กสิกรไทยแต่งตั้ง “วรนุช เดชะไกศยะ” เป็น Executive Chairman-KBTG

นางวรนุช เดชะไกศยะ ปัจจุบันอายุ 62 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สถิติ) และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์การทำงานกับบริษัท จีอี แคปปิตอล (ประเทศไทย) ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ (Chief Information Officer SEA/IT Regional Head) อีกทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งประธานคณะเจ้าหน้าที่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและปฏิบัติการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงาน Information Technology and Operations ธนาคารไทยพาณิชย์ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (Chief Technology Officer) บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) โดยได้ร่วมงานกับธนาคารกสิกรไทย ในตำแหน่ง Executive Chairman-KBTG ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565นอกจากนี้ นางวรนุช เคยได้รับรางวัลผู้บริหารด้านเทคโนโลยีดีเด่นระดับอาเซียน “CIO50 ASEAN 2019” หมายเลข 1 (Ranked #1) จัดโดย International Data Group (IDG) บริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก รวมถึงได้รับรางวัล The Chief Information and Technology of the Year 2019 จาก The Asian Banker และดำรงตำแหน่งประธานชมรม CIO ของสมาคมธนาคารไทย (Thai Bankers’ Associations) ในปี 2562-2563