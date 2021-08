SC ชูแผนครึ่งปีหลังรุกแนวราบเต็มสูบ ทุ่มซื้อที่ดินหมื่นล้าน รับแผนเปิดโครงการปี 65-67

"เอสซีฯ" เผยรายได้และกำไรครึ่งปีแรกเติบโต รับอานิสงส์ยอดขายโครงการแนวราบ ดันสัดส่วนแตะ 83% เดินหน้าครึ่งปีหลัง ปั๊มพอร์ตแนวราบต่อเนื่อง ทุ่มหมื่นล้านบาท ซื้อที่ดินรองรับเปิดโครงการในปี 65-67

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC ผู้นำการเป็น Living Solutions Provider และพร้อมมุ่งสู่การเป็นแบรนด์บ้านเดี่ยวอันดับ 1 เปิดเผยว่า “จากความสำเร็จของช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา ซึ่งได้ทำนิวไฮทั้งยอดขายรวมและยอดขายแนวราบจากบ้านเดี่ยวทุกราคาขายดี จึงส่งผลให้ผลการดำเนินงานเติบโตดีเยี่ยมทั้งรายได้และกำไรสุทธิ โดยสรุปดังนี้ คือครึ่งปีแรก บริษัทมีรายได้รวม 8,726 ล้านบาท เติบโต 11% โดยที่รายได้จากการดำเนินงานทำนิวไฮ 8,715 ล้านบาท แบ่งเป็น 95% จากรายได้จากการขาย และ 5% จากรายได้ค่าเช่า โดยรายได้จากการขายมาจากรายได้แนวราบทำนิวไฮ 6,825 ล้านบาท เติบโต 23% กำไรสุทธิ 937 ล้านบาท เติบโต 24%ขณะที่ยอดขายรวมทำนิวไฮ 11,338 ล้านบาท เติบโต 38% แบ่งเป็นยอดขายแนวราบ 83% และยอดขายแนวสูง 17%โดย ณ 30 มิ.ย.64 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 46,827 ล้านบาท และหนี้สินรวม 27,952 ล้านบาท และมีอัตราส่วนหนี้สิน/ทุน (D/E) เท่ากับ 1.48นอกจากนี้ ภายใต้งบซื้อที่ดินใหม่รวมทั้งปี 10,000 ล้านบาท บริษัทจะจัดซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการแนวราบเป็นหลักสำหรับรองรับการเติบโตในปี 2565-2567ผลการดำเนินงานปีนี้จะทำได้สำเร็จตามเป้าหมายจาก 61 โครงการเพื่อขายทั้งหมดในครึ่งปีหลัง ซึ่งมีมูลค่าโครงการวมกว่า 43,000 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการที่ขายต่อเนื่อง จำนวน 53 โครงการ มูลค่า 31,600 ล้านบาท แบ่งเป็นแนวราบ 45 โครงการ มูลค่า 19,900 ล้านบาท และคอนโด 8 โครงการ มูลค่า 11,700 ล้านบาท และโครงการเปิดใหม่ 8 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 11,400 ล้านบาทสำหรับการเปิดโครงการใหม่จะแบ่งเป็นแนวราบ 7 โครงการ มูลค่า 8,300 ล้านบาท ได้แก่ บ้านเดี่ยวและทาวน์โฮมที่เป็นพอร์ตหลักราคา 3.89-20 ล้านบาท ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นภายใต้ข้อสรุปของผลวิจัยเรื่อง “Post-Covid Home” โดยตอบโจทย์บ้านสำหรบคนรุ่นใหม่ และตอบสนองไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ หลังโควิด-19 โดยที่ไฮไลต์เป็นบ้าน “Lanai Series” (ลา-ไน) นำร่องที่โครงการบางกอก บูเลอวาร์ด ดอนเมือง-แจ้งวัฒนะ มูลค่าโครงการ 1,300 ล้านบาท เพียง 103 ยูนิต ราคาเริ่ม 10-20 ล้านบาท บนทำเลศักยภาพใกล้ทางด่วนศรีรัช (ด่านศรีสมาน) เดินทางได้หลายเส้นทางทั้งจากถนนแจ้งวัฒนะ ถนนวิภาวดี และถนนศรีสมาน ที่เน้นการออกแบบให้ทุก space รองรับกิจกรรมหลากหลายที่บ้านเพิ่มขึ้น พร้อมกับมีพื้นที่เพื่อการพักผ่อนและตอบสนองการใช้ชีวิต Work from Home ได้อย่างลงตัวส่วนแนวสูงเป็น Luxury Condominium โครงการใหม่ The Crest Park Residences มูลค่า 3,100 ล้านบาท เริ่ม 6.5 ล้านบาท บนทำเลศักยภาพใจกลางห้าแยกลาดพร้าว และวิวสวนกว่า 700 ไร่ อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึง 2 สาย (BTS สถานีห้าแยกลาดพร้าว และ MRT สถานีพหลโยธิน) ได้เปิดให้ชมแบบ New Normal ในรูปแบบออนไลน์ภายใต้บริการ ‘SC Condo Virtual Assistant’ โดยความพิเศษคือ การสนทนาแบบ real time กับที่ปรึกษาส่วนตัว“ในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอ พร้อมมั่นใจว่าจะเป็นอีกปีที่ SC ทำสำเร็จตามเป้าหมายอย่างแน่นอน ภายใต้การปรับตัวยืดหยุ่น เงินพร้อม และสินค้าพร้อม เพื่อเติบโตแข็งแกร่งและเป็นแบรนด์บ้านเดี่ยวอันดับ 1 ในใจผู้บริโภค”