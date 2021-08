อสังหาฯโหมแคมเปญเร่งยอดขายQ3ยกทัพบ้าน-คอนโดพร้อมอยู่อัดโปรราคาพิเศษ

กล่าวว่า เพื่อรองรับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค พฤกษาฯมุ่งมั่นสร้างประสบการณ์ของลูกค้าให้สอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ด้วยการเพิ่มช่องทางการตลาด การบริการ และการขายผ่านออนไลน์ให้ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่ม โดยที่ผ่านมามีการผลักดันการขายผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล ในหลากหลายช่องทาง พร้อมสร้างความเข้มแข็งด้วยการใช้กลยุทธ์ O2O (Online to Offline) และได้เพิ่มบริการต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มลูกค้าล่าสุดได้เพิ่มช่องทางใหม่เพิ่มความสะดวกให้ลูกค้า สามารถเลือกซื้อบ้านและคอนโดในช่วงล็อกดาวน์นี้ได้ ผ่านการคลิกจองบ้านออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โดยได้คัดเลือกบ้านและคอนโดยูนิตพิเศษในด้านเผยว่า ได้จัดโอกาสทองที่จะได้สัมผัสและเป็นเจ้าของโครงการบ้านหรูพร้อมอยู่ใจกลางเมือง ในราคาพิเศษที่สุดแห่งปี เริ่มตั้งแต่วันนี้-15ก.ย.นี้ โดยบ้านเดี่ยวจะมีรูปแบบ 3 ชั้น แบ่งเป็น 3 สไตล์ ได้แก่ The Garden Villa พื้นที่ใช้สอย 340 ตารางเมตร (ตร.ม.) The Pool Villa พื้นที่ใช้สอย 490 ตร.ม.และ The Pavilion Villa พื้นที่ใช้สอย 520 ตร.ม.ขึ้นไป เป็นแปลงที่ดินพิเศษ ส่วนทาวน์โฮมนั้น มีพื้นที่ใช้สอย 310-320 ตร.ม.สูง 4 ชั้นครึ่ง ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ 1 ห้องอเนกประสงค์ ห้องรับแขก ห้องรับประทานอาหารและครัวไทยกล่าวว่า แม้ผู้บริโภคชะลอการตัดสินใจซื้อ แต่ยังมีกำลังซื้อบางส่วนที่ต้องการหาที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องทำให้บริษัทฯ มองเห็นสัญญาณบวกจากดีมานด์ดังกล่าว โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มเรียลดีมานด์จึงได้จรัดด้านรายงานว่าเปิดให้ลูกค้าขายขนาดห้องเริ่มต้น 27.24 – 61.19 ตารางเมตร สำหรับทั้ง1 และ2 ห้องนอน และฟังก์ชั่นการใช้งานที่เป็นสัดส่วน ซึ่งมาพร้อมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกยูนิตครบทุกครันบนทำเลโครงการ สุขุมวิท42 ใกล้รถไฟฟ้าBTS สถานีเอกมัยเพียง350 เมตร เชื่อมต่อการเดินทางได้ทั้งถนนสุขุมวิทและพระราม4 โดยรอบรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งคอมมูนิตี้มอลล์แหล่งธุรกิจ โรงเรียน และโรงพยาบาลชั้นนำ