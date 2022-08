JUBILE โกยกำไรไตรมาส 2 พุ่ง 187%

“ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์” โชว์แกร่งผลงานปี 2565 เติบโตโดดเด่นทั้งยอดขายและกำไร หลังรุกขยายและรีโนเวตสาขาใหม่ พร้อมจัดเต็มกิจกรรมทางการตลาดผ่านสาขาอย่างต่อเนื่อง และอัดแน่นอีเวนตฺยิ่งใหญ่แห่งปี ฉลองครบรอบ 93 ปี หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ส่งผลกิจกรรมทางเศรษฐกิจคึก ชี้กำลังซื้อจากผู้บริโภคมาแรง ดันยอดขายไตรมาส 2 ปี 2565 เติบโต 62% หนุนกำไรเพิ่มขึ้น 187% รุกทำการตลาดต่อเนื่องทั้งออนไลน์และออฟไลน์

น.ส.อัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JUBILE เปิดเผยว่า ไตรมาสที่ 2 ปี 2565 ที่ผ่านมา ถือเป็นช่วงเวลาแห่งความท้าทายของภาคธุรกิจ เพราะแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะเริ่มคลี่คลาย แต่สภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวมยังคงเป็นปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวัง เช่น ราคาน้ำมันที่พุ่งสูง ภาวะเงินเฟ้อ และสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพรวม แต่ Jubilee ยังเดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ใหม่ทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาสที่ 2 ที่ผ่านมา ได้มีการวางกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ผ่านการจัดการส่งเสริมการขายตามสาขาต่างๆ โดยเฉพาะสาขาพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงในจังหวัดหัวเมืองใหญ่ของแต่ละภาค อีกทั้งยังได้ขยายสาขาและรีโนเวตสาขาเดิม อย่างเช่น Jubilee Diamond Boutique store ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 2 เพื่อรองรับกำลังซื้อในย่านพระราม 2 และยังวางแผนปรับปรุงอีกหลายสาขาในพื้นที่ที่มีศักยภาพเชิงกลยุทธ์ เพื่อขยายฐานลูกค้าและสร้างประสบการณ์ที่ดีในการเลือกซื้อเพชรได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นโดยกิจกรรมทางการตลาดของ Jubilee ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีจากลูกค้า สามารถสร้างยอดขายเติบโตได้ 62% นอกจากนี้ ยังได้จัดเต็มอีเวนต์ใหญ่ฉลองครบรอบ 93 ปี ของ Jubilee เพื่อตอกย้ำการเป็นแบรนด์เพชรอันดับหนึ่งของเมืองไทย กับการเป็นแบรนด์เพชรแท้คุณภาพระดับ World Class โดยในงานอีเวนต์ที่ผ่านมา ลูกค้าให้การตอบรับเป็นอย่างดี และเห็นถึงกำลังซื้อที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง สะท้อนได้จากจำนวนลูกค้าที่เข้าร่วมงานอีเวนต์ “Jubilee Diamond The Biggest Midyear Grand Sale 2022” ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ประกอบกับความคึกคักของการจัดงานแต่งงานที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งกำลังซื้อจะมาจากทั้งคู่บ่าวสาว และญาติผู้ใหญ่ รวมถึงผู้ที่ไปร่วมงานแต่งงาน ส่งผลให้ภาพรวมของธุรกิจเครื่องประดับเพชรในประเทศไทยกลับมาคึกคักพอสมควร เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีก่อน“ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและการจับจ่ายของผู้บริโภคยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ Jubilee ยังสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างโดดเด่น ทั้งยอดขายและกำไร โดยไตรมาส 2 ปี 2565 มียอดขายรวม 439.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 62% และมีกำไรสุทธิ 76.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 187% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2564 ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญจากยอดขายในสาขาและงานอีเวนต์ที่เติบโตขึ้น 48% และ 14% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2564 ที่ไม่สามารถจัดงานอีเวนต์ได้ โดยเฉพาะยอดขายจากสาขาที่มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ถือเป็นพื้นที่ที่มีการเติบโตอย่างโดดเด่น รวมไปถึงสาขาต่างจังหวัดที่เป็นหัวเมืองใหญ่ เช่น ขอนแก่น ระยอง นครศรีธรรมราช ที่ได้นำกลยุทธ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายพิเศษเพื่อกระตุ้นตลาด ขณะที่ผลกระทบเชิงลบจากการอ่อนค่าของเงินบาทนั้น ทาง Jubilee ได้มีการปิดกั้นความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ด้วยการทำ Forward Contract หรือการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าไว้แล้ว”สำหรับปี 2565 Jubilee เร่งสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมวางแผนกลยุทธ์การขายและการตลาดให้ตอบโจทย์และตรงกลุ่มเป้าหมาย และในปีนี้บริษัทฯ สามารถกลับมาจัดกิจกรรมทางการตลาดได้มากขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมการตลาดรูปแบบออฟไลน์ อย่างงานอีเวนต์ใหญ่แห่งปีในวาระครบรอบ 93 ปี ซึ่งมีการตอบรับดีพอสมควร อย่างไรก็ดี จากความกังวลในสภาวะเศรษฐกิจโลกในภาพรวม ทำให้ผู้บริโภคบางกลุ่มระมัดระวังการจับจ่ายมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม Jubilee ได้พิจารณาถึงปัจจัยเหล่านี้ และนำมาสร้างสรรค์กลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในทุกเพศ ทุกวัย ทุกความต้องการ เพื่อให้การเข้าถึงเพชรเป็นเรื่องที่ง่ายและใกล้ตัว โดย Jubilee ยังเดินหน้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งสาขาและออนไลน์ พร้อมเปิดตัวเครื่องประดับเพชรคอลเลกชันใหม่อย่าง “The Promise Oval Diamond collection” และอีก 9 คอลเลกชันพิเศษจากงาน “Jubilee 93rd Anniversary Jubilee World Class Journey from Antwerp to Bangkok”จากผลการดำเนินการที่เกินเป้าหมายในครึ่งปีแรก บริษัทฯ จึงพิจารณาปรับเป้าหมายการเติบโตของยอดขายในปี 2565 เป็น 15% จากปัจจัยบวกที่ส่งผลกระทบดีต่อธุรกิจเครื่องประดับเพชร เช่น การจัดงานสำคัญๆ อย่างงานแต่งงานและอีเวนต์ต่างๆ ที่เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง ผู้บริโภคลดความกังวลในเรื่องโรคระบาดโควิด-19 และการวางแผนกลยุทธ์การขายและการตลาดที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงกลยุทธ์ออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงสินค้าในราคาย่อมเยาได้“ในไตรมาส 3 ของปีนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินงานตามแผนงานที่ได้วางไว้ เพื่อให้ได้เป้าหมายเติบโตไม่ต่ำกว่า 15% จากที่มีการปรับเป้าหมายยอดขายขึ้น อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีการบริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างรัดกุมเพราะยังอาจมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง ทั้งเรื่องภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวจากปัญหาเงินเฟ้อ และการกลับมาแพร่ระบาดของโควิด-19 หากมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากอาจทำให้เกิดการล็อกดาวน์ได้อีก ซึ่งในครึ่งปีหลังนี้ กลยุทธ์การตลาดจะเน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เช่น การเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ช่วงเทศกาลพิเศษ เช่น วันแม่ และคอลเลกชันเจาะตลาดกลุ่มคนรุ่นใหม่ อย่างเช่น Jubilee LINE FRIENDS Collection 2022 “Petite Sweets Friends” และเดินหน้าขยายสาขาให้ครอบคลุม 130 สาขาทั่วประเทศ เพื่อสามารถรองรับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีแผนพัฒนาโปรแกรมสมาชิก หรือ CRM เพื่อเพิ่มการจับจ่ายใช้สอยและเพิ่มการใช้คะแนนของลูกค้า” น.ส.อัญรัตน์ กล่าว