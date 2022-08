มันนี่ เอ็กซ์โป ระยอง 2022 ส่งโปรฯ แรงกระตุ้นเศรษฐกิจภาคตะวันออก

น.ส.ภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน Money Expo เปิดเผยว่า มหกรรมการเงินระยอง ครั้งที่ 4 Money Expo Rayong 2022 ที่ วารสารการเงินธนาคารจะจัดขึ้นในวันที่ 2-4 กันยายน 2565 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ระยอง ภายใต้แนวคิด “Wealth to Wellness” โดยมีธนาคาร สถาบันการเงิน บริษัทการเงิน (นอนแบงก์) บริษัทประกัน บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำบริการทางการเงินและการลงทุนที่ครบวงจร ได้แก่ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อบุคคล สินเชื่อเอสเอ็มอี เงินฝาก สลากออมทรัพย์ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันภัย ลงทุนเพิ่มความมั่งคั่งด้วยหุ้น กองทุน เป็นต้น พร้อมนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินภายใต้เงื่อนไขที่ดีที่สุด เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคตะวันออกน.ส.ภาคนี กล่าวว่า ธนาคารและสถาบันการเงินได้เตรียมโปรโมชันสุดพิเศษมามอบให้ประชาชนชาวระยองและภาคตะวันออก เช่น กู้ซื้อ-สร้าง-ซ่อมแซม-รีไฟแนนซ์บ้าน ดอกเบี้ยต่ำสุด 0.75% นาน 1 ปี รู้ผลอนุมัติเบื้องต้นในงาน สินทรัพย์พร้อมขาย NPA บ้านมือสอง คุณภาพดี-ทำเลเด่น ลดสูงสุด 60% เงินฝาก Step Up ดอกเบี้ยสูงสุด 5% ไม่เสียภาษี สินเชื่อเพื่อธุรกิจ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2% นาน 2 ปีแรก ซื้อประกันในงานลดเบี้ยสูงสุด 13% ผ่อนนาน 10 เดือน ลดหย่อนภาษี 100,000 บาท สินเชื่อรถยนต์ให้เงิน My Car My Cash ดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.75% สินเชื่อบุคคล ได้เงินก้อน ผ่อนน้อย อนุมัติไว ดอกเบี้ยพิเศษ 9.9% นาน 1 ปี เป็นต้นโดยสามารถทำธุรกรรมได้ทั้ง Offline และบนแพลตฟอร์ม Online ที่ www.MoneyExpoOnline.com ซึ่งผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของธนาคารใดสามารถสมัครทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มได้ทันที รวมทั้งยังสามารถเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารได้ เพื่อประกอบการตัดสินใจให้ง่ายขึ้นภายในงานยังมีกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้แก่ประชาชนและนักลงทุนในรูปแบบ Live สด ในหัวข้อ “คัดหุ้นเกรด A โกยกำไรเข้าพอร์ตไตรมาส 4” โดยวิทยากร นายกิติชาญ ศิริสุขอาชา CFP ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์รายย่อย บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 14.00-14.45 น. ผ่านทาง Facebook Fanpage : Money Expo, Money & Banking Channel และการเงินธนาคารทั้งนี้ ภายในงานมีมาตรการป้องกันและการบริการด้านสาธารณสุข จึงมั่นใจได้ว่าผู้ร่วมชมงานในครั้งนี้จะปลอดภัยจากโควิด-19 และได้รับโปรโมชันที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนธนาคารออมสิน : เงินฝาก Step Up อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 5% นาน 2.5 ปี ไม่เสียภาษี เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 อัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 อัตราดอกเบี้ย 0.60% ต่อปี สินเชื่อบ้านแลกเงิน อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี 6 เดือนแรก กู้ได้สูงสุด10 ล้านบาทธนาคารกสิกรไทย : สินเชื่อบ้านกสิกรไทย อัตราดอกเบี้ยพิเศษ กู้เต็ม 100% ทรัพย์ NPA ลดสูงสุด 60% อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน กู้ได้สูงสุด 110% ฟรีค่าธรรมเนียมการโอน บัตรเงินด่วน เอ็กซเพรส แคช รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 50% นาน 30 วันธนาคารกรุงเทพ : สินเชื่อบ้านบัวหลวง อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เมื่อจองสิทธิภายในงาน บัวหลวงทรัพย์สินพร้อมขาย ทำเลดี ทำเลทอง ลดราคาพิเศษ ภายในงานธนาคารกรุงไทย : สินเชื่อบ้านกรุงไทย อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นปีแรก 0.75% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 100% นานสูงสุด 40 ปี ทรัพย์สินพร้อมขาย (NPA) ลดสูงสุด 55% ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 0.5% ปีที่ 2-3 MRR-2.55% ฟรีค่าธรรมเนียม สินเชื่อฟื้นฟูเพื่อธุรกิจ อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี 2 ปีแรก ผ่อนนาน 10 ปี รวมหนี้กับสินเชื่อบ้านให้เงิน อัตราดอกเบี้ย 4.72% ต่อปี วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท กู้นาน 30 ปี สินเชื่อกรุงไทย Smart Money ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ ผ่อนนาน 60 เดือนธนาคารไทยพาณิชย์ : สินเชื่อบ้าน/บ้านมือสอง/สร้างบ้าน อัตราดอกเบี้ย 4.33% สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ดอกเบี้ย 3.99% สินเชื่อ My Car My Cash อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.75% ต่อปี สินเชื่อส่วนบุคคล อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99% ต่อปี สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% สูงสุด 3 รอบบัญชีบมจ.ไทยประกันชีวิต : รับฟรี บัตรสมาชิก M Generation และของที่ระลึกจากไทยประกันชีวิตบมจ.ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) : ซัมซุงบำนาญ A90/5 ชำระเบี้ยระยะสั้น 5 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 รับบำนาญ 12% การันตีเงินบำนาญ 15 ปี ลดหย่อนภาษี 300,000 บาท ประกันสุขภาพตลอดชีพ 99/20 ลักชัวรี แคร์ ประกันสุขภาพเหมาจ่าย สูงสุด 60 ล้านบาทบริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : ประกันออมทรัพย์และประกันชีวิต ลดเบี้ยสูงสุด 13% ไม่ลดทุนประกัน ลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 100,000 บาทบริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด : สมัครสินเชื่อแฟคตอริ่ง ไม่ต้องใช้หลักประกันรับซื้อสูงสุด 90%บริษัท ออริจิ้น อีอีซี จำกัด : โปรแกรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ รับผลตอบแทนนสูงสุด 5-9% ต่อปี นาน 20 ปี