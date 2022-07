ADD ลุยศึกษาลงทุนธุรกิจใหม่ จ่อปิดดีลครึ่งปีหลัง

"แอดเทค ฮับ" ย้ำเดินหน้าศึกษาแผนลงทุนใหม่ ส่งซิกเตรียมปิดดีลครึ่งปีหลัง หวังต่อยอด Core Business มั่นใจแผนการลงทุนใหม่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลการดำเนินงานได้ในอนาคต เพื่อตอกย้ำศักยภาพการนำเทคโนโลยีช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้กับกลุ่มพันธมิตร ผู้บริหารเผยไตรมาส 3/2565 จ่อรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการเข้าไปลงทุน “7C” เข้ามาเต็มสูบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นกว่า 46%





นายสมโภช ทนุตันติวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) หรือ ADD ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าสร้างโอกาสทางธุรกิจเพื่อสอดรับการต่อยอด Core Business อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มศักยภาพความแข็งแกร่งสู่การเติบโตในระยะยาว โดยล่าสุดบริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาแผนการลงทุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เพิ่มเติม สำหรับรองรับการให้บริการทั้งกลุ่ม Operator และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้การนำเทคโนโลยีที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญไปใช้กับองค์กรกลุ่มพันธมิตรในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่การสร้างโอกาสการเติบโตในอนาคตส่วนเม็ดเงินเพื่อการเข้าไปลงทุนในธุรกิจใหม่นั้น บริษัทฯ ได้มีการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น จำนวน 150 ล้านบาท สำหรับรองรับการลงทุนที่จะเกิดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแผนการศึกษาการลงทุนธุรกิจด้านเทคโนโลยี เบื้องต้นคาดว่าภายในช่วงครึ่งปีหลังสามารถสรุปความชัดเจนสำหรับดีลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ หากดีลสำเร็จจะส่งผลดีในการต่อยอดทางธุรกิจของ ADD โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านผลการดำเนินงานที่จะรับรู้เข้ามาในอนาคต“บริษัทฯ มองว่าช่วงครึ่งปีหลังภาพรวมธุรกิจเริ่มมีสัญญาณดีขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจ ส่งผลให้กำลังซื้อของผู้บริโภคเริ่มกลับสู่ภาวะปกติ ประกอบกับกลุ่มผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Operator) เริ่มมีการแข่งขันในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด โดยการออกแคมเปญใหม่ๆ ผ่านการให้บริการรูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์ต่างๆ เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม และขยายสัดส่วนฐานลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น”อย่างไรก็ตาม สำหรับการให้บริการในส่วนของธุรกิจหลัก (Core Business) ของบริษัทฯ นั้นยังคงมุ่งเน้นไปในการให้บริการดิจิทัล ทั้งการขยายฐานการให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Solution) และการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ (Content) เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มกลุ่ม Content ที่น่าสนใจ เพื่อครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มย่อย พร้อมทั้งยังเปิดกว้างรับพันธมิตรที่เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานใหม่ๆ“ที่ผ่านมาบริษัทฯ มองหาการลงทุนในโครงการใหม่ๆ เข้ามาเสริม โดยมุ่งเน้นลักษณะโครงการที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการให้บริการของกลุ่ม Operator ในการสร้างรายได้เพิ่ม ในขณะเดียวกัน พยายามกระจายการลงทุนไปกลุ่มอื่นๆ เพื่อลดการพึ่งพิงรายได้จาก Operator แต่เพียงอย่างเดียว”ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บมจ.แอดเทค ฮับ (ADD) ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า ในไตรมาส 3/2565 นี้ บริษัทฯ จะรับรู้ส่วนแบ่งกำไรตามสัดส่วนการถือหุ้น 46.7337% เต็มไตรมาส จากการเข้าไปลงทุนในบริษัท เซเว่น คอนเนค แอดไวซอรี่ จำกัด (7C) ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี การวางระบบควบคุมภายในการปรับโครงสร้างกิจการ การควบรวมกิจการ และที่ปรึกษาในการเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งขณะนี้มีกลุ่มลูกค้ามากกว่า 30 บริษัทนอกจากนี้ 7C ยังมีบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท มาย โค๊ดดิ้ง โรแมนซ์ จำกัด (MCR) ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาบุคลากรด้านไอที และ บริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด (TTE) ดำเนินธุรกิจเป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ในสาขาต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมในการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในการดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดย TTE มีประสบการณ์ในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ให้โครงการขนาดใหญ่มากมายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เช่น One Bangkok, Central Embassy, Samyan Mitrtown, Singha Complex และ THE FORESTIAS by MQDC เป็นต้น ซึ่งทั้ง 2 ธุรกิจดังกล่าวมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีต่อเนื่อง จากการทยอยเปิดประเทศและภาพรวมเศรษฐกิจที่กลับมาฟื้นตัว