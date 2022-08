ทีเอ็มบีธนชาตโชว์ 3 กลยุทธ์รุกเดินหน้าขยายฐานลูกค้าบุคคล

เปิดเผยถึงการดำเนินธุรกิจกลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลในครึ่งหลังของปี 2565 ว่า ทีเอ็มบีธนชาตยังคงเดินหน้าขยายฐานธุรกิจลูกค้าบุคคลอย่างต่อเนื่อง ผ่าน 3 กลยุทธ์สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาโซลูชันนวัตกรรมการเงินสู่เป้าหมายการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดี โดยธนาคารจะมีการเปิดตัวโซลูชันที่จะยกระดับประสบการณ์ทางการเงินที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมให้ลูกค้าบุคคลในทุกๆ กลุ่ม เช่น บัตรกดเงินสดสินเชื่อบ้าน สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเสริมสภาพคล่อง โดยจะได้รับทั้งเงินก้อนและวงเงินสำรองพร้อมใช้ ไม่เบิกใช้ ไม่เสียดอกเบี้ย ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครนำเสนอสู่ลูกค้ามาก่อน ซึ่งจะมีแผนเปิดตัวเร็วๆ นี้ และในส่วนของผลิตภัณฑ์กลุ่มประกันชีวิต นอกจากธนาคารยังคงมุ่งเน้นนำเสนอประกันสุขภาพในราคาที่จับต้องได้ ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าระดับกลางโดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวที่ต้องการเพิ่มความอุ่นใจแล้ว ธนาคารยังมีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มมั่งคั่งที่ต้องการวางแผนอนาคตและการส่งต่อมรดกไปยังลูกหลานอีกด้วยรวมถึงการยกระดับบริการผ่าน Humanized Digital Banking สร้างประสบการณ์ของการใช้ดิจิทัลแบงกิ้งให้เป็นมิตร รู้จักและรู้ใจลูกค้ามากยิ่งขึ้นผ่าน Digital Platform หลักของธนาคาร คือ แอปพลิเคชัน ttb touch ที่สามารถคัดสรรและนำเสนอสิทธิประโยชน์แบบ “เฉพาะคุณ” ตอบโจทย์และตรงใจลูกค้าผู้ใช้งาน ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้าแอป touch เพิ่มขึ้นเป็น 4.57 ล้านราย หรือเติบโตขึ้น 9% จากปีที่ผ่านมา โดยธนาคารยังคงมุ่งขยายฐานผู้ใช้แอปเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องผ่านฟังก์ชันการใช้งานใหม่ๆ ที่มีแผนทยอยเปิดตัวภายในปีนี้ ในขณะเดียวกัน ธนาคารยังคงเดินหน้าพัฒนาพนักงานสาขาให้เป็น Trusted Advisor หรือที่ปรึกษาทางด้านการเงินอย่างเต็มตัว โดยจะมีการใช้เครื่องมือและระบบงานดิจิทัลให้มากขึ้น เพื่อให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าและสามารถนำเสนอโซลูชันที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างแท้จริงและการให้ความรู้ทางการเงินที่ตอบโจทย์ Gen Y และ Z โดยธนาคารได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เพราะธนาคารเชื่อว่าการมีความรู้ทางการเงินจะเป็นพื้นฐานหลักที่จะช่วยให้คนไทยมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นได้ และทีเอ็มบีธนชาตในฐานะธนาคารมีหน้าที่สำคัญในการส่งมอบความรู้ดังกล่าวนี้ ซึ่งจากข้อมูลพบว่าคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะ Gen Y และ Z ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญของประเทศในอนาคต ยังติดกับดักและขาดความรู้ทางการเงินในหลายมิติ โดยล่าสุดทีเอ็มบีธนชาตได้เดินหน้าเปิดตัว Music Marketing กับแคมเปญ #ชีวิตเงินดี๊ดี4มิติ ที่ใช้ความสนุกและความบันเทิงเป็นตัวเชื่อมในการเข้าถึงคนรุ่นใหม่ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินได้ดียิ่งขึ้นสำหรับแคมเปญ #ชีวิตเงินดี๊ดี4มิติ เป็นกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ ซึ่งสอดแทรกความสนุกสนานผสานไปกับเนื้อหาที่เข้าใจง่ายของการมีชีวิตการเงินดีทั้ง 4 มิติ ได้แก่ ฉลาดออม ฉลาดใช้ รอบรู้เรื่องกู้ยืม ลงทุนเพื่ออนาคต และมีความคุ้มครองที่อุ่นใจ โดยได้ 2 ศิลปินชื่อดังขวัญใจคนรุ่นใหม่ “แกงส้ม ธนทัต” และ “เบล วริศรา” มาร่วมกันร้องเพลงนี้ โดยมิวสิกวิดีโอเพลง “ชีวิตเงินดี๊ดี 4 มิติ” สามารถรับชมผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของทีทีบี"จากทั้ง 3 กลยุทธ์ในการขยายฐานกลุ่มลูกค้าบุคคลสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของธนาคารในการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นผ่านการสร้างสรรค์โซลูชันนวัตกรรมการเงินที่ยังคงเดินหน้าพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อสร้างประสบการณ์ทางการเงินที่ดีที่สุดของลูกค้า รวมไปถึงการยกระดับประสบการณ์การใช้งานผ่าน ttb touch ที่ในวันนี้พฤติกรรมของลูกค้าได้เปลี่ยนไปจากการใช้บริการที่สาขามาสู่การใช้งานผ่านแอปพลิเคชันที่สามารถตอบโจทย์ และรู้ใจลูกค้าได้ในทุกความต้องการ รวมทั้งการสร้างทัศนคติและความรู้ทางการเงินถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะสำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เราพบว่ามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเกินตัวมากกว่าการวางแผนการเงินเพื่ออนาคต จึงถือเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบาง และหากเราสามารถปรับทัศนคติและเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มคนรุ่นใหม่นี้ได้จะยิ่งเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้เศรษฐกิจของประเทศได้ต่อไป"ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาธนาคารมีความมุ่งมั่นเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยมีพันธกิจในการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น (Financial Well-being) ให้คนไทยทั้งวันนี้ และอนาคต ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบโจทย์ครอบคลุมทุกความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มลูกค้าบุคคลอย่างแท้จริง ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดีมากจากลูกค้าของธนาคารที่มีอยู่เกือบ 10 ล้านราย สะท้อนได้จาก· ความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้า (NPS) เพิ่มขึ้นถึง 6% และจำนวนลูกค้าที่เลือกใช้บริการทีเอ็มบีธนชาตเป็นธนาคารหลัก (Main Bank) เพิ่มขึ้น 5% จากปีที่ผ่านมา· ฐานเงินฝากเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1 ล้านล้านบาท หรือเติบโตขึ้น 4.2% จากปีที่ผ่านมา โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากกลุ่มลูกค้าบัญชี ttb all free และ ttb up & up· ยอดสินเชื่อรวม เพิ่มขึ้นเป็น 7.7 แสนล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่จากผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อมีหลักประกัน และสินเชื่อไม่มีหลักประกัน ตามลำดับ และมีลูกค้าเข้าร่วมโปรแกรมรวบหนี้เพื่อลดภาระดอกเบี้ย หรือ Debt Consolidation ผ่านสินเชื่อบ้านแลกเงินและรถแลกเงิน เป็นวงเงินกว่า 840 ล้านบาท· จำนวนกรมธรรม์ที่ออกให้ลูกค้าในช่วงครึ่งปีแรก ทั้งประกันสุขภาพ ประกันเพื่อการออม และประกันเพื่อคุ้มครองชีวิตรวมกว่า 1.1 แสนกรมธรรม์ ส่งผลให้เบี้ยประกันภัยปีแรกแบบคำนวณรายปี (APE) เติบโตขึ้น 21% จากช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา"การเติบโตดังกล่าว ไม่เพียงแต่สะท้อนความสำเร็จของกลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลของทีเอ็มบีธนชาต แต่ยังเป็นการสะท้อนถึงการเปิดรับของกลุ่มลูกค้าต่อแนวคิดในการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นผ่านโซลูชันที่ครอบคลุมชีวิตการเงินทั้ง 4 มิติสำคัญ ได้แก่ ฉลาดออม ฉลาดใช้ รอบรู้เรื่องกู้ยืม ลงทุนเพื่ออนาคต และมีความคุ้มครองที่อุ่นใจ"