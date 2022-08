LEO ครึ่งปีแรกกำไร 189.8 ล้านบาท มั่นใจทั้งปีโต 30-35%

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (LEO) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในไตรมาส 2/65 เติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่อง มีรายได้รวม 1,335.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 139% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนมีรายได้รวม 559.6 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 99.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57.1 ล้านบาท เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 42.7 ล้านบาท สร้างสถิติสูงสุดใหม่ 6 ไตรมาส ติดต่อกันขณะที่ผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรก มีรายได้รวม 2,986.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 189% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนมีรายได้รวม 1,033.5 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 189.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 172% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 69.7 ล้านบาท สร้างสถิติสูงสุดใหม่ และมีกำไรเกือบเท่ากำไรสุทธิทั้งปีของปี 2564 ที่ทำได้ 198.8 ล้านบาท"ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/65 และครึ่งปีแรกมีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยได้รับปัจจัยหนุนจากสถานการณ์ค่าระวางเรือตู้คอนเทนเนอร์ที่ยังทำ New High อีกทั้งปริมาณความต้องการขนส่งทางเรือและอากาศยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปริมาณตู้สินค้าที่ขนส่งระหว่างประเทศทางเรือของบริษัทฯ ในระยะเวลา 6 เดือนของปี 2565 เติบโตสูงขึ้นเป็นจำนวน 31,500 TEUS และมีรายได้เพิ่มขึ้น 189% เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีแนวโน้มผลประกอบการดีที่จะดีอย่างโตต่อเนื่องถึงครึ่งหลังของปีนี้ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานครึ่งแรกของปี 2565 (มกราคม-มิถุนายน 2565) ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 26 สิงหาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 กันยายน 2565 และทางคณะกรรมการบริษัทยังมีมติให้มีการซื้อหุ้นคืนจากตลาดด้วยเงิน 65 ล้านบาท ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เนื่องจากประเมินแล้วว่าราคาหุ้นต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐานที่แท้จริงของบริษัทนายเกตติวิทย์ กล่าวอีกว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 นี้ ทางบริษัทจะสามารถรักษาระดับการเติบโตของผลประกอบการให้เป็นไปได้อย่างต่อเนื่องในไตรมาส 3 และ 4 เนื่องจากโดยปกติแล้วการส่งออกและนำเข้าสินค้าของประเทศไทยในช่วงครึ่งปีหลังจะสูงกว่าครึ่งปีแรกเสมอ เพราะเป็นฤดูกาลส่งออกเพื่อไปขายสินค้าในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ทั่วโลก นอกจากนี้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการส่งออกในช่วงไตรมาส 3 และ 4 จะได้รับอานิสงส์จากเทศกาล Global Shopping Sales ของ eCommerce Platform ทั่วโลก เริ่มตั้งแต่เทศกาล Prime Day ของ Amazon ในเดือนกรกฎาคม และตามมาด้วยเทศกาล 9/9, 10/10, 11/11 ของ eCommerce Platform ในประเทศจีน บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจว่าจะสามารถสร้างรายได้และผลประกอบการในปี 2565 ให้มีการเติบโตได้ถึง 30-35% ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นปีได้อย่างแน่นอนรวมไปถึงมีการเปิด Self storage แห่งที่ 2 ที่เยาวราช หลังโควิดคลี่คลาย ทำให้มีการใช้บริการมากขึ้น และลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์แห่งที่ 2 พร้อมเปิดดำเนินการในช่วงครึ่งปีหลัง และบริษัทฯ เตรียมรุกขยายธุรกิจให้บริการเช่าคลังสินค้า (Warehouse) และ Self-storage ที่ล่าสุดได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ SENA ไปแล้ว และในปีนี้เตรียมจับมือกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทข้ามชาติระดับ Regional Player เพิ่มอีก 2-3 ราย เพื่อตั้ง JV ในการพัฒนาธุรกิจ Warehouse, Cold Chain Logistics และ Self Storage รวมถึงหาโอกาสในการปิดดีล M&A เพิ่มเติมภายในปีนี้นอกจากนี้ Leo ยังอยู่ระหว่างการศึกษาขยายธุรกิจ Non-Logistics อย่างจริงจัง เริ่มด้วยการรุกธุรกิจกัญชา ที่ล่าสุดได้เซ็น MOU กับ วิสาหกิจชุมชนสุขฤทัย เกษตรปลอดภัย จ.อุทัยธานี สนับสนุนโครงการเพาะพันธุ์ปลูกขายต้นกล้ากัญชา ต่อยอดสู่การผลิตช่อดอกเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์ รวมถึงธุรกิจอื่นๆ เพื่อที่จะช่วยผลักดันรายได้และกำไรให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในภายใน 1-2 ปีข้างหน้า