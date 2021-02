OR ปักหัวสู่ขาลง / สุนันท์ ศรีจันทรา

ราคาร่วงลงหนัก และปิดราคาต่ำสุดของวันที่ 29.50 บาท ลดลง 3.25 บาท









นักลงทุนถามไถ่กันทั่วว่า ทำไม OR จึงรูดแรง ใครทุบขาย และราคาหุ้นจะลงลึกขนาดไหนเมื่อเทียบราคาสูงสุดระหว่างชั่วโมงซื้อขายเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ที่ 36.50 บาท กับราคาปิดที่ 29.50 บาท หุ้น OR รูดลงแล้ว 7 บาท หรือลดลงเกือบ 20% โดย 2 วันที่ผ่านมาราคาปรับลงมากแต่ราคาที่ปรับตัวลงแรง นักวิเคราะห์หลักทรัพย์โบรกเกอร์ทุกสำนักสามารถให้คำอธิบายได้ เพราะเป็นการปรับตัวลงที่ไม่มีอะไรซับซ้อนก่อนหน้าโบรกเกอร์แทบทุกสำนักเตือนความเสี่ยงหุ้น OR แล้ว เนื่องจากราคาร้อนแรงเกินไป จนไม่สามารถหาเหตุผลทางด้านปัจจัยพื้นฐานมาสนับสนุน และได้ถ้าดูการซื้อขายของกองทุนรวมในประเทศช่วง 3 วัน นับตั้งแต่หุ้น OR เข้ามาซื้อขายวันที่ 11 กุมภาพันธ์ กองทุนขายหุ้นออกต่อเนื่อง รวมแล้วขายหุ้นสุทธิประมาณ 1 หมื่นล้านบาท โดยคาดว่าอาจชิงขายทำกำไรหุ้น ORนักลงทุนที่จองหุ้นไว้ในราคา 18 บาท ส่วนใหญ่ขายทำกำไรในวันแรกที่ OR เคาะซื้อขาย และนักลงทุนที่ไม่ได้ขายวันแรก คงเทขายในวันที่ 2 เพราะราคาพุ่งแรงจนทำใจถือต่อไม่ไหวแต่นักลงทุนบางส่วนใจกล้า ไม่ยอมขายนักลงทุนที่ไล่ซื้อหุ้น OR ส่วนหนึ่งอาจเป็นนักลงทุนต่างประเทศ แต่แรงซื้อส่วนใหญ่น่าจะมาจากนักลงทุนรายย่อยในประเทศราคาหุ้นที่พุ่งทะลุ 36.50 บาท เป็นผลจากแรงซื้อเก็งกำไรมากกว่าการไล่เก็บเพื่อการลงทุนระยะยาว แต่ราคาที่วิ่งล้ำหน้าปัจจัยพื้นฐานไปไกล กระตุ้นให้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศแห่ขายหุ้นจนราคาหุ้น OR ไปต่อไม่ไหวจุดสูงสุดของหุ้น OR อาจผ่านพ้นไปแล้วที่ราคา 36.50 บาท ปัจจุบันราคาหุ้นกำลังปรับฐานสู่จุดที่เหมาะสมตามปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งไม่รู้ว่าอยู่ตรงจุดไหน 34 วัน นับจากเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ OR เหวี่ยงขึ้นลงอย่างร้อนแรง จุดต่ำสุดอยู่ที่ 22.10 บาท ในระหว่างชั่วโมงซื้อขายวันแรก และจุดสูงสุดอยู่ที่ 36.50 บาท ในระหว่างชั่วโมงซื้อขายวันที่สองค่าพี/อี เรโช OR อยู่ที่ 48 เท่า และถือว่าสูง ส่วนนักเก็งกำไรเริ่มหมดความฮึกเหิมในการไล่ราคา เพราะแรงขายไหลทะลักจนหุ้นส่งสัญญาณอยู่ในช่วงขาลงเพียงแต่จะปรับฐานลงขนาดไหนจึงเหมาะสมตามปัจจัยพื้นฐานเท่านั้น