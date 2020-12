หุ้นไทยเดือน ธ.ค.ยังนิ่ง ลุ้นวัคซีนโควิด-19 นโยบายไบเดนหนุน

“แนวโน้มเดือน ธ.ค. ตลาดหุ้นจะขึ้นไปได้อีกไกลแค่ไหน ขึ้นอยู่กับพัฒนาการเชิงบวกของวัคซีนและผลที่ชัดเจนของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ช่วยให้ความเสี่ยง downside ของเศรษฐกิจไทยและตลาดการเงินลดลงอย่างมาก รวมทั้งเม็ดเงินลงทุนไหลเข้าตลาดหุ้นไทยจำนวนมากเกือบ 4 หมื่นล้านบาท หรือกว่า 1 พันล้านเหรียญ ส่งผลทำให้ตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นแรงกว่า 20% ในเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่ง

การปรับขึ้นของตลาดที่สะท้อนความคาดหวังว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่จะกลับสู่สภาวะปกติในครึ่งหลังของปี 2564 จึงทำให้ต้องระวังช่องว่างระหว่างความคาดหวังกับความเป็นจริงหากผิดพลาดไปจากที่คาดการณ์ไว้

ทั้งนี้ จากสถิติ 5 ปีย้อนหลัง ปรากฏว่าแนวโน้มของ SET ในเดือน ธ.ค. ยังไม่มีทิศทางชัดเจนนักว่าคือเป็นการปรับลด 3 ปี และปรับขึ้น 2 ปี แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าปีที่ปรับขึ้นนั้นดัชนีขึ้นไม่แรงมาก ตรงข้ามกับปีที่ปรับลงนั้น ดัชนีลดลงค่อนข้างแรง ดังนั้น ในเดือน ธ.ค.นี้ คาดว่า upside ของ SET น่าจะจำกัด และมีโอกาสปรับลงมากกว่า”





ณัฐชาต เมฆมาสิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

อีกเพียงไม่กี่วันก็จะหมดปี 2563 แล้ว ซึ่งตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา ต้องยอมรับว่าสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบที่เข้ามากดดันให้ดัชนีฯ ปรับตัวผันผวนอย่างหนัก ซึ่งส่วนใหญ่ปรับตัวอยู่ในแดนลบ เริ่มต้นปี 2563 เศรษฐกิจไทยเปิดศักราชใหม่ปีชวดด้วยความหวังว่าจะกลับมาขยายตัวดีกว่าปีกุน 2562 แต่ภาวะ "VUCAWorld" ทำให้เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มจะชะลอตัวและต่ำกว่าระดับศักยภาพต่อเนื่องอีกปี เนื่องจากยังไม่ทันข้ามเดือนแรกของปีก็เกิดเหตุการณ์ช็อกโลก ด้วยการที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ออกคำสั่งให้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ติดอาวุธเข้าลอบสังหารนายพลกาเซม โซเลมานี ผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษคุดส์ของอิหร่าน ขณะกำลังเดินทางออกจากสนามบินในกรุงแบกแดด ประเทศอิรัก ส่งผลให้เกิดความตึงเครียดจุดชนวนความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในตะวันออกกลางอีกครั้งซ้ำร้ายยังเกิดภาวะการระบาดของไวรัสโควิด-19 เริ่มต้นจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ลุกลามกระจายไปแทบทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและการจ้างงานจำนวนมาก เพราะแต่ละประเทศจำเป็นที่จะต้องปิดประเทศ หรือแม่แต่การประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อสกัดกั้นการระบาด ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การขนส่ง และโรงแรม ตลอดจนอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในห่วงโซ่อุปทาน ได้รับผลกระทบรุนแรงต่อธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน สถานการณ์การเมืองภายในประเทศที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีอาจฉุดรั้งการเติบโตของเศรษฐกิจและสร้างความกังวลถึงความต่อเนื่องของนโยบายในระยะยาวให้มุมมองว่า SET ในเดือน ธ.ค. มองกรอบการปรับตัวขึ้นในกรอบจำกัดแคบๆ ที่ประมาณบริเวณ 1,450 จุด ซึ่งเป็นจุดสูงเดิมที่เคยทำไว้เมื่อเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งคาดดัชนียังไม่ผ่าน และมีโอกาสเกิดการพักฐาน หลังดัชนีปรับขึ้นมาอย่างร้อนแรง และสะท้อนปัจจัยบวกเรื่องชัยชนะของไบเดน และผลการทดสอบของวัคซีนที่มีประสิทธิภาพมามากแล้ว ขณะที่มูลค่าตลาดตึงตัว โดยระดับ 1,440-1,450 จุด หากเทียบ P/E เฉลี่ยของ SET ที่ 15 เท่า จะเท่ากับ SET สะท้อนกำไรของตลาดที่ระดับ 96 บาทต่อหุ้น ซึ่งระดับนี้ เป็นช่วงกำไรที่ SET ทำได้ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หรือก่อนที่กำไรของบริษัทจดทะเบียนจะได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ด้วยซ้ำ เท่ากับ SET สะท้อนมูลค่าล่วงหน้าไปค่อนข้างไกลแล้วอย่างไรก็ตาม จากผลประกอบการไตรมาสที่ผ่านมา ตลาดตอบรับเชิงบวกต่อผลประกอบการในระดับที่น่าพอใจ ส่งผลให้ภาพรวมกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนใน SET อยู่ที่ 1.47 แสนล้านบาท ลดลง 32% จากปีก่อน แต่เพิ่มขึ้น 23% จากไตรมาสก่อน ซึ่งเป็นการฟื้นตัวไตรมาสติดต่อกัน 2ไตรมาส โดยเป็นแรงหนุนจากการคลายล็อกดาวน์และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้ดัชนีมีปฏิกิริยาตอบรับที่ดีต่อความคาดหวังของผลประกอบการมากกว่าที่จะเป็นตัวผลประกอบการเอง โดยกลุ่มที่ผลประกอบการเติบโตโดดเด่นอย่างมีนัยสำคัญ คือ กลุ่มธุรกิจการเกษตร อาหารและเครื่องดื่ม อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทั้งรายได้และอัตรากำไรปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะกลุ่มที่ผลประกอบการลดลงค่อนข้างมาก คือ สายการบิน รวมไปถึงรับเหมาก่อสร้าง ทั้งนี้ ภาพรวมผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนใน SET ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 63 กำไรสุทธิอยู่ที่ 3.5 แสนล้านบาท เทียบกับ 9 เดือนแรกของปี 62 ที่ 6.9 แสนล้านบาท ลดลง 49% จากปีก่อนแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจโลกและกิจกรรมทางสังคมที่จะกลับคืนมา เชื่อว่าจะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปถ้าวัคซีนได้รับอนุมัติ แต่อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมา ประเทศไทยผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วแต่การฟื้นตัวช้าทำให้คาดว่า GDP ปี 2563 ของประเทศไทยจะลดลง 7.8% ก่อนที่จะฟื้นตัวกลับมาเติบโตน้อยกว่า consensus คาดที่ 3.1% ในปี 2564 การอุปโภคบริโภคภายในประเทศน่าจะฟื้นตัวได้ดีกว่าเศรษฐกิจโดยรวมขณะเดียวกัน ความหวังว่าสามารถผลักดันให้ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นได้ แม้ยังไม่มีความแน่นอน ตลาดได้รับแรงหนุนจากข่าวดีเกี่ยวกับความคืบหน้าของวัคซีนโควิด-19 ทำให้โอกาสที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยซ้ำซ้อนหมดไป ความคืบหน้าของวัคซีนจะช่วยเพิ่ม upside ให้แก่การเติบโตในปี 2564 เนื่องจากตลาดเน้นการมองไปข้างหน้า แม้ว่าสภาวะในปัจจุบันยังดูไม่ดีนัก ไตรมาส 4 ปีนี้ และไตรมาสแรกปีหน้าจะเป็นช่วงที่ท้าทายมากต่อเศรษฐกิจ ขณะที่คาดว่าตลาดจะกลับสู่ภาวะปกติและฟื้นตัวแบบ V-shape ในครึ่งหลังปี 2564 ระวังช่องว่างระหว่างความคาดหวังกับความเป็นจริง ตลาดอาจผิดหวังหากนักลงทุนคาดว่ากิจกรรมส่วนใหญ่จะกลับสู่สภาวะปกติในครึ่งหลังของปี 2564 สิ่งที่ทำให้กังวลคือราคาสินทรัพย์ที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งไม่ได้สะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจที่แท้จริง และยังต้องใช้เวลาอีกนานก่อนที่กำไรจะฟื้นตัวอย่างแท้จริง อาจส่งผลกระทบด้านลบที่รวมถึงความผันผวนของราคาและแรงเทขายในตลาดหุ้นไทยครึ่งหลังปี 2564อย่างไรก็ดีโดยกลุ่มปิโตรเคมี ธุรกิจการเกษตร พลังงาน พาณิชย์ และอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผลตอบแทนส่วนเกินในช่วงที่เศรษฐกิจขยายตัวในระยะเริ่มแรกทั้งนี้ มองว่าแนวโน้มในเชิงบวกต่อหุ้นวัฏจักร ที่คาดว่าจะได้รับอานิสงส์ดี เช่น กลุ่มพลังงาน ปิโตรเคมี ขนส่ง และท่องเที่ยว ในครึ่งแรกของปี 64 ควบคู่ไปกับความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนและความคาดหวังในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หุ้นเชิงรับ เช่น กลุ่มพาณิชย์ และการแพทย์ อาจปรับตัวดีกว่าที่ประเมินไว้ด้วยประเด็นการเติบโตเฉพาะตัว โดยกลุ่มสื่อ โทรคมนาคม และธนาคาร มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นได้น้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ ซึ่งหุ้นแนะนำคือ HMPRO, IP, MINT, PTTEP และ TOPมองว่า ภาพรวมการลงทุนเดือน ธ.ค.ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปี ที่นักลงทุนควรปรับลดน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นไทยลงเหลือ 5% จากเดือนก่อนที่ให้น้ำหนักการลงทุนไว้ 15% และเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกเป็น 15% จากที่เดือนก่อนไม่แนะนำ และให้เพิ่มสัดส่วนการถือครองเงินสดเป็น 40% จาก 35% ส่วนการลงทุนในทองคำและบิตคอยน์ ให้น้ำหนักเท่าเดิมที่ 10% กรณีที่ราคาทองคำลดลงต่ำกว่า 1,800 เหรียญฯ/ออนซ์ แนะนำให้นักลงทุนที่มีสัดส่วนการลงทุนอยู่ในทองคำต่ำ เพิ่มทองคำเข้าพอร์ตได้ เพราะเชื่อว่าในภาวะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรแท้จริงยังอยู่ในระดับต่ำนั้น ทองคำยังคงมีความน่าสนใจ และสามารถกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมได้นอกจากนี้ แนวโน้มที่กองทุนขนาดใหญ่ของโลกอาจมีการปรับพอร์ตช่วงปลายปี เพื่อล็อกกำไรจากหุ้น โดยการโยกเงินเข้ามาลงทุนในตราสารหนี้มากขึ้นแทน หลังจากที่หุ้นทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อนแรง ด้วยเหตุนี้ยังไม่แนะนำให้เพิ่มน้ำหนักการลงทุนในช่วงนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนระยะกลางและยาว ประเมินว่าช่วง 1-3 เดือนข้างหน้า ดัชนีฯ มีโอกาสย่อตัวลงมาซึ่งจะเป็นโอกาสในการเลือกหุ้นเข้าพอร์ตได้ดีกว่า หากประเมินกรอบแนวต้านแรกของดัชนีหุ้นไทยเดือน ธ.ค.ที่ 1,450-1,460 จุด และแนวต้านสำคัญ 1,500 จุด ขณะที่แนวรับแรกประเมินที่ 1,400 จุด และแนวรับสำคัญที่ 1,330-1,350 จุด จะเป็นแนวรับที่เข้าซื้อหุ้นได้สำหรับหุ้นแนะนำในเดือน ธ.ค. ควรโฟกัสไปยังหุ้นเติบโตหรือ Growth stock ที่อยู่ในช่วงพักฐาน โดยมองว่าสภาพแวดล้อมต่างๆ ในปัจจุบันยังคงสนับสนุนการปรับตัวของหุ้นกลุ่มนี้ในช่วงถัดไปได้อยู่ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ยังคงมีอัตราการเติบโตต่ำหรือติดลบ รวมไปถึงระดับเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกที่อยู่ในระดับต่ำหรือติดลบเช่นกัน มองตัวหุ้นที่น่าสนใจในกลุ่มนี้ ได้แก่ KCE และ STGT เป็นต้นประเมินว่า ดัชนีความผันผวน เช่น VIX ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญหลังจากที่นายโจ ไบเดน จากพรรคเดโมแครต ชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ และการทดลองวัคซีนต้านโควิด-19 ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มองว่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นตลาดเกิดใหม่ และคาดว่ากลุ่ม Value play จะเป็นกลุ่มขับเคลื่อนดัชนีในรอบนี้ โดยประเมินเป้าหมายดัชนี SET ปีนี้ไว้ที่ 1,520 จุดขณะเดียวกัน มองว่าดัชนี SET ในเดือนธันวาคมมีโอกาสที่จะแกว่งในกรอบ 1,390-1,445 จุด โดยมีปัจจัยที่ต้องติดตาม 2 ปัจจัย ได้แก่ การประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 15-16 ธ.ค. ซึ่งตลาดคาดหวังถึงการออกมาตรการช่วยเหลือสภาพคล่องแก่บริษัท และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกลับมาระบาดรอบสองของโควิด-19 นอกจากนี้ ยังต้องจับตาดูยอดการซื้อกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) เพื่อประเมินแนวโน้มของนักลงทุนสถาบันเช่นกันสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในปี 2564 ยังมีมุมมองบวกต่อตลาดหุ้น โดยเฉพาะในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ที่จะได้ประโยชน์จากสภาวะเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง รวมถึงพัฒนาการด้านวัคซีนต้านโควิด-19 และสภาพการค้าโลกที่ดีขึ้น ขณะที่ราคาทองคำยังเผชิญกับแรงกดดันจากโอกาสที่เส้นโค้งอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (yield curve) อาจชันตัวขึ้น และอุปสงค์การลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ปลอดภัยที่น้อยลงกล่าวว่า ในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้าตลาดหุ้นไทยมีโอกาสปรับขึ้นอีก โดยคาดว่านักลงทุนต่างชาติมีโอกาสซื้อสุทธิอีก 4-5 หมื่นล้านบาท ซึ่งจากการศึกษาความเคลื่อนไหวของ SET Index และทิศทางการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ พบว่า เม็ดเงินต่างชาติที่ไหลเข้าและไหลออกทุกๆ 1 หมื่นล้านบาท จะมีผลให้ SET Index เปลี่ยนแปลงขึ้น หรือลงราว 29 จุด เพราะฉะนั้น หากเม็ดเงินต่างชาติไหลเข้าตามที่ประเมินไว้ มีโอกาสจะได้เห็น SET Index ที่ระดับ 1,520-1,540 ในช่วงเวลา 2-3 เดือนข้างหน้าสำหรับช่วงที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นแบบ "พลิกหน้ามือเป็นหลังมือ" เพราะได้รับปัจจัยบวก 2 ประเด็นคือ ประการแรกนายโจ ไบเดน จากพรรคเดโมแครต ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ตามที่ประเมินไว้ ซึ่งนโยบายของนายไบเดน คาดจะเป็นผลดีต่อการค้า รวมถึงเศรษฐกิจโลก และประการที่สองคือ ความคืบหน้าของวัคซีนป้องกันโควิด-19 ใกล้ความจริงมากขึ้น และผลการทดลองมีประสิทธิภาพป้องกันโควิด-19 ได้สูงกว่า 90% โดยหากการคิดค้นวัคซีนสำเร็จจะทำให้การส่งออกและการท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัว ซึ่งไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่จะได้รับประโยชน์นายอภิชาติกล่าวอย่างไรก็ตาม แม้ตลาดหุ้นไทยยังได้อานิสงส์จากแนวโน้มกระแสเงินทุนไหลเข้า แต่ระหว่างทางมีโอกาสสูงที่จะเกิดการพักฐานในระยะสั้น เนื่องจาก SET Index ณ ปัจจุบันขึ้นมาอยู่ที่บริเวณ 1,410 จุด ส่งผลให้ราคาหุ้นเริ่มแพงเมื่อเทียบกับภูมิภาคอีกครั้ง โดยปัจจุบันหุ้นไทยมีระดับ Fwd. PER ปี 64 สูงกว่า 18 เท่า ขณะที่ Forward PER ของตลาดหุ้นภูมิภาคนี้ (MSCI Asia ex. JP) ที่อยู่ที่ 15.4 เท่านอกจากนี้ ทางปัจจัยเทคนิคยังเกิดสัญญาณเชิงลบด้วย ทั้งภาวะ "Overbought" และ "Negative Divergence" เพราะฉะนั้นสำหรับหุ้นที่น่าสนใจในเดือน ธ.ค.นี้ นอกจากจะเป็นหุ้นขนาดใหญ่แล้ว ควรเลือกหุ้นที่มีคุณสมบัติ 3 ประการ คือ "Underperform" โดยราคาหุ้นปีนี้ต้องปรับตัวลงมามากกว่า SET Index ที่ปรับลง 10% และปัจจุบันยังขึ้นน้อยอยู่ "Underowned" คือหุ้นที่ต่างชาติลดสัดส่วนการถือครองหุ้นลงมากจากปีที่แล้วและปัจจุบันยังคงถือครองหุ้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของปีนี้ และ "Undervalued" หุ้นที่ราคาปัจจุบันยังมีโอกาสปรับขึ้นหากเทียบกับมูลค่าที่เหมาะสมที่ บล.ทิสโก้ประเมินไว้นอกจากนี้ ควรเป็นหุ้นที่คาดจะมีปัจจัยบวกสนับสนุนเฉพาะตัว เช่น BAM, BJC, CPN, SCC และ STEC และ/หรือหุ้นที่มีการจ่ายปันผลดี เช่น KKP, RATCH และ TVO ขณะที่หุ้นเด่นเดือน ธ.ค. ได้แก่ BAM, BJC, CPN, KKP, RATCH, SCC, STEC และ TVO สำหรับแนวรับ และแนวต้านสำคัญของ SET Index เดือนนี้อยู่ที่ 1,390-1,400, 1,365-1,370 และ 1,450, 1,480 จุด ตามลำดับนักลงทุนเมิน SSF เหตุสิทธิประโยชน์ที่ไม่จูงใจขณะที่และประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) กล่าวถึงมุมมองภาพรวมของนักลงทุนที่ผ่านมาในการเข้าซื้อกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ว่า จากที่ผ่านมา นักลงทุนเข้าซื้อกองทุน SSF น้อยกว่าที่คาด เนื่องจากให้สิทธิประโยชน์ที่ไม่ค่อยจูงใจผู้ลงทุนมากนัก อาจเป็นเพราะสิทธิประโยชน์ด้านภาษีของกองทุน SSF ถูกนำไปนับรวมกับกองทุน RMF ประกอบกับการกำหนดระยะเวลาการถือครองที่ต้องไม่น้อยกว่า 10 ปี ซึ่งมากกว่ากองทุน LTF แบบเดิม ส่งผลให้คนที่มีศักยภาพในการซื้อกองทุนมองว่าไม่ได้ประโยชน์มากนัก จึงลดการลงทุนหรือเลือกไปลงทุนในรูปแบบอื่นแทนดังนั้น จากรายงานข้างต้นจะพบว่าความเห็นของโบรกเกอร์หลายแห่งล้วนมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันนัก เพราะเดือนธันวาคมทุกปี มักจะมีฤดูกาลบางอย่างที่เกิดขึ้นเสมอ ฉะนั้นนักวิเคราะห์จึงแนะนำให้เน้นเล่นหุ้นอิงปัจจัยฤดูกาล เช่น ฤดูกาลประกาศหุ้นเข้า SET50 แนะนำ BTS, DCC, ROBINS ฤดูกาลเม็ดเงินไหลเข้าจาก LTF และ RMF มากสุดในเดือนนี้ ซึ่งน่าจะเป็นผลดีต่อหุ้นพื้นฐานดีขนาดใหญ่ ขณะปัจจัยที่นักลงทุนต้องติดตามต่อคือปัจจัยการเมืองในประเทศ