังนี้คือ Smart Building, Smart Home, และ Smart Management” ร่วมมือกับ World-Class Concierge Service by Compass Hospitality ให้บริการทุกรูปแบบพร้อมบริการให้คำปรึกษาและประสานงานอย่างมืออาชีพ เพิ่มอีกระดับการบริการ On-Demand Service by HYATT Regency Bangkok Sukhumvit ซึ่งเป็นโรงแรมในเครือของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) การบริการนี้จะครอบคลุมไปถึงการใช้ชีวิตในพื้นที่ส่วนกลางของโครงการและ “” : การบริหารจัดการด้วยการบริการ “Tenancy Management” จาก Compass Hospitality จะมีเจ้าหน้าที่มืออาชีพประจำการอยู่ที่โครงการเพื่อเป็นคนกลางคอยช่วยดูแลเรื่องการลงทุนปล่อยเช่าห้องของเจ้าของห้องชุดอย่างครบวงจรแบบ One Stop Service