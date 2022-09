ธอส.จัดงาน GHB ALL HOME EXPO 2022 @ปทุมธานี บ้านมือสองลดสูงสุด 40% ราคาขายต่ำสุดเพียง 85,000 บาท

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดงาน มหกรรมบ้านมือสอง ธอส. : GHB ALL HOME EXPO 2022 @ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต โดยมีทรัพย์มือสองคุณภาพดี ทำเลเด่น และราคาคุ้มค่าจำนวนกว่า 500 รายการ ทั้งทรัพย์ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และทรัพย์ในภูมิภาค ทั้งประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ และห้องชุด (คอนโดมิเนียม) พร้อมส่วนลดสูงสุด 40% จากราคาปกติ



โดยทรัพย์ที่มีราคาต่ำสุด ซึ่งเป็นทรัพย์ที่อยู่ในกรุงเทพฯ เพียง 85,000 บาท เท่านั้น! ได้แก่ ทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม ขนาดเนื้อที่ 20.37 ตารางเมตร โครงการคุณดินทอง 1 ชั้น 4 ในเขตบางเขน กรุงเทพฯ



พิเศษ! ผู้ที่ซื้อทรัพย์ภายในงานมีโอกาสได้รับสินเชื่ออัตราดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 24 เดือน (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด) สำหรับลูกค้าที่จองซื้อบ้านมือสอง ธอส. รับกระเป๋าอเนกประสงค์ 1 ราย ต่อ 1 ใบ ทันที



นอกจากนี้ ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ยังจะได้พบกับทรัพย์เด่นจำนวน 20 รายการ มาจำหน่ายในช่วง “GHB ALL HOME LIVE : บ้านถูกและดี...นาทีเดียว” ผ่านไลฟ์สดใน Facebook Fanpage : บ้านมือสอง ธอส. โดยจะทำให้มีบ้านเป็นของตนเองได้ง่ายๆ เพียงพิมพ์ CF ทรัพย์ที่ต้องการใต้คอมเมนต์ระหว่างไลฟ์เป็นรายแรก



ดูข้อมูลทรัพย์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GHBank Call Center โทร.0-2645-9000 กด 5 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือดูข้อมูลบ้านมือสอง ธอส. ได้ที่ www.ghbhomecenter.com, Mobile Application : G H Bank Smart NPA และ Line Official Account : @GHBALLHOME