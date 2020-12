กรุงศรี ออโต้จัดโปรฯ บุก Motor Expo 2020

กล่าวว่า งาน Motor Expo ถือเป็นหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญของตลาดยานยนต์ในช่วงโค้งสุดท้ายของปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดตัวโมเดลใหม่จากแบรนด์ผู้ผลิตจะช่วยสร้างทั้งสีสันและกระตุ้นยอดขายได้เป็นอย่างดี กรุงศรี ออโต้ จึงเตรียมข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าที่ต้องการออกรถใหม่ป้ายแดง ทั้งรถยนต์ และบิ๊กไบค์ พร้อมสิทธิประโยชน์จากแบรนด์พันธมิตรชั้นนำและของกำนัลอีกมากมาย ตลอดจนการนำนวัตกรรมดิจิทัล กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท ให้ลูกค้าประเมินวงเงินสินเชื่อที่สะดวกและรวดเร็วผ่านแอปพลิเคชัน GO Application by Krungsri Auto รู้ผลภายใน 3 นาที เพื่อเลือกซื้อรถยนต์ และบิ๊กไบค์ในงานอีกด้วยนอกจากนี้ สินเชื่อ “กรุงศรี นิว คาร์” มอบข้อเสนอดาวน์เริ่มต้น 5% ผ่อนนานสูงสุดถึง 84 เดือน และดอกเบี้ยพิเศษ ส่วนลูกค้าที่ออกบิ๊กไบค์คันใหม่ภายในงาน สินเชื่อ “กรุงศรี บิ๊กไบค์” มอบข้อเสนอดาวน์เริ่มต้น 0% ผ่อนนานสูงสุด 72 เดือน พิเศษสำหรับลูกค้าที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน GO Application by Krungsri Auto จะได้รับสมาร์ทวอช Huawei Honor Band 5 Global Version มูลค่า 1,890 บาทและเพื่อตอบรับเทรนด์นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 75 ปีธนาคารกรุงศรีอยุธยา กรุงศรี ออโต้ พร้อมร่วมสนับสนุนการใช้ยานยนต์พลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรมในประเทศไทย ด้วยโปรโมชันดอกเบี้ยพิเศษ 1.75% สำหรับลูกค้าที่ขอสินเชื่อรถยนต์ไฟฟ้าภายในงาน 75 คนแรก พร้อมรับฟรีถุงผ้ารักษ์โลก สำหรับลูกค้าที่ขอสินเชื่อยานยนต์ไฟฟ้าภายในงานทุกคน