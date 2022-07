finbiz by ttb จัดติวเข้มเสริมความรู้เอสเอ็มอีกลุ่มธุรกิจนำเข้า-ส่งออกรับ Next Normal

ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือทีเอ็มบีธนชาต (ทีทีบี) เดินหน้าเสริมความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกลุ่มธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ ฟรี! “ttb SME | the X-Change เจาะลึกสูตรสำเร็จการค้าระหว่างประเทศ เดินหน้าสู่การเป็น Smart SME ยุค Next Normal” พร้อมเชิญวิทยากรมากประสบการณ์ แนะนำเทคนิคการดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออก เสริมด้วยเครื่องมือดิจิทัลที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจแบบครบวงจร เพื่อให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืนกล่าวว่า ปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยยังคงมีอัตราการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีเอสเอ็มอีเป็นฟันเฟืองสำคัญ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ยังคงต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความท้าทายด้านต่างๆ ทั้งจากสถานการณ์ภายในและภายนอกประเทศ รวมไปถึงขาดการเข้าถึงแหล่งข้อมูลอันเป็นประโยชน์ที่จะช่วยเพิ่มมุมมองในการต่อยอดธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศในยุค Next Normalทีเอ็มบีธนชาตจึงได้จัด “finbiz by ttb” โครงการเสริมความรู้ธุรกิจเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยกิจกรรมล่าสุดจะเป็นการจัดสัมมนาออนไลน์ ฟรี! ในหัวข้อเรื่อง ttb SME | the X-Change เจาะลึกสูตรสำเร็จการค้าระหว่างประเทศ เดินหน้าสู่การเป็น Smart SME ยุค Next Normal ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting ที่เป็นองค์ความรู้ซึ่งสำคัญต่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกลุ่มธุรกิจนำเข้า-ส่งออกโดยตรงโดยสัมมนานี้ผู้ประกอบการจะได้รับองค์ความรู้ที่อัดแน่น พร้อมแนะนำเทคนิคการดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออก โดยกูรูด้านการตลาดและวิทยากรมากประสบการณ์โดยมีงานสัมมนาเป็น 2 ช่วง คือ(1) “Xtreme growth opportunity for import-export” รู้ลึกเทรนด์และโอกาสสร้างความเติบโต สำหรับการค้าระหว่างประเทศของเอสเอ็มอีนำเข้า-ส่งออก โดย คุณแคทรีน อมตวิวัฒน์ ผู้ร่วมก่อตั้ง และผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ บริษัท เฮด วัน ฮันเดรด จำกัด(2) “The disruption of Thailand’s import-export … and what’s next” สัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้ประกอบการและผู้บริหารองค์กรมากประสบการณ์ พร้อมแนะนำเครื่องมือดิจิทัลเพื่อเสริมประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจแบบครบวงจร โดยได้รับเกียรติจาก คุณปิยจิต รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เซ็ปเป้ คุณพรวิช ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และคุณบุษรัตน์ เบญจรงคกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจตลาดเงินและธุรกรรมระหว่างประเทศ ทีเอ็มบีธนชาตทีเอ็มบีธนชาต มีความมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีนำเข้า-ส่งออกที่เข้าร่วมในสัมมนาได้รับองค์ความรู้ที่มีคุณภาพและนำไปใช้ได้จริง นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจเติบโตในยุคดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่สนใจสามารถเข้าร่วมสัมมนาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดยลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ : https://forms.office.com/r/Js6yWXPYbh