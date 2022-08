PROUD ส่งสัญญาณเทิร์นอะราวนด์ คาด Q3 ฟื้นกำไร

"พราว เรียล เอสเตท" ตั้งเป้าเทิร์นอะราวนด์ปีนี้ แนวโน้มธุรกิจครึ่งหลังปี 2565 ส่งสัญญาณดี ทยอยรับรู้รายได้การโอน อินเตอร์คอนติเนนตัล เรสซิเดนเซส หัวหิน คอนโดมิเนียมระดับ World Class Branded Residences ดันรายได้โต พลิกทำกำไรไตรมาส 3 หลังไตรมาส 2 ทำรายได้ 110 ล้านบาท โต 100% ขาดทุนสุทธิ 19.9 ล้านบาท

นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ PROUD เปิดเผยว่า ทิศทางธุรกิจของบริษัทในช่วงครึ่งหลังปี 2565 ส่งสัญญาณดี มีแนวโน้มเทิร์นอะราวนด์ทั้งรายได้และกำไร จากการทยอยรับรู้รายได้การโอนกรรมสิทธิ์โครงการอินเตอร์คอนติเนนตัล เรสซิเดนเซส หัวหิน มูลค่า 3.81 พันล้านบาท จำนวน 238 ยูนิต ปัจจุบัน มียอดขายแล้ว 92.5% หรือมูลค่ารวม 3,495 ล้านบาท ด้วยอัตรากำไรขั้นต้นสูงถึง 38% เริ่มทยอยโอนเข้ามาตั้งแต่สัปดาห์สุดท้ายของมิถุนายนและจะเข้ามาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง สำหรับรายได้ 110 ล้านบาทที่เกิดขึ้นเป็นเพียง 2.9% ของมูลค่าโครงการ (8 ยูนิตจาก 238 ยูนิต) โดยบริษัทฯ ตั้งเป้า Sold Out และการโอนเสร็จสิ้นภายในปี 2565 ปัจจุบันมียอดขายรอโอนแล้ว (backlog) 2,857 ล้านบาท คาดว่าจะทำให้ผลการดำเนินงานฟื้นตัว และสามารถล้างขาดทุนสะสม พลิกกลับมามีกำไรอีกครั้งในช่วงไตรมาส 3/65ขณะที่โครงการเวหา (VEHHA) คอนโดมิเนียมลักชัวรีที่สูงที่สุดบนทำเลศักยภาพในหัวหิน มูลค่าโครงการราว 2.29 พันล้านบาท บนที่ดินพื้นที่ 5 ไร่ จำนวน 364 ยูนิต เริ่มเปิดขายในช่วงเดือน ก.ค.2565 มีกระแสตอบรับที่ดี โดยบริษัทเจาะกลุ่มลูกค้าชาวไทยเป็นหลักราว 80% และส่วนที่เหลืออีก 20% เป็นกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ หลังจากเปิดตัวพบว่ากลุ่มลูกค้าให้ความสนใจเข้ามาซื้อโครงการเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวรัสเซียและโซนสแกนดิเนเวีย โดยจะเริ่มก่อสร้างในไตรมาส 4/2565 และจะแล้วเสร็จไตรมาส 2/2568 บริษัทตั้งเป้ายอดขายภายในสิ้นปีนี้ไว้ที่ 50%นอกจากนี้ บริษัทเล็งโอกาสขยายธุรกิจ มีแผนพัฒนา 2 โครงการใหม่ระดับลักชัวรีสู่ทำเล CBD (Central Business District) ย่านศูนย์กลางเศรษฐกิจกรุงเทพฯ ที่ยังคงซึ่งเอกลักษณ์ "MORE THAN JUST LIVING" ของ PROUD ที่เป็นมากกว่าแค่ที่อยู่อาศัย แต่เป็นรูปแบบการใช้ชีวิตที่ทำให้ผู้คนและสังคมโดยรอบดียิ่งขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าให้ครอบคลุม และขยายฐานการสร้างรายได้ให้กว้างขึ้น“คาดว่าช่วงครึ่งหลังปี 2565 กำลังซื้อกลุ่มลูกค้าอสังหาฯ ระดับลักชัวรีในประเทศยังคงเป็นตลาดที่มีศักยภาพ เนื่องจากกลุ่มลูกค้ามีกำลังซื้อสูง และมีความต้องการซื้อสินทรัพย์ที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งภายหลังจากรัฐบาลประกาศนโยบายเปิดประเทศ ประกอบกับการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวในไทย จะดึงดูดชาวต่างชาติกำลังซื้อสูง เช่น ชาวจีน รัสเซีย และกลุ่มชาวต่างชาติที่ต้องการที่พักอาศัยช่วงวัยเกษียณ หรือพักระยะยาว สามารถเดินทางกลับเข้าสู่ประเทศไทย ส่งสัญญาณให้กำลังซื้อตลาดอสังหาฯ ในประเทศกลับมาสู่ปกติ” นายภูมิพัฒน์ กล่าวสำหรับไตรมาส 2/265 บริษัทมีรายได้รวม 110 ล้านบาท โต 100% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่ไม่มีการรับรู้รายได้ เนื่องจากเริ่มมีการโอนกรรมสิทธิ์ และมีขาดทุนสุทธิ 19.9 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2565 ขาดทุนสุทธิ 38.3 ล้านบาท ทั้งนี้ผลประกอบการในส่วนของรายได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากการขายและทยอยส่งมอบโครงการอินเตอร์คอนติเนนตัล เรสซิเดนเซส หัวหินอย่างต่อเนื่อง คาดว่าผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังจะได้เห็นกำไรอย่างเด่นชัด