SCBX Group วางแนวทางสู่การเป็น NET ZERO ภายใน 2050

ในฐานะองค์กรขนาดใหญ่ในระดับภูมิภาค ตระหนักถึงบทบาทสำคัญและความรับผิดชอบต่อสังคมและคนรุ่นใหม่ที่กำลังเติบโตขึ้นมาในโลกที่อาจจะประสบกับสภาวะสภาพแวดล้อมอันเลวร้ายกว่าเดิมมาก กลุ่มฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนร่วมในการหยุดยั้งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทุกรูปแบบเท่าที่จะสามารถทำได้ โดยตั้งพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมเป็นพันธกิจหลักในการสนับสนุนข้อตกลงโลกที่จะทำให้กลุ่มธุรกิจที่ SCBX Group ดูแลอยู่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Commitment) จากการดำเนินงานภายในปี 2030 และจากการให้สินเชื่อและการลงทุนภายในปี 2050 ตามที่ประชาคมโลกได้ตกลงใน Paris Agreement ไว้ผ่านยุทธศาสตร์สำคัญสี่ประการด้วยกันประการแรก กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ จะมุ่งปรับเปลี่ยนแก้ไขกระบวนการการดำเนินงานและการจัดการภายในด้านพลังงาน พร้อมลงทุนให้มีการใช้พลังงานสะอาดและการปล่อยคาร์บอนที่ต่ำที่สุด ทั้งด้านการบริหารจัดการอาคาร (Smart Building) การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐาน และการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าทดแทนยานพาหนะปัจจุบันทั้งหมดประการที่สอง กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ได้ตั้งวงเงินสินเชื่อ 200,000 ล้านบาทภายในปี 2030 สำหรับการปล่อยสินเชื่อสำหรับธุรกิจหรือโครงการที่ต้องการมุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการสร้างการรับรู้อย่างเข้มข้น พร้อมช่วยให้คำปรึกษาและวางแผนให้กับธุรกิจที่มีความประสงค์ที่จะมุ่งสู่ Net Zero จากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกประการที่สาม กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ จะเข้าร่วมลงทุนในกองทุนระดับโลกและบริษัทที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีในการดักจับและกักเก็บ การใช้ประโยชน์ รวมถึงการลดและการกำจัดคาร์บอน ในวงเงินเบื้องต้นที่ 200 ล้านเหรียญสหรัฐ และจะลงทุนพัฒนาแพลตฟอร์มที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนการลดคาร์บอนในวงกว้าง เช่น แพลตฟอร์มการให้เช่ายานพาหนะ EV เป็นต้นประการที่สี่ กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ จะนำตัวเองเข้าสู่มาตรฐานการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับโลกด้วยการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานของ PCAF (Partnership for Carbon Accounting Financials) และการกำหนดเป้าหมายให้สองคล้องกับ Paris Agreement ตามมาตรฐาน SBTi (Science Based Targets Initiative) ซึ่งกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ เป็นสถาบันการเงินแห่งแรกของไทยที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก PCAF และ SBTi รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศตามมาตรฐาน TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) เพื่อยกระดับความโปร่งใสอย่างเข้มข้นที่จะบรรลุเป้าหมายในทุกภาคส่วนให้ได้"กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ มีความกังวลเป็นอย่างมากถึงปัญหาสภาพแวดล้อมและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่จะมีผลกระทบต่อโลกโดยรวมในทศวรรษหน้า จึงมีความตั้งใจอย่างสูงสุดที่จะเป็นส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อนทุกวิถีทางที่กลุ่มฯ จะทำได้ เพื่อโลกที่น่าอยู่และธุรกิจที่ยั่งยืนสำหรับลูกหลานของเราในรุ่นต่อไป"