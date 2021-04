ธอส.เปิดตัว GHB Buddy : เพื่อนดีๆ มีกันทุกคน บริการใหม่บน Application Line แจ้งทันทีทุกๆ ธุรกรรม

ธอส.เปิดตัว “GHB Buddy : เพื่อนดีๆ มีกันทุกคน” บริการใหม่บน Application Line ไลน์แจ้งทันทีทุกความเคลื่อนไหวที่มีการฝาก ถอน โอน ชำระเงินกู้ และถูกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธอส. เป็นต้น รวมถึงเช็กข้อมูลสำคัญ เช่น สถานะการขอสินเชื่อ ยอดเงินกู้คงเหลือ ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก เช็กจำนวนหน่วย/มูลค่า/จำนวนเงินที่ถูกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธอส. ตรวจรางวัลสลากออมทรัพย์งวดล่าสุด บริการฟรี!! โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม ปลอดภัยและเป็นส่วนตัว ช่วยสนับสนุนให้เกิดการเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของ COVID-19 เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564

“GHB Buddy : เพื่อนดีๆ มีกันทุกคน”

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางใหม่ในการให้บริการลูกค้าผ่านทางดิจิทัล ที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนไทยในยุดิจิทัลและเป็นไปตามวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal ล่าสุด ธอส. จึงได้เปิดตัวบริการใหม่บน Application Line โดยใช้ชื่อว่า “GHB Buddy : เพื่อนดีๆ มีกันทุกคน” ซึ่งใน Phase 1 ที่จะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป GHB Buddy จะทำหน้าที่ไลน์แจ้งลูกค้าทันทีในทุกครั้งที่มีความเคลื่อนไหว ดังนี้1.ฝากเงิน2.ถอนเงิน3.โอนเงิน4.ชำระเงินกู้5.ชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย6.ถูกรางวัลสลากออมทรัพย์7.ผลการขอสินเชื่อและ 8.แจ้งยอดชำระเงินกู้ล่วงหน้านอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถเช็กข้อมูลสำคัญ เช่น สถานะการขอสินเชื่อ ยอดเงินกู้คงเหลือ ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก จำนวนหน่วย/มูลค่า/จำนวนเงินรวมที่ถูกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธอส. และตรวจรางวัลสลากออมทรัพย์งวดล่าสุด รวมถึงเชื่อมไปยังระบบข้อมูลด้านสินเชื่อ เงินฝาก และยังจะได้รับคะแนนสะสมในโครงการ GHB Reward ทันที 50 คะแนน เมื่อลงทะเบียนเข้าใช้งาน GHB Buddy ครั้งแรก และบัญชียังมีความเคลื่อนไหว เพื่อแลกรับของรางวัลได้อีกด้วย ซึ่งถือเป็นบริการใหม่ที่ธนาคารอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าเพิ่มขึ้นฟรี!! โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม มีความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว เนื่องจาก GHB Buddy แจ้งไปยัง Application Line ในโทรศัพท์ของลูกค้าโดยตรง ซึ่งถือเป็นบริการที่สนับสนุนให้เกิดการเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่สาธารณะเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้อีกด้วยเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญตามแผนยุทธศาสตร์ธนาคาร เช่นเดียวกับโครงการ GH Bank New Normal Services ซึ่ง ธอส. ได้พัฒนาบริการใหม่ๆ บน Application : GHB ALL อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการยกระดับสู่การเป็น Digital Service Bank ในปี 2564 และก้าวเป็น Digital Bank เต็มรูปแบบในปี 2566 และภายในเดือนมิถุนายนนี้ GHB Buddy จะมีบริการใหม่ๆ ใน Phase 2 เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าเพิ่มเติม เช่น การขอรายการเดินบัญชี (e-Statement) การชำระเงินกู้ด้วย QR Code การค้นหาสาขา และจองคิวเข้าใช้บริการ เป็นต้น” นายฉัตรชัย กล่าวทั้งนี้ ลูกค้าที่ต้องการใช้งานเพื่อไม่ให้พลาดบริการดีๆ ที่ GHB Buddy จะแจ้งทาง Line สามารถสมัครใช้บริการได้ง่ายๆ ด้วยตัวเองได้ทันที โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขา เพียงเข้าไปที่ Application Line จากนั้นไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วกดค้นหาเพื่อนโดยพิมพ์คำว่า “@ghbbuddy” หรือเพิ่มเพื่อนด้วยการสแกน QR Code สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร.0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th, Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ Application : GHB ALL