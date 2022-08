ลีสซิ่งกสิกรฯ รุกยานยนต์ไฟฟ้า จับมือเนต้า ออโต้จัดสินเชื่อครบวงจร พร้อมโปรขับฟรี 90 วัน

เปิดเผยว่า จากที่ธนาคารกสิกรไทยได้เปิดตัวโครงการ GO GREEN Together โดยเป็นธนาคารแรกที่เชื่อมโยงและผลักดันให้เกิด Green Ecosystem อย่างครบวงจรและเกิด Green Lifestyle ขึ้นจริงในประเทศไทย ลีสซิ่งกสิกรไทยจึงสอดรับนโยบายผ่านการออกแคมเปญสินเชื่อ Green Zero สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งได้ผลตอบรับที่ดี และเพื่อผลักดันนโยบายรักษ์โลกอย่างต่อเนื่องล่าสุด ลีสซิ่งกสิกรไทยจึงได้ผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตร บริษัท เนต้า ออโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าเนต้า นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 100% โดยลีสซิ่งกสิกรไทยได้รับแต่งตั้งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการสินเชื่ออย่างเป็นทางการสำหรับกลุ่มลูกค้ารายย่อยและกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อสำหรับออกรถยนต์ใหม่ หรือสินเชื่อรถเพื่อผู้แทนจำหน่ายรถ (Dealer Floorplan)พร้อมเสนอแคมเปญสำหรับลูกค้าที่ออกรถยนต์ไฟฟ้าเนต้า และใช้สินเชื่อรถกับลีสซิ่งกสิกรไทย รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่ 1.79% ดาวน์เริ่มต้นเพียง 10% และในช่วงงาน Big MOTOR SALE 2022 ระหว่างวันที่ 19-31 สิงหาคมนี้ รับสิทธิขับฟรี 90 วันนายธีรชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยแรงหนุนจากมาตรการสนับสนุนรถยนต์ BEV (Battery Electric Vehicle) ของภาครัฐที่ออกมา และการตอบรับจากผู้ซื้อท่ามกลางราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น จึงผลักดันให้ตลาดรถยนต์ BEV คึกคักมากขึ้น โดยในปีที่แล้วยอดขายรถยนต์ BEV ใหม่อยู่ที่เพียง 2,560 คัน และช่วง 6 เดือนแรกปีนี้ ยอดขายรถยนต์ BEV ใหม่อยู่ที่ราว 3,097 คัน ซึ่งยังมียอดจองในช่วงมอเตอร์โชว์และหลังจบงานที่ผ่านมาที่อยู่ระหว่างการส่งมอบ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงคาดการณ์ว่าในปี 2565 จะมียอดขายรถ EV อยู่ที่ประมาณ 10,000 คัน ขยายตัวมากกว่า 412.0% (YoY) มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท