ตลท.จัดงาน Thailand Focus 2022 วันที่ 24-26 ส.ค.นี้

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า งาน Thailand Focus ปีนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 16 ภายใต้แนวคิด "THE NEW HOPE" โดยนำเสนอศักยภาพและความแข็งแกร่งของตลาดทุนและเศรษฐกิจไทยที่สามารถยืนหยัดและฟื้นตัวจากปัจจัยการแพร่ระบาดของ COVID-19 และกลับมาเป็นแหล่งลงทุนที่น่าสนใจสำหรับผู้ลงทุนทั่วโลก โดย Thailand Focus เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกรับฟังยุทธศาสตร์ของภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตลอดจนกลยุทธ์ธุรกิจของ บจ. ไทยในการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจภายใต้บริบทที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้ ปัจจุบันเห็นสัญญาณการกลับมาซื้อสุทธิของผู้ลงทุนต่างประเทศ ตอกย้ำความสนใจลงทุนในตลาดทุนไทย รวมทั้งหลายอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวโดดเด่น จึงเป็นโอกาสดีที่จะนำเสนอข้อมูลโอกาสการลงทุนแก่ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลก โดย บจ. ในตลาดหุ้นไทยได้มีการปรับตัวเพื่อรองรับการแข่งขันและธุรกิจในอนาคต ตลอดจนการก้าวไปเป็นบริษัทระดับภูมิภาค"งาน Thailand Focus 2022 จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลก และชี้ถึงโอกาสใหม่ในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทย โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "Thailand's Economic Reopening and Enhancing Competitive Advantage" ให้ภาพทิศทางเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์จากภาครัฐในการสนับสนุนการฟื้นตัวและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการให้ข้อมูลในนโยบายการเงินเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจให้พร้อมสู่อนาคตที่แข็งแกร่ง โดย นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงเนื้อหาที่เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนกรุงเทพฯ วิถีใหม่ โดย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ยังมีหัวข้อที่นำเสนอถึงอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เป็นอนาคตของประเทศ โดยมีผู้แทนจากภาครัฐและผู้บริหารระดับสูงของ บจ. ชั้นนำให้เกียรติร่วมบรรยาย" นายภากร กล่าวในงานยังมีผู้บริหารระดับสูงจาก บจ. กว่า 120 บริษัทจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรมร่วมให้ข้อมูลธุรกิจและกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตและความยั่งยืนในอนาคตแก่ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกให้ได้เห็นถึงศักยภาพของ บจ. และทำให้ตลาดทุนไทยมีความความโดดเด่นและน่าสนใจสำหรับการลงทุนในระยะยาว"Thailand Focus 2022 : THE NEW HOPE" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำหน้าที่เชื่อมโยงโอกาสการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลก ผู้ลงทุนและผู้สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดงานสัมมนาวันแรก เวลา 09.00-16.00 น. พร้อมรับฟังหัวข้อเสวนาอื่นๆ ที่น่าสนใจ ผ่านช่องทางออนไลน์ SET Website, Facebook & Youtube : SET Thailand ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.set.or.th/thailandfocuswww.set.or.th