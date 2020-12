บมจ.ยู ซิตี้ขายทิ้งหุ้น "เนชั่นฯ" 9.99% ให้ "CHIT LOM LIMITED"

"คีรี กาญจนพาสน์"

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับรายงานจาก CHIT LOM LIMITED ว่า เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2563 ได้เข้าลงทุนในหุ้นของบริษัท เนชั่น มัลติมิเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ NMG จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 9.9899% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 19.6255% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการขณะเดียวกัน บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ได้รายงานการจำหน่ายหุ้นของ NMG จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น 9.9899% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นที่ บมจ.ยู ซิตี้ ถืออยู่ในสัดส่วนทั้งหมดหลังจากการเข้าซื้อหุ้น บมจ.เนชั่น มัลติมิเดีย กรุ๊ป ของ CHIT LOM LIMITED ครั้งนี้ ทำให้ CHIT LOM LIMITED กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ อันดับ 1 ขณะที่ผู้ถือ 10 อันดับแรกของ NMG (ณ 14 ก.ค.63) ประกอบด้วย อันดับ 1.บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) 9.99% 2.บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 9.96% 3.CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd. 9.64% 4.นายสมบัติ พานิชชีวะ 7.13% 5.นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น 5.23% 6.น.ส.กัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์ 5.08% 7.KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED 4.92% 8.นายภควันต์ วงษ์โอภาสี 4.55% 9.กองทุน ประกันวินาศภัย 3.48% และ 10.DOW JONES & COMPANY, INC., NEW YORK 2.95%ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 22 ต.ค.2563 นายสยาม สีวราภรณ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ U ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริษัทได้ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายเพื่อขายหุ้น NMG ทั้งหมดที่บริษัทถือครองให้แก่ผู้จะซื้อ (ซึ่งไมใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน)โดยมีมูลค่าซื้อขายจำนวน 69,086,300 บาท หรือคิดเป็นราคาซื้อขายหุ้นละ 0.17 บาท ซึ่งเป็นราคาซื้อขายสุดท้ายก่อนขึ้นครื่องหมายห้ามซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว (SP) ของหุ้น NMG โดยคาดว่าจะดำเนินการโอนหุ้นทั้งหมดให้แก่ผู้จะซื้อแล้วเสร็จภายในวันที่ 4 ธ.ค.2563ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัท ยู ซิตี้ฯ ได้ปรับแผนการลงทุนและพัฒนาของบริษัท โดยมุ่งเน้นในทรัพย์สินหลักของบริษัทก่อน เพื่อให้สอดคล้องต่อสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน บริษัทจึงได้พิจารณาทบทวนแผนการลงทุนในหุ้น NMG ซึ่งไม่ใช่ทรัพย์สินหลักของบริษัทสำหรับ CHIT LOM LIMITED เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในฮ่องกง และมีบุคคลชื่อลีโอ ชาน (Leo Chan) เป็นผู้มีอำนาจในการติดต่อ เคยเข้ามาซื้อหุ้น NMG แล้วรอบหนึ่ง เมื่อวันที่ 31 ส.ค.2560 โดยจำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 9.6359% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และทำให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 9.6359% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่า CHIT LOM LIMITED อาจจะเป็นนอมินีของกลุ่ม BTS ขณะที่บางกระแสได้ตั้งข้อสังเกตว่ามีความเกี่ยวข้องกับตระกูลจิราธิวัฒน์หรือไม่ ซึ่งจากการตั้งข้อสังเกตในกรณีดังกล่าว นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ได้ออกมาปฏิเสธถึงความเกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นนี้แล้ว