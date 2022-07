กสิกรไทยสุดว้าว! เปิดตัว “เคน & เคซี่” Virtual Influencer แบรนด์แรกของวงการแบงก์

ชวนเปิดโลกกว้างที่เต็มไปด้วยพลังสร้างสรรค์กับ 2 คู่ซี้อินฟลูเอนเซอร์ เสมือนจริง (Virtual Influencer) พบกับ “เคน” (Ken) และ “เคซี่” (Kazie) บนช่องทาง KBank Live พร้อมพาทุกคนเข้าวงการแห่งความสนุก ทันกับทุกกระแสโลก และแบ่งปันเรื่องราวที่จะเป็นตัวจุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจ เติมเต็มไอเดีย ทั้งการเงิน ไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม“เคน” (Ken) และ “เคซี่” (Kazie) ทั้ง 2 เป็นคนรุ่นใหม่ที่อยู่บนโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา พร้อมเชิญชวนทุกคนเข้าไปค้นหาโลกใบนี้ (Empower Your Life) เพื่อจะได้ค้นพบคำตอบใหม่ๆ ให้ตัวเอง (The World is Yours to Explore) และร่วมกันทำให้โลกน่าอยู่มากยิ่งขึ้น (Go Green) เพราะการใช้ชีวิตไม่ได้มีคำตอบเดียว เราต่างมีอิสระในการเลือกที่จะเป็น และได้ใช้ชีวิตตามนิยามของตัวเองสำหรับ “เคน” (Ken) เป็นคนกล้าลอง ชอบเรียนรู้ เล่นเกม สนใจเทคโนโลยี และสนุกกับการเดินทางท่องเที่ยวกับแก๊งเพื่อน โดยให้ความสำคัญกับการวางแผนทางการเงิน เพื่อจะได้มีความสามารถในการใช้จ่ายเพียงพอสำหรับการลงมือทำในสิ่งที่ตัวเองรัก และได้ออกไปใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ ด้าน “เคซี่” (Kazie) ก็พร้อมจะเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ มีความสนใจในแฟชัน งานศิลปะ ท่องเที่ยว และยังมุ่งมั่นศึกษาเรื่องการลงทุนอย่างจริงจัง รู้จักวิธีต่อยอดเงิน และบริหารเงินเป็น พอๆ กับเรื่องการใส่ใจในสิ่งแวดล้อมที่ลงมือทำอย่างต่อเนื่อง โดยหวังว่าจะเป็นส่วนเล็กๆ ในการช่วยต่อสู้กับภาวะโลกรวนในปัจจุบันมาร่วมเปิดโลกกว้างที่เต็มไปด้วยพลังสร้างสรรค์ กับ “เคน” และ “เคซี่” ได้ที่ @KBank Live ในทุกช่องทางทั้ง Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, LINE ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป