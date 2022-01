พฤกษาโชว์ผลงานระดับมาสเตอร์พีซบนใจกลางย่านธุรกิจ “เดอะรีเซิร์ฟ สาทร” ซูเปอร์ลักชัวรีคอนโด มูลค่า 2,500 ล้านบาท

พฤกษา ตอกย้ำความสำเร็จสู่ตลาดพรีเมียม เตรียมเปิดให้เข้าชม “เดอะรีเซิร์ฟ สาทร” คอนโดระดับซูเปอร์ลักชัวรีโครงการแรกของบริษัทฯ ณ บ้านเลขที่ 2 ซอยสวนพลู ทำเลพรีเมียมในย่านสาทร มูลค่าโครงการ 2,500 ล้านบาท ชูผลงานระดับมาสเตอร์พีซด้วยคอนเซ็ปต์การออกแบบสไตล์ Modern Colonial พร้อมเปิดชมโครงการ 2 ก.พ.นี้ ราคาเริ่มต้น 13 ล้านบาท





"เดอะรีเซิร์ฟ สาทร"

“Crystal Unit Design”

กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โครงการเดอะรีเซิร์ฟ สาทร เป็นคอนโดมิเนียมระดับซูเปอร์ลักชัวรีโครงการแรกของพฤกษา ในซอยสวนพลู ทำเลพรีเมียมย่านสาทร มูลค่าโครงการประมาณ 2,500 ล้านบาท ที่สร้างปรากฏการณ์และเป็นที่พูดถึงอย่างมากในช่วงที่เปิดพรีเซลเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์พร้อมเข้าอยู่ เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าทำเลย่านสาทร เป็นย่านธุรกิจที่แท้จริงแห่งเดียวของกรุงเทพฯ (Real CBD) ที่แวดล้อมไปด้วยแหล่งงาน สถานทูต ใกล้สวนลุมพินี สถานศึกษา โรงพยาบาลชั้นนำ และห้างสรรพสินค้า อีกทั้งบรรยากาศการอยู่อาศัยในย่านสาทรยังคงมีความผสมผสานระหว่างความเก่าแก่ดั้งเดิมและความทันสมัยไว้ได้อย่างลงตัวซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะทำให้ที่ดินในย่านสาทรมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นทุกปี จึงมีความน่าสนใจอย่างมากสำหรับคนที่มองหาคอนโดเพื่อการอยู่อาศัย เพื่อการลงทุน หรือเก็บไว้เป็นทรัพย์สินให้ลูกหลานในอนาคต ถือเป็นผลงานระดับมาสเตอร์พีซของพฤกษาที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด มีความพิถีพิถันทุกขั้นตอนการออกแบบและการก่อสร้าง มั่นใจว่าเป็นหนึ่งในคอนโดที่สวยที่สุดในย่านสาทร พร้อมบริการที่เหนือระดับให้แก่ลูกค้าด้วย Concierge Service by The Reserve ที่อำนวยความสะดวกในการพักอาศัยตลอด 24 ชั่วโมง ตอกย้ำความสำเร็จในการก้าวเข้าสู่ตลาดที่อยู่อาศัยในระดับพรีเมียมอย่างแท้จริง โดยจะเปิดให้เข้าชมโครงการจริง “UNVEILING THE NEW ADDRESS : No.2, SUAN PLU" 2.2.2022 เปิดชมบ้านเลขที่ 2 ซอยสวนพลู ตั้งแต่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป โดยราคาเริ่มต้นที่ 13 ล้านบาท พร้อมโปรโมชัน Fully Furnished Package ระดับ Hi End โดย Olivia Living สำหรับห้องชุดแบบ 1 ห้องนอน โดยท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ และนัดเยี่ยมชมโครงการได้ที่ pruksa.com/thereserve/sathornเป็นคอนโด High Rise สูง 30 ชั้น พร้อมเปิดประสบการณ์ชีวิตรูปแบบใหม่ในย่านสาทร ที่สะท้อนให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมความงดงามจาก 2 ยุคสมัยที่ทับซ้อนกันอย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งความคลาสสิกและความโมเดิร์น ให้อยู่รวมกันเป็นหนึ่งภายใต้โครงการนี้ ด้วยคอนเซ็ปต์การออกแบบสไตล์ Modern Colonial ใส่ใจความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัยด้วยจำนวนยูนิตเพียง 134 ยูนิต แต่ละชั้นจะมีเพียง 4-8 ห้อง พร้อมวางแผนผังห้องหันระเบียงด้านเดียว Single Loaded Corridor เพิ่มความเป็นส่วนตัวในการใช้ชีวิตอีกระดับ โดดเด่นด้วยการออกแบบห้องพิเศษห้องหัวมุมที่นำรูปแบบเรือนกระจกโค้ง 180 องศายุคโคโลเนียลมาพัฒนาเป็น “Crystal Balcony” ช่วยเปิดมุมมองที่กว้างอย่างมีสไตล์ ใส่ใจพิถีพิถันด้วยวัสดุที่นำมาใช้เป็น All-European-Luxury-Brand ที่มีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณภาพการผลิตเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีแบบห้องให้เลือกถึง 5 แบบ ตั้งแต่แบบ 1 Bedroom 2 Bedroom Duplex พื้นที่ 49-126 ตร.ม. นอกจากนี้ ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการที่ช่วยให้รู้สึกได้ผ่อนคลาย มีความเป็นส่วนตัว เช่นCenter Court Lobby - โถงต้อนรับรูปแบบ Symmetrical Balance เปิดรับมุมมองและแสงธรรมชาติจากภายนอกสู่ภายในด้วยกระจกสูงจดเพดาน โอบล้อมด้วยคอร์ท เพื่อให้เสียงและการเคลื่อนไหวของน้ำทำหน้าที่ต้อนรับ และสร้างความผ่อนคลายยามเข้ามาใช้งานหรือเดินผ่านมุมนี้ทุกวันPrivate Spa & Salon - ห้องบริการสปาและซาลอนส่วนตัว ที่สามารถนัดหมายช่างส่วนตัวมาดูแลได้ถึงที่บ้านCrystal Lounge - ห้องรับรองในรูปแบบเรือนกระจกตามแบบสไตล์ Colonial วางผังให้มีความสมมาตรในทุกด้าน ออกแบบให้มีการบิดองศาเพื่อให้เกิดมุมสะท้อนของแสงเงาภายในห้องเสมือนนั่งอยู่ในผลึก CrystalThermal Pool - สระว่ายน้ำระบบปรับอุณหภูมิที่ชั้นบนสุดของโครงการ พร้อม Jacuzzi ที่แยกเป็นมุมส่วนตัวอย่างเป็นสัดส่วนConcierge by The Reserve 24 hrs.Exclusive Fitness & Yoga Studio by Techno Gymโครงการตั้งอยู่บนซอยสวนพลู ซึ่งเป็นย่านไลฟ์สไตล์ที่เหมาะกับการอยู่อาศัยและใช้ชีวิตได้อย่างเป็นส่วนตัวที่สุด ท่ามกลางสิ่งอำนวยความสะดวกรอบโครงการที่รายล้อมไปด้วยไลฟ์สไตล์ชั้นนำทุกรูปแบบ ทั้งร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เกต ห้างสรรพสินค้าทั้งแบรนด์ไทยและต่างชาติ รวมถึงโรงพยาบาลและสถานศึกษาชั้นนำมากมาย อีกทั้งยังสามารถเดินทางไปสู่ทุกเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วด้วยรูปแบบการเดินทางที่หลากหลาย เช่น เดินทางด้วย BTS สถานีช่องนนทรี หรือ ศาลาแดง และ MRT สถานีสวนลุมพินี หรือหากเป็นรถยนต์สามารถเชื่อมต่อสู่ถนนสาทร และนราธิวาสได้อย่างรวดเร็ว หรือจะใช้ทางลัดสู่ซอยเย็นอากาศ พระรามสี่ และนางลิ้นจี่ เพื่อขึ้นทางด่วนศรีรัชได้อีกเส้นทาง