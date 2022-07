“ซีแพค กรีน โซลูชัน” เปิดตัวโฆษณา “Time to Change to CPAC Green Solution”

กล่าวถึง“เรายังคงเดินหน้าสร้างการรับรู้ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้ง Above the line และ Below the line เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ของ ซีแพค กรีน โซลูชัน ถึงความเป็นผู้นำด้านการก่อสร้าง อีกทั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคในบริการ ที่สมบูรณ์แบบ รวมถึงการมีพันธมิตรที่ดี โดยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในวงการก่อสร้าง เพื่อสร้าง Ecosystem ที่พร้อมช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกันในการเพิ่มศักยภาพและบูรณาการด้านก่อสร้าง การพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง ตลอดจนเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้าง สู่การจัดการอย่างเป็นระบบ และขับเคลื่อนวงการก่อสร้างไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ที่สำคัญเรามีเป้าหมายที่จะยกระดับมาตรฐานงานก่อสร้างของประเทศให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการก่อสร้าง ทั้งการใช้ทรัพยากรและวัสดุก่อสร้างอย่างคุ้มค่าแบบ “Turn Waste to Value จากไร้ค่า สู่ล้ำค่า” ด้วยการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน ลดเศษวัสดุเหลือใช้ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าทั้งต่อชุมชน สังคม และประเทศต่อไปได้อย่างยั่งยืน”ที่ต้องการความเบ็ดเสร็จ รวดเร็ว และสร้างอิสระทางการออกแบบ(รักษ์)โลก ทุกขั้นตอนการก่อสร้างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับการก่อสร้างนั้น ช่วยลด การสูญเสียลดเศษวัสดุที่จะเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนและยังช่วยลดมลพิษโดยภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้แบ่งเป็น2 เวอร์ชัน คือ ความยาว 1นาที และความยาว30 วินาที โดยจะเริ่มเผยแพร่ตั้งแต่ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ผ่านช่องทางออนไลน์ได้แก่Facebook: https://fb.watch/etL270vRzD/ ,YoutubeChannel : https://youtu.be/7tFUJ8Eytnk www.cpac.co.th อีกทั้งยังมีช่องทางดิจิทัลบิลบอร์ดจำนวน23 จุดทั่วประเทศ ซึ่งจะเริ่มประมาณกลางเดือนสิงหาคม2565นายสยามรัฐ กล่าว