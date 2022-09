ไทยเข้าเป็นภาคีการแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีทางการเงินระหว่างประเทศ

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ที่ประชุมรัฐสภาเห็นชอบความตกลงพหุภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีทางการเงินแบบอัตโนมัติ (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information) หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า ความตกลง MCAA CRS ซึ่งเป็นสัญญาระหว่างประเทศแบบพหุภาคีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการพัฒนา (Organisation for Economic Cooperation and Development : OECD) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความโปร่งใสทางภาษีทั้งภายในและระหว่างประเทศ โดยกำหนดให้ประเทศภาคีแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีทางการเงินของผู้ที่ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศให้ประเทศคู่สัญญาเป็นรายปี ปีละ 1 ครั้ง ปัจจุบันมีภาคีทั้งหมด 117 ประเทศ โดยประเทศในอาเซียนที่เป็นภาคีแล้ว ได้แก่ บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย”นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “ปัจจุบันกรมสรรพากร อยู่ระหว่างการเสนอกฎหมายเพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามความตกลงนี้ต่อรัฐสภา และภายหลังจากที่กฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว ประเทศไทยจะเริ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีทางการเงินกับประเทศคู่สัญญาภายในเดือนกันยายน 2566 โดยการที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีในความตกลงนี้ ถือเป็นการแสดงจุดยืนที่สำคัญในการส่งเสริมความโปร่งใสและความเป็นธรรมในระบบภาษีตามมาตรฐานสากลเช่นเดียวกับนานาประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความสมัครใจในการเสียภาษีมากขึ้น และทำให้รัฐบาลมีรายได้เพิ่มขึ้นในการนำไปพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป”