ซิตี้แบงก์เร่งพัฒนาช่องทางดิจิทัล รับยอดธุรกรรมโต 62%

เปิดเผยว่า ในปี 2564 ธนาคารมีการทำธุรกรรมทางการเงินและใช้บริการต่างๆ ผ่านช่องทางดิจิทัลได้รับความนิยมและเติบโต 62% มีผู้ใช้งานธุรกรรมกว่า 1.2 ล้านรายการ โดยมีจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการผ่านระบบดิจิทัลจำนวนเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ 2563 คิดเป็น 15% แบ่งเป็นซิตี้ โมบาย แอปพลิเคชัน 23% นอกจากนี้ช่องทางดิจิทัลยังกลายเป็นช่องทางที่สำคัญที่ลูกค้าใหม่ใช้ในการสมัครผลิตภัณฑ์ของธนาคาร โดยมีลูกค้าบัตรเครดิตที่สมัครใช้บริการผ่านทางออนไลน์เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาถึง 16% ในขณะที่ลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากหรือเงินลงทุนกับธนาคาร เช่น ซิตี้โกลด์ และซิตี้ ไพรออริตี ผ่านทางออนไลน์มีการเติบโตขึ้นมากเช่นกัน อีกทั้งลูกค้ายังนิยมใช้บริการออนไลน์ “ซิตี้ เพย์ ไลท์” (PayLite) “ซิตี้ เฟล็กซิบิล” (FlexiBills) “ซิตี้ เพย์ เลเตอร์” (Citi Pay Later) และ “ซิตี้ เพย์ออล” (Citi PayAll) พบว่ามีการเติบโต 120% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีผู้ใช้งานธุรกรรมดังกล่าวกว่า 35,000 รายการ ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของการทำธุรกรรมทางการเงินบนช่องทางดิจิทัลของธนาคารฯ ได้เป็นอย่างดีทั้งนี้ ในปี 2564 ธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ดิจิทัลของลูกค้าให้เป็นไปอย่างราบรื่นปลอดภัยและเป็นส่วนตัว เพื่อตอบโจทย์สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงดำเนินอยู่ และความต้องการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของลูกค้าด้วยโซลูชันการประมวลผลธุรกรรมแบบเรียลไทม์ (STP) ไม่ว่าจะเป็น การเปิดใช้งานบัญชีบัตรใหม่พร้อมการลงทะเบียนผู้ใช้บนมือถือเพื่อเข้าถึงซิตี้ โมบาย แอปได้ทันที การใช้บัตรเครดิตแบบไร้สัมผัสโดยการสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อชำระเงิน แล้วสามารถตรวจสอบธุรกรรมบัตรแบบครบวงจร ซึ่งเข้าถึงใบแจ้งยอดบัญชี/บัตรได้สูงสุดถึง 7 ปี รวมถึงเปิดรับการแจ้งเตือนธุรกรรมการเงินผ่านแอปอีกทั้งธนาคารยังมีการให้บริการสินเชื่อ (Citi Quick Cash) ให้ลูกค้าสามารถขออนุมัติเงินก้อน โดยใช้วงเงินคงเหลือจากบัตรเครดิตซิตี้ หรือบัญชีเรดดี้เครดิตได้ในข้อเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษ ตลอดจนยังมีบริการแบ่งชำระรายการใช้จ่าย “ซิตี้ เพย์ เลเตอร์” (Citi Pay Later) แผนการแบ่งชำระรายเดือนที่ยืดหยุ่นได้ หรือบริการแบ่งชำระยอดใช้จ่ายทั้งหมด “ซิตี้ เฟล็กซิบิล” (Citi FlexiBills) และล่าสุดคือบริการ “ซิตี้ เพย์ออล” (Citi PayAll) ให้ลูกค้าสามารถชำระค่าเล่าเรียน หรือค่าเช่าบ้านได้ผ่านบัตรเครดิตซิตี้ หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต แทนการชำระด้วยเงินสดขณะเดียวกัน ธนาคารได้ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องการเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานที่ต้องผ่านการพิสูจน์ตัวตนแบบ Multi-factor Authentication (MFA) หลากหลายรูปแบบ เช่น ซิตี้โมบายล์ โทเค็น (Citi Mobile® Token) สร้างรหัสลับส่วนตัว 6 หลัก ทดแทนการใช้รหัสผ่านครั้งเดียวทางเอสเอ็มเอส (SMS OTP) เพื่อยืนยันตัวตนก่อนทำธุรกรรมการเงินที่สำคัญบนซิตี้ โมบายล์ แอปพลิเคชัน อีกทั้งมาตรการไบโอเมตริกซ์ (Biometrics) ระบบไบโอเมตริกซ์เสียงที่ลดเวลาในการตรวจสอบยืนยันตัวตนทางคอลเซ็นเตอร์โดยเฉลี่ยจาก 45 วินาทีเหลือเพียง 15 วินาที ตลอดจนการควบคุมป้องกันการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต (Phishing) ได้แก่ ใบรับรอง SSL จากหน่วยงานออกใบรับรอง (CA) เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าสามารถตรวจสอบภาพได้ว่ากำลังทำธุรกรรมกับเว็บไซต์ธนาคารที่ได้รับการรับรองซึ่งผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยภายนอกอย่างครอบคลุมอนึ่ง ก่อนหน้านี้ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ได้รับรางวัลธนาคารดิจิทัลแห่งปี 2564 (Best Digital Bank in Thailand 2021) ของ The Asset นิตยสารธุรกิจการเงินชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งการได้รับรางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในด้านดิจิทัล แบงกิ้งของธนาคารซิตี้แบงก์ ภายใต้แนวคิด “Freedom to do more” ที่พร้อมให้บริการทางการเงินผ่านทางดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ