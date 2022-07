'พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์'วางเป้า 3 ปีพัฒนาพื้นที่เช่าแตะ1ล้านตร.ม. พร้อมขยายอาณาจักรบน 3 ทำเลยุทธศาสตร์อุตฯ

"พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์" ในเครือ บมจ.มั่นคงเคหะการ เปิดกลยุทธ์ ‘มากกว่าพื้นที่’ (More Than Just Space) ชี้แนวโน้มอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมยังโตต่อ ด้วยปัจจัยเชิงบวกจาก ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ธุรกิจโลจิสติกส์ ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจคลังสินค้าและโรงงานให้เช่า ภายใต้โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (Bangkok Free Trade Zone : BFTZ) รองรับดีมานด์ของลูกค้าทุกขนาด โดยรุกขยายพื้นที่บน 3 ทำเลยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม ได้แก่ บางพลี วังน้อย และ บางปะกง พร้อมวางแผนดันอาคารรูปแบบสร้างตามความต้องการ หรือ Built-to-Suit เต็มสูบ หนุนการเช่าระยะยาว สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

เปิดเกมรุกกลยุทธ์ ‘มากกว่าพื้นที่...More Than Just Space’

เป้าหมายพัฒนาพื้นที่เช่าแตะ 1 ล้านตร.ม.ภายใน 3 ปี

ขยายอาณาจักรบน 3 ทำเลยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม

กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ในเครือบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาและบริหาร ‘โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน’ เผยว่า “การเปิดกลยุทธ์ครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญ ของ พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ ในการตอกย้ำความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาพื้นที่ รวมถึงบริหารจัดการโรงงานและคลังสินค้า กลยุทธ์ ‘มากกว่าพื้นที่’ (More Than Just Space) สะท้อนถึงความตั้งใจส่งมอบคุณค่า ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจที่ล้วนแตกต่าง ประกอบกับจุดแข็งของเราในหลายด้าน อาทิ ทำเลที่ตั้งโครงการบริเวณถนนบางนา-ตราด กม.23 ครอบคลุมทั้งเขตประกอบการอุตสาหกรรมทั่วไป (General Zone) และเขตปลอดอากร (Free Zone) บนทำเลยุทธศาสตร์บางพลี จัดเป็นพื้นที่ที่มีความต้องการทางด้านโลจิสติกส์ค่อนข้างสูง นอกจากนี้ การกระจายตัวในส่วนอุตสาหกรรมของผู้เช่าที่มีความหลากหลาย ทำให้ในช่วงโควิดที่ผ่านมา เรายังสามารถยืนหยัดเติบโตท่ามกลางวิกฤต โดยเฉพาะผู้เช่าเดิมที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจแปรรูปอาหาร มีแนวโน้มต่อสัญญาระยะยาวมากขึ้น”ท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม เนื่องมาจากเทรนด์การเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ข้อมูลจาก ETDA คาดการณ์ว่ามูลค่าอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยในปี 2564 เติบโตอยู่ที่ 4.01 ล้านล้านบาท ปัจจัยดังกล่าวนับเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้ธุรกิจคลังสินค้าและโรงงานให้เช่า มีการปรับรูปแบบเพิ่มความหลากหลายของการให้บริการ รวมถึงเสริมระบบเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการมากขึ้นการขับเคลื่อนกลยุทธ์ ‘มากกว่าพื้นที่...More Than Just Space’ พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ ยึดเอาความยืดหยุ่นในการดำเนินงานเป็นหัวใจหลัก เพราะเสียงของลูกค้าคือ สิ่งสำคัญที่สุด ในฐานะเจ้าของโครงการที่ดูแลพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอาคารโดยตรง ทำให้การใช้งานพื้นที่ของ พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ มีความยืดหยุ่นได้มากกว่า ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีและรวดเร็ว นอกเหนือจากอาคารมาตรฐานทั่วไป จึงได้เพิ่มทางเลือกที่มากกว่าด้วยอาคารแบบ Ready Built-to-Suit ปรับอาคาร Ready Built ให้มีฟังก์ชั่นตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างยืดหยุ่น และ พัฒนาอาคาร Built-to-Suit สำหรับรองรับธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต เช่น คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Control Warehouse), คลังสินค้าวัตถุอันตราย (DG Warehouse) เป็นต้นขณะเดียวกัน การนำเอาแนวคิด Partnership Model มาปรับใช้ เป็นโมเดลที่ช่วยให้ พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ ผลักดันด้านความยั่งยืนในทุกมิติ ตั้งแต่ลูกค้า พาร์ทเนอร์ไปจนถึงชุมชนโดยรอบโครงการ ผ่านการก่อสร้างและออกแบบอาคารภายใต้มาตรฐาน EIA หรือ Environmental Impact Assessment คำนึงถึงปัจจัยด้านกายภาพ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งานอาคารเป็นสำคัญปัจจุบัน พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ มีพื้นที่ให้เช่าภายใต้การบริหารจัดการทั้งสิ้น 520,000 ตารางเมตร และมีเป้าหมายที่จะพัฒนาต่อเนื่องไปถึง 1,000,000 ตารางเมตร ใน 6 โครงการ ซึ่งตั้งอยู่บน 3 ทำเลศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ไทย ไม่ว่าจะเป็น ย่านบางพลี ตอบโจทย์ธุรกิจโลจิกติกส์ โรงงานขนาดใหญ่ พื้นที่วังน้อย เขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สำคัญของภาคกลาง เชื่อมต่อเส้นทางการเดินทางไปยังภาคเหนือและภาคอีสาน รวมถึง พื้นที่บางปะกง ที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทั้งนี้ การพัฒนาพื้นที่เช่าสู่ 1,000,0000 ตารางเมตร จะใช้งบลงทุนปีละ 1,500 ล้านบาท ในส่วนของภาพรวมอัตราการเช่าพื้นที่โรงงานและคลังสินค้าในโครงการ BFTZ 1 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ยังคงสดใส เฉลี่ยอยู่ที่ 90%“เราจะไม่หยุดพัฒนาและยังคงเดินหน้าการขยายพื้นที่ตามยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมของไทย ด้วยประสบการณ์ของทีมงานมืออาชีพ พร้อมส่งมอบคุณภาพอาคาร ควบคุมสภาพแวดล้อมในโครงการอย่างรอบด้าน ผนวกกับบริการครบวงจรแบบ One Stop Service และให้ความยืดหยุ่นในการบริการ ทำให้เรามั่นใจว่าจะสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มเติมลูกค้ากลุ่มใหม่ให้เข้ามาเช่าพื้นที่ในโครงการได้ ซึ่งอุตสาหกรรมหลักที่เช่าพื้นที่ในโครงการของเราปัจจุบัน ได้แก่ ธุรกิจโลจิสติกส์, อิเล็กทรอนิกส์, อาหาร, ชิ้นส่วนรถยนต์, รีไซเคิล ขณะที่ ปัจจัยเรื่องโครงสร้างพื้นฐานและฝีมือแรงงานไทย ยังช่วยดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาตั้งฐานการผลิตและดำเนินธุรกิจมากขึ้นอีกด้วย” นางสาวรัชนี กล่าวสำหรับการเปิดตัวโครงการตามโรดแมป จะเริ่มจากโครงการ BFTZ 2 ถนนเทพารักษ์ และ BFTZ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.19 ทั้ง 2 โครงการ เมื่อพัฒนาเสร็จสิ้นทั้งโครงการจะมีพื้นที่เช่ารวมกว่า 140,000 ตารางเมตร จากนั้น จะมีการเปิดตัวโครงการ BFTZ 5 วังน้อย ภายใต้การร่วมทุนกับ บมจ.เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ พื้นที่ให้เช่า 120,000 ตารางเมตร ในเดือนกรกฎาคม 2565 และมีแผนจะเตรียมส่งมอบพื้นที่อาคารคลังสินค้า Built-to-Suit เฟสแรกให้แก่ ลูกค้า “สยามแม็คโคร” ภายในไตรมาส 1 ของปี 2566 และ เปิดตัวโครงการ BFTZ 4 บางปะกง ภายใต้การร่วมทุนกับ บมจ.แสนสิริ ในไตรมาส 1 ของปี 2566 ใช้งบลงทุน 4 โครงการ (BFTZ 2-5) รวมทั้งสิ้นกว่า 13,700 ล้านบาทช่วงสิ้นปีนี้ พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ วางแผนขายทรัพย์สินส่วนหนึ่งในโครงการ BFTZ 2 และ 3 มูลค่า 1,800 ล้านบาท เข้าไปในกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล (PROSPECT REIT) และจะทำการขายทรัพย์สินคุณภาพเข้ากองทรัสต์อย่างต่อเนื่องหลังจากนี้ หลังจากที่ได้ขายทรัพย์สินเข้ากองทรัสต์ไปแล้ว 2 แสนตร.ม. เพื่อสร้างรายได้สม่ำเสมอในระยะยาวจากการบริหารโครงการ ปูทางสู่การเติบโตที่ยั่งยืน.