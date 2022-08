หลักทรัพย์บัวหลวง รุกกลยุทธ์ “Music Marketing”

หลักทรัพย์บัวหลวง ลุยกลยุทธ์การตลาดรูปแบบใหม่ “Music Marketing” ครั้งแรกในอุตสาหกรรมธุรกิจหลักทรัพย์ พร้อมเปิดตัว “BUAJOY with The Toys เส้นทางลงทุนสำหรับมือใหม่” โครงการสร้างสรรค์แนวคิดการใช้ชีวิตสำหรับคนรุ่นใหม่ ผ่านเสียงเพลง “ฉันรวย” (I’m rich) ของศิลปิน The Toys เพื่อเชื่อมโยงและเปิดประสบการณ์เรื่องการลงทุนกับคนรุ่นใหม่









นายบรรณรงค์ พิชญากร กรรมการผู้จัดการอาวุโส กิจการค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ตัวเลขเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่และการซื้อขายสินทรัพย์การลงทุนในหลากหลายประเภทของหลักทรัพย์บัวหลวง ส่วนใหญ่เป็นการเติบโตมาจากกลุ่มผู้ลงทุนหน้าใหม่โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ หลักทรัพย์บัวหลวงจึงได้นำกลยุทธ์ “Music Marketing” ที่เป็นการตลาดรูปแบบใหม่มาเชื่อมโยงและเปิดประสบการณ์ เรื่องการลงทุนกับคนรุ่นใหม่ ถือเป็นครั้งแรกของอุตสาหกรรมธุรกิจหลักทรัพย์ ภายใต้ชื่อ “BUAJOY with The Toys เส้นทางลงทุนสำหรับมือใหม่” โครงการสร้างสรรค์แนวคิดการใช้ชีวิตสำหรับคนรุ่นใหม่ ผ่านเสียงเพลงที่ชื่อ “ฉันรวย” (I’m rich) ของศิลปิน The Toys จากค่ายเพลง What The Duck เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นการเรียนรู้เรื่องการลงทุนในแบบ “ร.ว.ย.” ที่หมายถึง “เรียนรู้ วิเคราะห์ แยกแยะ” โดยมีหลักทรัพย์บัวหลวงเป็น “เพื่อนสนิท คู่คิดนักลงทุน”“ถือเป็นครั้งแรกของอุตสาหกรรมธุรกิจหลักทรัพย์ที่ใช้การตลาดรูปแบบ “Music Marketing” เพราะส่วนใหญ่จะนิยมใช้พรีเซ็นเตอร์หรือแบรนด์แอมบาสเดอร์เพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา เราพบว่า ผู้ลงทุนที่มาเปิดบัญชีกับหลักทรัพย์บัวหลวงส่วนใหญ่เป็นผู้ลงทุนหน้าใหม่และยังเป็นกลุ่ม Generation Y ทำให้เราต้องก้าวไปอีกขั้นกับการทำการตลาดรูปแบบใหม่ เพราะเทรนด์การลงทุนของคนรุ่นใหม่จะให้ความสำคัญกับปัจจุบันและการมีอิสระในการใช้ชีวิต ซึ่งการมีอิสระต้องแลกมาด้วยความมั่นคง ยิ่งอิสระมากความมั่นคง ก็ลดลงด้วย แต่สามารถแก้ไขได้ด้วยความมั่งคั่ง เพราะความมั่งคั่งจะทำให้เราสามารถทำหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องการได้ ทำให้ในช่วงที่ผ่านมาจึงเห็นคนรุ่นใหม่หันมาให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งมากขึ้น ซึ่งโครงการนี้จะเป็นเหมือนตัวแทนเพื่อนคู่คิดเรื่องการลงทุนของผู้ลงทุนมือใหม่” นายบรรณรงค์ กล่าวสำหรับแนวคิดของโครงการนี้ คือ ต้องการเชื่อมโยงโลกความรู้และการลงทุนกับผู้ลงทุนรุ่นใหม่หรือบุคคลที่ไม่เคยเริ่มต้นลงทุนมาก่อนให้เล็งเห็นความสำคัญของการตั้งเป้าหมายทางการเงินที่เป็นเรื่องที่ใคร ๆ ก็จับต้องได้ ด้วยการใช้เสียงเพลงชื่อ “ฉันรวย” (I’m rich) ที่ค่ายเพลง What The Duck และศิลปิน The Toys แต่งขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อโครงการนี้โดยเฉพาะมาเป็นเครื่องมือสื่อสารกับผู้ลงทุนรุ่นใหม่ ล่าสุดได้รับกระแสตอบรับอย่างดีบนโลกโซเชียลมีเดียหลังจากมิวสิกวิดีโอออนแอร์ครั้งแรกบนทุกแพลตฟอร์ม เช่น YouTube, Spotify และ Facebook เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เราเชื่อว่า กลยุทธ์การตลาดรูปแบบใหม่จะหนุนให้แบรนด์ของหลักทรัพย์บัวหลวงเป็นที่รู้จักในกลุ่มคนรุ่นใหม่มากขึ้น ซึ่งศิลปิน The Toys ถือเป็นไอดอลของคนรุ่นใหม่ที่มีทั้งบุคลิกภาพและความสามารถเฉพาะตัว นอกจากนั้น The Toys ยังได้ลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ด้วยตัวเอง ทำให้มั่นใจได้ว่า จะสามารถสื่อสารแนวคิดเรื่องการลงทุนเป็นเรื่องสนุกได้ตรงใจคนรุ่นใหม่โดยความพิเศษของโครงการนี้ ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เริ่มต้นเรียนรู้เรื่องการลงทุนตลอดโครงการ ผ่าน “Wealth CONNEX” บนเมนู BUAJOY แอปพลิเคชันบริการเชื่อมต่อทุกความรู้และบริการรูปแบบใหม่ผ่านช่องทางดิจิทัลที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนเมษายน 2565 ที่ผ่านมา นอกจากนั้นยังได้เริ่มต้นการลงทุนอย่างเหมาะสมผ่านกระบวนการ Investment Journey ที่จะทำให้การลงทุนเป็นเรื่องสนุกและเข้าถึงได้ง่าย ด้วย 4 คอนเซ็ปต์ คือ1. JOY ลงทุนให้สนุก ซึ่งตลอดโครงการจะมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการลงทุนในหลากหลายรูปแบบมาให้ได้รับชม เช่น กิจกรรมหัวข้อ “ร.ว.ย. Special x The Toys” ที่ศิลปิน The Toys เดินทางมาร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์ด้านการลงทุนกับทีมวิทยากรของหลักทรัพย์บัวหลวง2. LEARN เรียนรู้เรื่องการลงทุนแบบจัดเต็ม ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น The Stock Master โครงการสร้างนักลงทุนคุณภาพแบบ “รู้จริงกับสนามจริง” ซึ่งในปีที่ 11 นี้ เราได้เชิญ The Toys มาร่วมพูดคุยในคลาสการเรียนรู้เรื่องการลงทุนด้วย3. EARN ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมสุดพิเศษมากมาย เพื่อลุ้นรับของที่ระลึก Limited Collection ที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษ จาก The Toys และ BUAJOY ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋าผ้า, T-Shirt และ หมวกแก๊ป เช่น กิจกรรมเต้น Cover Dance Contest หรือกิจกรรมชวนมาแรป Cover Rap Contest เพลงฉันรวย (I’m rich) และพิเศษสุด ๆ สำหรับลูกค้าบัวหลวง สามารถแลกของที่ระลึกได้ง่าย ๆ ด้วย Bualuang iPoints แต้มสะสมจากการลงทุนที่ให้คุณได้มากกว่า4. SHARE ร่วมส่งต่อประสบการณ์เรียนรู้เรื่องการลงทุนไปให้เพื่อน ๆ หรือคนรู้จัก เพื่อรับสิทธิประโยชน์มากมายทั้งผู้ให้และผู้รับ“หลักทรัพย์บัวหลวง ได้เริ่มวางรากฐานด้วยการสร้างเครื่องมือเพื่อขยายฐานผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การทำรายการให้ความรู้ด้านการลงทุนแบบสนุก ๆ และเข้าถึงง่ายในชื่อ ร.ว.ย. ที่หมายถึง “รอบรู้ วิเคราะห์ แยกแยะ” และในเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาก็เพิ่งเปิดตัวแอปพลิเคชัน Wealth CONNEX ล่าสุดเราได้นำเสียงเพลงมาเป็นเครื่องมือสื่อสารเรื่องการลงทุนกับผู้ลงทุนมากกว่าการไปฟังสัมมนาการลงทุนแบบตรง ๆ โดยนับจากนี้เราจะเริ่มเข้าสู่การเชื่อมโยงจากสิ่งที่เราได้วางรากฐานไว้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่เริ่มมองเห็นชัดเจนแล้วว่า จะเป็นฐานลูกค้าสำคัญของธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งพฤติกรรมของผู้ลงทุนรุ่นใหม่ คือ หากสนใจเรื่องอะไรแล้วจะเรียนรู้เรื่องนั้น ๆ ได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว” นายบรรณรงค์กล่าวสำหรับผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ BUAJOY with The Toys สามารถเริ่มลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่ วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ โดยบุคคลทั่วไปหรือลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ง่าย ๆ เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Wealth CONNEX เลือกเมนู BUAJOY หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ www.bualuang.co.th/buajoy