เอพีส่งแคมเปญ 3 คอนโด LOCK LOCK LOCK ล็อกทุกความคุ้ม ปล่อยราคาดีที่สุด

บมจ.เอพี ไทยแลนด์ ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาฯ ภายใต้พันธกิจ ‘EMPOWER LIVING’ ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีที่ลูกค้าสามารถเลือกได้ เดินหน้าจัดแคมเปญพิเศษ LOCK LOCK LOCK ล็อกทุกความคุ้ม ปล่อยราคาดีที่สุด ส่งคอนโดมิเนียม 3 ทำเลเด็ดแนว รถไฟฟ้า ASPIRE เอราวัณ ไพร์ม LIFE สาทร เซียร์รา และ LIFE อโศก-พระราม 9 (คอนโดพร้อมอยู่) ราคาเริ่ม 1.75-3.1 ล้านบาท พร้อมดีลพิเศษ “คลิก-จอง-จ่าย-จบ” จอง 1,990 บาท ผ่อนดาวน์เริ่ม 1,990 บาทต่อเดือน ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอน จัดเต็มของแถมยกห้อง ฟรีแพกเกจ WELCOME HOME สูงสุด 700,000 บาท พร้อมส่วนลดเป็นล้าน และ On-Top สูงสุด 50,000 บาท ความพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าที่จองห้องชุดผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มหลักของเอพี ONE CLICK NEW HOME หรือ LINE Official Account ของแต่ละโครงการ ตั้งแต่วันนี้-31 ส.ค.นี้เท่านั้น

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจคอนโดมิเนียม บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) กล่าวว่า ตลาดคอนโดมิเนียมไตรมาส 3 นี้ เอพียังพบสัญญาณบวกจากดีมานด์ที่มองหาคอนโดใหม่และคอนโดพร้อมอยู่ต่อเนื่อง เพื่อเป็นการขานรับมาตรการปฏิบัติจากภาครัฐร่วมกันลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงยกระดับอำนวยความสะดวกเสริมความอุ่นใจแก่ลูกค้า เอพีได้เดินหน้าล็อกทุกความคุ้ม นำร่องแรกส่งคอนโด 3 ทำเลไฮไลต์ติดแนวรถไฟฟ้า ได้แก่ LIFE อโศก-พระราม 9 (คอนโดพร้อมอยู่) LIFE สาทร เซียร์รา และ ASPIRE เอราวัณ ไพร์ม ในการมอบข้อเสนอพิเศษแบบจัดเต็ม เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ทั้งแพกเกจราคา ดีลพิเศษ และส่วนลด ON TOP ต่างๆ สำหรับลูกค้าที่จองห้องชุดผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มหลัก ONE CLICK NEW HOME หรือ LINE Official Account ของโครงการที่เข้าร่วมไม่หยุดที่จะเดินหน้าเอ็มเพาเวอร์ลูกค้าที่สนใจเยี่ยมชมและจองคอนโดเอพีได้อย่างสะดวก ปลอดภัย อุ่นใจ และง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส ผ่าน ONE CLICK NEW HOME ดิจิทัลแพลตฟอร์มหลักของเอพี อีกหนึ่งโซลูชันสำคัญในการส่งมอบประสบการณ์เสมือนเยี่ยมชมโครงการจริง ครอบคลุมทั้งฟีเจอร์ TOURLiVE ชมโครงการ ห้องจริง วิวจริง บรรยากาศจริงทั้งเวลากลางวันและกลางคืน ฟีเจอร์ BOOKLiVE จองห้องชุดได้แบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง และการการันตี HOTPRiCE ราคาที่ดีที่สุดพร้อมส่วนลด ON TOP พิเศษ“เอพีมั่นใจว่าแคมเปญ​ LOCK LOCK LOCK ล็อกทุกความคุ้ม ปล่อยราคาดีที่สุด จะเป็นอีกหนึ่งแคมเปญที่โดนใจและตอบโจทย์ลูกค้าในช่วงเวลานี้ ทั้งมิติความคุ้มค่า และปลดล็อกทุกความกังวลในสถานการณ์การแพร่ระบาด ความพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่จองห้องชุดเพียงคลิกเดียวผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม ONE CLICK NEW HOME หรือ LINE Official Account ทั้ง 3 คอนโดมิเนียมที่เข้าร่วม ได้แก่ LIFE อโศก-พระราม 9 (คอนโดพร้อมอยู่) 300 เมตรจาก MRT พระราม 9 เริ่ม 3.1 ล้านบาท LIFE สาทร เซียร์รา 150 เมตรจาก BTS ตลาดพลู เริ่ม 2.59 ล้านบาท และ ASPIRE เอราวัน ไพร์ม 1 ก้าวจาก BTS เอราวัณ เริ่ม 1.75 ล้านบาท พร้อมดีลพิเศษรับไปเลยไม่ต้องลุ้น จอง 1,990 บาท ผ่อนดาวน์เริ่ม 1,990 บาทต่อเดือน ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอน จัดเต็มของแถมยกห้อง ฟรีแพกเกจ WELCOME HOME สูงสุด 700,000 บาท พร้อมส่วนลดเป็นล้าน และ On-Top สูงสุด 50,000 บาท ตั้งแต่วันนี้-31 สิงหาคมนี้ โดยเอพีหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเอ็มเพาเวอร์ลูกค้า ผ่านการเดินหน้าสร้างสรรค์และส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีที่ลูกค้าสามารถเลือกได้ พร้อมช่วยเหลือสังคมรวมถึง Ecosystem ของวงการธุรกิจให้สู้ไปด้วยกัน ไม่หยุดดูแลกัน และก้าวฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน” น.ส.กมลทิพย์ กล่าวเอพี ไทยแลนด์ ภายใต้พันธกิจ ‘EMPOWER LIVING' ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดี ที่ลูกค้าสามารถเลือกได้