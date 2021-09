"พาร์ค รามอินทรา" ชูห้องใหญ่ราคาเล็กแต่งครบ เริ่ม 1.59 ล้าน จับดีมานด์รามอินทรา

บริษัทฯ จึงได้พัฒนาโครงการ “พาร์ค รามอินทรา”

ที่ซอยรามอินทรา 47 บนพื้นที่ 2 ไร่ มูลค่าโครงการ 348 ล้านบาท โดยเป็นคอนโดมิเนียม Low Rise สูง 8 ชั้น จำนวน 206 ยูนิต พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 29.50-36.75 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้น 1.59 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายบนทำเลนี้

กล่าวว่าสำหรับโครงการ พาร์ค รามอินทรา พัฒนาภายใต้แนวคิด “PACK MORE FOR YOUR LIFE” แพกทุกความใช่ให้ชีวิตได้มากกว่า โดยจัดแพกเกจเต็มครบทุกมิติของการใช้ชีวิต เริ่มตั้งแต่ PACK MORE READINESS แพกให้ครบพร้อมเข้าอยู่ รวบรวมทุกความต้องการด้วยคอนโดพร้อมอยู่ ห้องแต่งครบพร้อมเฟอร์นิเจอร์ PACK MORE PEACE แพกให้พักท่ามกลางธรรมชาติ คอนโดที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อคุณกับธรรมชาติไว้ด้วยกัน พร้อมส่วนกลางครบครันรายล้อมด้วยต้นไม้สีเขียว ให้รู้สึกผ่อนคลาย PACK MORE CONVENIENCE แพกให้ง่ายสะดวกทุกการเดินทาง ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพ เดินทางเข้าออกเมืองสะดวกสบาย เพราะเชื่อมต่อกับถนนหลายสาย ใกล้ทางด่วนฉลองรัช รามอินทรา-อาจณรงค์ และดอนเมืองโทลล์เวย์ และเพียง 600 เมตร จากรถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีมัยลาภและสถานีวัชรพล พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา แฟชั่นไอส์แลนด์ และ PACK MORE SPACE แพกให้กว้างอยู่สบาย ห้องหน้ากว้าง ขนาดใหญ่ พร้อมแบ่งเป็นสัดส่วน