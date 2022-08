MC GROUP สุดแกร่ง! ปิดงบบัญชี 65 กำไร 486 ล้านบาท

นายเจมส์ ริชาร์ด อมตวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MC องค์กรธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้าแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ “แม็คยีนส์” เปิดเผยถึงภาพรวมผลการดำเนินงานปีบัญชี 2565 (1 กรกฎาคม 2564-30 มิถุนายน 2565) ว่า กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิ 486 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 446 ล้านบาท และมีอัตรากำไรสุทธิที่สูงขึ้นเป็น 16.5% สูงกว่าปีก่อนอยู่ที่ 13.7% แม้ว่าอัตราภาษีที่แท้จริงจะเพิ่มขึ้นเป็น 18% จากปีบัญชีก่อนหน้าที่ 14.9%ทั้งนี้ บริษัทยังคงรักษาความสามารถการทำกำไรได้ดี โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น (มาร์จิ้น) ในระดับ 64.7% เพิ่มขึ้น 5.1% จากปีก่อนอยู่ที่ 59.61% เป็นผลจากการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาด สัดส่วนของสินค้า และการบริหารช่องทางจัดจำหน่าย ควบคุมค่าใช้จ่ายรอบด้าน ทั้งยังมีการป้องกันความเสี่ยงจากการขึ้นราคาวัตถุดิบ ส่งผลให้กำไรขั้นต้นพุ่งสูงขึ้น แม้รายได้จากการขายสินค้ารวมลดลงนายเจมส์ ริชาร์ด กล่าวว่า ในปีบัญชี 2565 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้ารวม 2,923 ล้านบาท ลดลง 9.2% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน สาเหตุสำคัญมาจากช่องทางจำหน่ายออฟไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางหลักของยอดขายรวมยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยช่องทางร้านค้าปลีกตัวเอง (Freestanding Shop) มียอดขายจำนวน 1,792 ล้านบาท ห้างสรรพสินค้า (Department Store) จำนวน 664 ล้านบาท ซูเปอร์สโตร์ (Superstore) จำนวน 19 ล้านบาท และช่องทางออนไลน์ (E-Commerce) จำนวน 303 ล้านบาท“การทำธุรกิจในสภาวะเศรษฐกิจไทยและอุตสาหกรรมค้าปลีก ตลอดจนการอุปโภคบริโภคในประเทศได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 และสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ส่งผลให้ระดับราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้น แต่ด้วยกลยุทธ์ของบริษัทที่เน้นทำ Product Mix การเปิดตัวแคมเปญ MY MC MY WAY ชีวิตเต็มแม็ค การเปิดสาขา Mc Outlet ที่เปิดได้ครบตามเป้าหมาย 72 สาขา ทำให้ผลดำเนินงานเติบโตได้แข็งแกร่ง หนุนส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นแตะ 3,675 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนอยู่ที่ 3,603 ล้านบาท ขณะที่อัตราผลตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) ปรับตัวเพิ่มขึ้นแตะ13.4% จากปีก่อนอยู่ที่ 12.4% และยังคงมีนโยบายจ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นต่อเนื่อง” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แม็คกรุ๊ป กล่าวสำหรับฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ยังคงเป็นบริษัทที่ไม่มีหนี้เงินกู้กับสถาบันการเงิน และไม่ได้รับผลกระทบจากดอกเบี้ยขาขึ้น ขณะเดียวกัน มีเงินสดในมือเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1,995 ล้านบาท จากปีก่อน 1,864 ล้านบาท การบริหารสินค้าคงคลังทำได้ดีลดลงมาอยู่ที่ 1,200 ล้านบาท จากปีก่อน 1,250 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้นายเจมส์ ริชาร์ด กล่าวเพิ่มเติมถึงทิศทางการทำธุรกิจในปีบัญชี 2565/2566 ว่า มีทิศทางที่ดีขึ้นต่อเนื่องภายหลังได้เปิดประเทศ เห็นสัญญาณการกลับมาจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นชัดเจนในไตรมาสสุดท้ายของปีบัญชี 2565 ประกอบกับการกลับเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติน่าจะสนับสนุนให้จีดีพีประเทศขยายตัว ซึ่งในปีหน้า MC GROUP ตั้งเป้ากำไรเติบโตเลข 2 หลัก