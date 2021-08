อสังหาฯ เทหมดหน้าตักจัดโปรสู้ล็อกดาวน์ สปีดโอนคอนโดฯ พร้อมอยู่-บ้าน หนุนรายได้ Q3

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในไตรมาส 3 ยังอยู่ในภาวะชะลอตัว อสังหาฯ รายใหญ่-กลาง จัดโปรหนักกระตุ้นยอดขาย พร้อมเร่งโอนคอนโดฯ พร้อมโอน บ้าน ฝ่าล็อกดาวน์ "LPN" นำเทคฯ แพลตฟอร์ม 3-D Virtual Interactive เพิ่มความเชื่อมั่นลูกค้าชมห้องก่อนโอน "ลลิลฯ" จัดโปรดีฉลองครบรอบ 35 ปี ช่วยผ่อน 35 เดือน "เอพี" ปล่อยราคาดีที่สุดกับ 3 โครงการคอนโดฯ แนวรถไฟฟ้าพร้อมอยู่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ LPN กล่าวว่า เพื่อทำให้ยอดโอนเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ แม้ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 บริษัทได้นำเทคโนโลยีการเข้าเยี่ยมชมโครงการในแบบ 3-D Virtual Interactive ให้ลูกค้าสามารถเข้าชมโครงการได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น ผ่าน 3-D Digital Platform นอกจากนี้ บริษัทยังมีแคมเปญ “Staff Get Member” เพื่อกระตุ้นยอดขายในช่วงครึ่งหลังของปี รวมถึงเตรียมออกกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้ลูกค้าเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นด้านประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI กล่าวว่า สถานการณ์ตลาดอสังหาฯ ในช่วงไตรมาส 3 ยังคงมีความต้องการที่อยู่อาศัยทุกระดับราคาจากกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด เพื่อตอบรับความต้องการให้คนมีบ้านได้ง่ายขึ้น แสนสิริจึงได้เปิดตัวแคมเปญ “ล็อกดีล” ล็อกยูนิตดี กับดีลเฉพาะกิจ ซื้อง่าย อยู่สบาย ได้เพิ่ม ล็อกดีลดีไว้ ไม่ให้หลุดมือกับ 62 โครงการ บ้าน คอนโด ทาวน์โฮม จากแสนสิริ ราคาเริ่มต้น 1.59-40 ล้านบาท#ล็อกดีล On top รับเพิ่มในบ้านและทาวน์โฮม พบยูนิตสวย เปิดจองเฉพาะกิจ ยูนิตดี Exclusive กว่าใคร พร้อมดีลโดนใจให้เพิ่มสูงสุด 1 แสนบาท* กับบ้านและทาวน์โฮมกว่า 51 โครงการทั่วประเทศ เริ่ม 1.79-30 ล้านบาท* รวมทั้งรับข้อเสนอพิเศษสูงสุดกว่า 2 ล้านบาท#ล็อกดีล On top รับเพิ่มเป็นเจ้าของคอนโดฯ ใน 11 โครงการ ราคาเริ่ม 1.59 ล้านบาท จอง 999 บาท อยู่ฟรี 1 ปี ได้คืนสูงสุด 2 ล้านบาท * พร้อมโปรโมชันพิเศษมากมายจากแคมเปญ "จ่ายน้อย ได้เยอะ" ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ส.ค.นี้เท่านั้น โดยคาดว่าแคมเปญ “ล็อกดีล” จะผลักดันสู่เป้าหมายยอดขายในช่วงไตรมาส 3 ที่วางไว้ 7,400 ล้านบาทบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จัดโปรสุดคุ้ม ภายใต้แคมเปญ UNSEEN PRICE พบกับคอนโดฯ พร้อมอยู่ เลี้ยงสัตว์ได้กับ 3 โครงการ ได้แก่ เมทริส พัฒนาการ-เอกมัย คอนโดฯ สูง 29 ชั้น 1 ห้องนอน ขนาด 30 ตร.ม. ราคาเริ่มต้น 2.59 ล้านบาท* โครงการเมทริส พระราม 9-รามคำแหง คอนโดฯ สูง 33 ชั้น 2 ห้องนอน ขนาด 48 ตร.ม. ราคาเริ่มต้น 3.89 ล้านบาท* และโครงการเมทริส ลาดพร้าว คอนโดฯ สูง 29 ชั้น 2 ห้องนอน ขนาด 47 ตร.ม. ราคาเริ่มต้น 4.79 ล้านบาท* ตั้งแต่วันนี้-31 ส.ค.64 ยูนิตพิเศษจำนวนจำกัดกรรมการผู้จัดการ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ (LALIN) กล่าวว่า ในปีนี้ ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ได้พัฒนาแบบบ้านดีไซน์ใหม่สไตล์ French Colonial ต่อยอดกระแสนิยมจาก Le Corbusier กับแนวคิดแบบบ้านสไตล์ Modern Geometry พัฒนาสู่สไตล์ French Colonial ซึ่งมาพร้อมฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ตามไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตแบบ New Normalทั้งนี้ แคมเปญ ‘โปรดีที่สุดในทศวรรษ ฉลองครบรอบ 35 ปี ช่วยผ่อนสูงสุด 35 เดือน’ รวมโครงการทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม บ้านแนวคิดใหม่ บนทุกทำเลศักยภาพภายใต้แบรนด์ต่างๆ ประกอบด้วย ลลิลทาวน์ แลนซีโอ ไลโอ บ้านลลิล และลลิล กรีนวิลล์ ในราคาสุดคุ้มตั้งแต่ 2-10 ล้านบาท* พิเศษตลอดเดือนสิงหาคม 2564 *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยจะได้รับเมื่อจองและโอนกรรมสิทธิ์ภายในวันที่ 30 ส.ค.นี้ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจคอนโดมิเนียม บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) กล่าวว่า ตลาดคอนโดฯ ไตรมาส 3 นี้ เอพียังพบสัญญาณบวกจากดีมานด์ที่มองหาคอนโดฯ ใหม่และคอนโดฯ พร้อมอยู่ต่อเนื่อง เพื่อเป็นการขานรับมาตรการปฏิบัติจากภาครัฐร่วมกันลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงยกระดับอำนวยความสะดวกเสริมความอุ่นใจแก่ลูกค้า เอพีได้เดินหน้าจัดแคมเปญพิเศษ LOCK LOCK LOCK ล็อกทุกความคุ้ม นำร่องแรกส่งคอนโดฯ 3 ทำเลไฮไลต์ติดแนวรถไฟฟ้า ได้แก่โครงการ LIFE อโศก-พระราม 9 (คอนโดพร้อมอยู่) 300 เมตรจาก MRT พระราม 9 เริ่ม 3.1 ล้านบาท โครงการ LIFE สาทร เซียร์รา 150 เมตรจาก BTS ตลาดพลู เริ่ม 2.59 ล้านบาท และโครงการ ASPIRE เอราวัน ไพร์ม 1 ก้าวจาก BTS เอราวัณ เริ่ม 1.75 ล้านบาท ในการมอบข้อเสนอพิเศษแบบจัดเต็ม เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ทั้งแพกเกจราคา ดีลพิเศษ และส่วนลด ON TOP ต่างๆ สำหรับลูกค้าที่จองห้องชุดผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มหลัก ONE CLICK NEW HOME หรือ LINE Official Account ของโครงการที่เข้าร่วม“เอพี มั่นใจว่าทั้งมิติความคุ้มค่า และปลดล็อกทุกความกังวล ลูกค้าที่จองห้องชุด เพียงคลิกเดียวผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม ONE CLICK NEW HOME หรือ LINE Official Account ทั้ง 3 คอนโดฯ ที่เข้าร่วม รับไปเลยไม่ต้องลุ้น จอง 1,990 บาท ผ่อนดาวน์เริ่ม 1,990 บาทต่อเดือน ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอน จัดเต็มของแถมยกห้อง ฟรีแพกเกจ WELCOME HOME สูงสุด 700,000 บาท พร้อมส่วนลดเป็นล้าน และ On-Top สูงสุด 50,000 บาท ตั้งแต่วันนี้-31 ส.ค.นี้”