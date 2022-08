SCB 10X แต่งตั้ง "มุขยา พานิช" ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ ภายใต้โครงสร้างบริหารจัดการใหม่นี้นายอารักษ์ สุธีวงศ์ จะยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด โดยจะช่วยสนับสนุนภารกิจขององค์กร อีกทั้งยังได้เสริมทัพทีมผู้บริหารระดับสูงแต่งตั้ง น.ส.ไพลิน วิชากูล ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Chief Operating Officer) เพื่อรับผิดชอบด้านการลงทุน (Portfolio and Venture Management) การวางกลยุทธ์องค์กร (Strategic Planning) บุคคล และสื่อสารองค์กร (People & Branding) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management ) เพื่อให้การบริหารงานมีความต่อเนื่องบรรลุเป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ และรองรับบริบทใหม่แห่งโลกการเงินอนาคตภายใต้ภารกิจ “Moonshot Mission” SCB 10X มุ่งเน้นสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด ผ่านการลงทุนในบริษัทเทคคอมพานี และสตาร์ทอัปที่มีศักยภาพทั่วโลก (Venture Capital) รวมถึงการลงทุนร่วมสร้าง (Venture Building) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งโลกอนาคต ได้แก่ บล็อกเชน และ Disruptive Technology ที่เกิดขึ้นในรูปแบบใหม่ๆ เช่น Metaverse, Web 3.0 และ Deep Tech นอกจากนี้ SCB 10X ยังมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสนับสนุน และร่วมสร้างยูนิคอร์นให้เกิดขึ้น และร่วมผลักดันให้เมืองไทยเป็นศูนย์กลางคอมมูนิตีด้าน Disruptive Technology โดย SCB 10X มีเป้าหมายสำคัญในการก้าวสู่ผู้นำด้านการลงทุน และการร่วมสร้างในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นางมุขยา พานิช เข้าร่วมงานกับ SCB 10X ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งองค์กรในปี 2563 ในตำแหน่ง Chief Venture and Investment Officer ก่อนได้รับความไว้วางใจให้ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ควบคู่ไปกับ Chief Venture and Investment Officer โดยตลอดระยะเวลาที่ได้ร่วมงานกับ SCB 10X นางมุขยา ได้บริหารทีม Venture Capital จนทำให้ SCB 10X ได้รับรางวัลและการจัดอันดับจากสถาบันชั้นนำระดับโลก ได้แก่ อันดับที่ 2 ของกลุ่ม Global CVC ที่ลงทุนในสตาร์ทอัปด้าน Fintech และอันดับที่ 8 จาก CVC ทั่วโลก จากรายงาน “CB Insights State of Fintech Global 2021” ซึ่งสำรวจและจัดอันดับโดย CB Insights และรางวัล Top Female Decision Makers ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จาก DealStreetAsia เป็นต้น นับเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความสามารถ และความเชี่ยวชาญที่มากไปด้วยประสบการณ์ของนางมุขยา ได้เป็นอย่างดีก่อนร่วมงานกับ SCB 10X นางมุขยา มีประสบการณ์คร่ำหวอดในแวดวง Tech Startup และการลงทุนด้านเทคโนโลยีกับบริษัทชั้นนำระดับโลก ในซิลิคอนแวลลีย์ (Silicon Valley) นิวยอร์ก และสิงคโปร์ กว่า 20 ปี อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยี ทั้งบริษัทเอกชน และบริษัทมหาชน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมด้านเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) อินเทอร์เน็ตและสื่อ (Internet/Media) รวมถึงด้านวิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics) ฟินเทค (FinTech) และบล็อกเชน (Blockchain) ด้านการศึกษา นางมุขยา มีประวัติการศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์และการบริหารธุรกิจ ได้รับทุน King's Scholarship จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเกียรตินิยมด้านวิศวกรรมศาสตร์และคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย MIT และจบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (MBA) จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด