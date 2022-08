ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 120 ล้านหุ้น-เข้า mai

บมจ.ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 120,000,000 หุ้น คิดเป็น 28.57% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้ มูลค่าที่ตราไว้ (par) 0.50 บาทต่อหุ้น และมูลค่าตามราคาบัญชี (Book Value) 0.73 บาทต่อหุ้น และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมีบริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินบริษัทเป็นผู้ให้บริการ System Integrator (SI) ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร โทรคมนาคม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการติดตามดูแลรักษาและการให้การฝึกอบรมแก่ผู้ใช้งานและการให้บริการอื่นๆ โดยสามารถจำแนกประเภทธุรกิจหลักเป็น 2 ประเภทตามโครงสร้างรายได้1.งานโครงการ ประกอบธุรกิจให้บริการ System Integration (SI) แบบครบวงจร โดยจะให้บริการงานโครงการด้าน ICT ซึ่งสัญญาว่าจ้างส่วนใหญ่เป็นลักษณะของสัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Contract) บริษัทฯ มีทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา และติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่างๆ แบบเบ็ดเสร็จ หรือ One-Stop Services ตามความต้องการของลูกค้าบริการ System Integration เป็นการเพิ่มคุณค่าให้องค์กรต่างๆ ได้มากกว่าประโยชน์ด้าน IT โดยสามารถนำเทคโนโลยีไปแก้ไขปัญหาด้านธุรกิจและส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายและความท้าทายด้านธุรกิจและด้านอื่นๆ ในองค์กร เช่น ลดต้นทุนจากพลังงานส่วนเกินและการทำงานที่ซ้ำซ้อน ประหยัดเวลาการทำงานจากการสื่อสารของระบบ IT ที่ล่าช้าหรือกระบวนการทำงานแบบแอนะล็อก อำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลลูกค้าขององค์กรเพื่อใช้ตอบโจทย์ทางธุรกิจ จัดทำงบการเงินที่มีความถูกต้องแม่นยำ ผู้บริหารสามารถบริหารทรัพยากรในองค์กรและติดตามแผนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ได้อย่างทันเวลา เป็นต้นทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แบ่งประเภทงานโครงการตามลักษณะการประกอบธุรกิจ ดังนี้1) โซลูชันระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Infrastructure)2) โซลูชันการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation)3) โซลูชันด้านการจัดการและประหยัดพลังงาน (Energy)2.งานบริการ (โซลูชันการให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Services)) ให้บริการให้เช่าช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคมเพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงรวมถึงจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้บริการจัดทำรายงานวิเคราะห์ประสิทธิภาพสัญญาณ เพื่อให้บริการตามโครงการของรัฐบาลในการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (USO) โดยเฉพาะพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) โดยวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว คือ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างความเสมอภาค ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเน็ตประชารัฐของรัฐบาล เพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 สร้างประโยชน์ให้โรงเรียนและชุมชน ทั้งในด้านการศึกษา ด้านการพัฒนาสร้างรายได้ให้ชุมชนทั้งนี้ บริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม (Satellite Internet) การอนุญาตมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค.60-10 ก.ย.68 และมีพันธมิตรเป็นผู้ให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมจากผู้ได้รับสิทธิในการบริหารดาวเทียม คือ บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำกัด (บริษัทย่อยของ บมจ.ไทยคม (THCOM))บริษัทมีวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขาย IPO ครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินลงทุนในงานบริการโครงการขนาดใหญ่แก่ลูกค้าราว 200 ล้านบาท เพื่อใช้ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างการเติบโตให้บริษัทราว 100 ล้านบาทภายในปี 66 และส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัททั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่างๆ (หากกำหนดไว้และหากมี)