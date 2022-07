Krungthai GLOBAL MARKETS เผยเงินบาทเปิดที่ระดับ 36.58 ผันผวนทิศทางอ่อนค่า

เผยค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ ที่ระดับ 36.58 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากระดับปิดวันก่อนหน้า ที่ระดับ 36.62 บาทต่อดอลลาร์ และมองกรอบเงินบาทวันนี้ คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 36.45-36.70 บาท/ดอลลาร์ ตลาดการเงินโดยรวมยังคงถูกกดดันจากความกังวลแนวโน้มเศรษฐกิจหลักอาจเข้าสู่สภาวะถดถอยได้ จากการเร่งขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของบรรดาธนาคารกลาง โดยเฉพาะในฝั่งสหรัฐฯ ผู้เล่นในตลาดอยู่ในภาวะปิดรับความเสี่ยงและกังวลแนวโน้มผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนมากขึ้น หลังจากที่สถาบันการเงินขนาดใหญ่ เช่น JPM (-3.5%) และ Morgan Stanley (-0.4%) รายงานผลกำไรแย่กว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ กดดันให้หุ้นกลุ่มการเงินต่างปรับตัวลดลง เช่นเดียวกันกับหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่อ่อนไหวกับแนวโน้มเศรษฐกิจ (Cyclical stocks) อย่างไรก็ดี ผู้เล่นในตลาดบางส่วนยังคงกลับเข้ามาซื้อหุ้นเทคฯ ใหญ่ เช่น Apple +2.1% หลังบอนด์ยิลด์ 10 ปี สหรัฐฯ ทรงตัวใกล้ระดับ 3.00% อีกทั้งผู้เล่นในตลาดมองว่าผลประกอบการของบริษัทเทคฯ ใหญ่อาจยังไม่แย่มากนัก ส่งผลให้ดัชนี S&P500 ปิดตลาด -0.30%สำหรับแนวโน้มค่าเงินบาท เรามองว่าเงินบาทยังมีแนวโน้มผันผวนและมีความเสี่ยงที่จะอ่อนค่าได้ ท่ามกลางปัจจัยกดดันจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ รวมถึงความกังวลแนวโน้มทางการจีนอาจใช้มาตรการ Lockdown ที่เข้มงวดเพื่อควบคุมการระบาดของ COVID-19 อย่างไรก็ดี เรามองว่าหากรายงานข้อมูลเศรษฐกิจจีนในวันนี้ออกมาดีกว่าคาดและช่วยหนุนให้ตลาดกลับมาเปิดรับความเสี่ยงสินทรัพย์ฝั่ง EM Asia มากขึ้น อาจช่วยชะลอการอ่อนค่าของสกุลเงินฝั่ง EM Asia ได้บ้าง โดยแนวต้านใหม่ของเงินบาทจะเป็นโซน 36.70 บาทต่อดอลลาร์อย่างไรก็ดี ควรระมัดระวังความผันผวนในตลาดการเงินในช่วงตลาดรับรู้รายงานเงินเฟ้อคาดการณ์ระยะกลางในวันนี้ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อมุมมองของผู้เล่นในตลาดต่อทิศทางดอกเบี้ยนโยบายเฟด อนึ่ง เรามองว่า ความไม่แน่นอนของทิศทางนโยบายการเงินเฟดได้กลับมากดดันตลาดการเงินอีกครั้ง ทำให้ตลาดมีแนวโน้มผันผวนสูงในระยะนี้ ซึ่งเราคงคำแนะนำเดิมว่า ผู้เล่นในตลาดควรใช้กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่หลากหลาย โดยเฉพาะกลยุทธ์ที่ใช้ Options ซึ่งสามารถเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพในช่วงตลาดผันผวนหนักได้ส่วนในฝั่งตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี STOXX600 ของยุโรปปรับตัวลงต่อเนื่องกว่า -1.53% กดดันโดยความกังวลแนวโน้มเศรษฐกิจยุโรปอาจเสี่ยงเข้าสู่สภาวะถดถอย ท่ามกลางความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตพลังงานและแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป (ECB) เพื่อคุมปัญหาเงินเฟ้อ ทำให้ผู้เล่นในตลาดยังคงขายหุ้นกลุ่มธนาคาร (Intesa Sanpaolo -5.5% Santander -4.7%) รวมถึงหุ้นกลุ่มพลังงานที่ปรับตัวลดลงตามราคาน้ำมันดิบ (Total Energies -4.7% BP -3.5%)ทางด้านตลาดบอนด์ ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความเสี่ยงเศรษฐกิจหลักอาจถดถอย ได้กดดันให้บอนด์ยิลด์ 10 ปี สหรัฐฯ ยังคงแกว่งตัวใกล้ระดับ 2.96% แม้ว่าตลาดจะยังคงมองว่าเฟดอาจมีโอกาสเร่งขึ้นดอกเบี้ยรุนแรงได้ หลังเงินเฟ้อทั่วไป CPI ของสหรัฐฯ ล่าสุด ออกมาสูงกว่าคาด อนึ่ง เรามองว่า บอนด์ยิลด์ระยะยาวยังมีโอกาสผันผวนได้ในวันนี้ โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดจะรับรู้รายงานเงินเฟ้อคาดการณ์ระยะกลาง (U of Michigan 5-year Inflation Expectations) ซึ่งเรามองว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นอีกปัจจัยที่เฟดติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความจำเป็นของการเร่งขึ้นดอกเบี้ยรุนแรงในฝั่งตลาดค่าเงิน เงินดอลลาร์ยังคงผันผวนหนัก โดยดัชนีเงินดอลลาร์ (DXY Index) ได้ปรับตัวแข็งค่าขึ้นทดสอบจุดสูงสุดใหม่ใกล้ระดับ 109 จุด ท่ามกลางความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven) เพื่อรับมือความเสี่ยงเศรษฐกิจหลัก โดยเฉพาะยุโรปเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจถดถอย อย่างไรก็ดี เงินดอลลาร์ได้พลิกกลับมาย่อตัวลงบ้างจากแรงขายทำกำไรของผู้เล่นในตลาดบางส่วน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลสถานะการถือครองเงินดอลลาร์ (Net Long Positions) ที่ไม่ได้เพิ่มขึ้นตามจุดสูงสุดใหม่ของเงินดอลลาร์ โดยล่าสุดดัชนีเงินดอลลาร์ได้ย่อตัวลงและแกว่งตัวใกล้ระดับ 108.6 จุด อนึ่ง แม้เงินดอลลาร์จะแกว่งตัว sideways หรือย่อลงเล็กน้อย พร้อมการบอนด์ยิลด์ 10 ปี สหรัฐฯ ที่ย่อตัวลงบ้าง แต่แนวโน้มการเร่งขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเป็นปัจจัยที่กดดันให้ราคาทองคำย่อตัวลงและแกว่งตัวใกล้ระดับ 1,710 ดอลลาร์ต่อออนซ์สำหรับวันนี้ เรามองว่าไฮไลต์สำคัญจะอยู่ที่รายงานผลสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯ โดยมหาวิทยาลัยมิชิแกน (U of Michigan Consumer Sentiment) โดยผลกระทบจากปัญหาเงินเฟ้อสูงและภาพการชะลอตัวของเศรษฐกิจจะกดดันให้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนกรกฎาคมลดลงสู่ระดับ 49 จุด จาก 50 จุด ในเดือนก่อนหน้า นอกจากนี้ จากผลสำรวจเดียวกัน ตลาดจะรอลุ้นข้อมูลคาดการณ์เงินเฟ้อระยะกลาง (U of Michigan 5-yr Inflation Expectations) ว่าจะเริ่มชะลอลงจากระดับ 3.1% จากที่สำรวจในเดือนก่อนหน้า หรือจะพุ่งสูงขึ้น เพราะหากเงินเฟ้อคาดการณ์เร่งตัวขึ้น พร้อมกับเงินเฟ้อทั่วไป CPI ล่าสุดที่เร่งตัวสูงขึ้นอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เฟดยังคงจำเป็นต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยถึง 1.00% ในการประชุมเดือนกรกฎาคม และอาจมีแนวโน้มเร่งขึ้นดอกเบี้ยรุนแรงในปีนี้ ซึ่งภาพดังกล่าวอาจยังคงเป็นปัจจัยหนุนการแข็งค่าของเงินดอลลาร์และกดดันตลาดการเงินให้อยู่ในภาวะปิดรับความเสี่ยงได้ส่วนในฝั่งเอเชีย ตลาดมองว่า เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ดีขึ้นในเดือนมิถุนายนจากอานิสงส์ของการทยอยผ่อนคลายมาตรการ Lockdown และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากทางการจีน ทำให้ยอดค้าปลีก (Retail Sales) จะโตราว 0.3%y/y จากที่ดิ่งลงกว่า -6.7% ในเดือนก่อนหน้า ส่วนยอดผลผลิตอุตสาหกรรม (Industrial Production) จะขยายตัวราว 4.3%y/y จากที่โตเพียง 0.7% ในเดือนก่อน เช่นเดียวกับยอดการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Investment) ยังขยายตัวได้ราว 6.0%y/y, YTD ทั้งนี้ เศรษฐกิจจีนในไตรมาส 2 อาจโตเพียง 1.0%y/y ชะลอลงจากที่โตได้ 4.8% ในไตรมาสแรก จากผลกระทบของการระบาด COVID-19