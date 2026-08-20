AIS ผนึก บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด นำเครือข่ายอัจฉริยะทั้งมือถือและเน็ตบ้าน พลิกโฉมบุรีรัมย์สู่มหานครกีฬา

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ผนึกสโมสร “ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เผยรายละเอียดสิทธิประโยชน์สุดยิ่งใหญ่แบบครบวงจร หลังจากที่ได้ประกาศความเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์อย่างเป็นทาง
การร่วมกัน ส่งมอบ ให้กับลูกค้า AIS และแฟนบอล "ปราสาทสายฟ้า" (GU12) ครอบคลุมทุกมิติจัดเต็มความมันส์ในการชมการแข่งขันที่สนามช้าง อารีนา, สิทธิพิเศษเหนือระดับ, กิจกรรมใจกลางเมือง และการพัฒนาเยาวชนอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเชื่อมต่อไลฟ์สไตล์และเติมเต็มความสุขให้กับแฟนบอล AIS และ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ตลอดฤดูกาล 2026/27 ที่จะเริ่มฟาดแข้งในวันที่ 4 กันยายน 2569 นี้
ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่เหนือกว่าการสนับสนุนทางการกีฬาในมิติเดิม โดย AIS ได้นำศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอัจฉริยะ ทั้ง มือถือและเน็ตบ้าน พร้อมเดินหน้ายกระดับเครือข่าย 5G ADVANCED ให้ครอบคลุมครบทุกอำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 2569 พลิกโฉมจังหวัดบุรีรัมย์ให้ก้าวสู่การเป็น "มหานครกีฬา" อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งไม่เพียงแต่การเนรมิตสนาม ช้าง อารีนา ให้เป็น “ต้นแบบสนามกีฬาสุดล้ำ” ที่เชื่อมโยงแฟนบอลนับหมื่นให้แชร์ทุกโมเมนต์ความสุขได้อย่างไร้รอยต่อ และยังเป็นการวางรากฐานโครงข่ายดิจิทัลอัจฉริยะเพื่อยกระดับระบบนิเวศด้านกีฬา การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของท้องถิ่น พร้อมมอบสิทธิพิเศษครอบคลุมร้านค้าในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อต้อนรับชาวไทยและนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มาเยือนจังหวัดบุรีรัมย์ให้ได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งกว่าเดิม ผสานความล้ำหน้าทางดิจิทัลเข้ากับจิตวิญญาณของแฟนลูกหนัง สร้างมาตรฐานใหม่ให้อุตสาหกรรมฟุตบอลไทยก้าวไกลสู่ระดับสากล
1. อัปเกรดโครงข่ายดิจิทัลเต็มรูปแบบ ทั้งในและนอกสนาม (Network & Technology)
• 5G และ Free WiFi : AIS เดินหน้าอัปเกรดโครงข่าย 5G ADVANCED ที่สนามช้าง อารีนา รวมถึงเพิ่มจุดให้บริการ AIS Free WiFi ทั้งภายในและภายนอกสนาม เพื่อให้แฟนบอลรวมถึงลูกค้า AIS ได้สัมผัสประสบการณ์อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้รอยต่อ
• AIS 3BB FIBRE 3 และ AIS PLAYBOX : เสริมประสิทธิภาพการเชื่อมต่อภายในสนามช้าง อารีนา ด้วยการติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง AIS 3BB FIBRE 3 ทั้งภายในห้อง AIS VVIP Box และพื้นที่ปฏิบัติงานของสโมสรฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการแข่งขัน และรองรับการถ่ายทอดสดคุณภาพสูง บน AIS PLAY
• AIS Network @ Buriram Camp : ขยายพื้นที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังแคมป์ฝึกซ้อมของนักกีฬา โดยติดตั้งทั้ง AIS 3BB FIBRE 3 รวมถึง AIS Free WiFi และยังครอบคลุมถึงการรับชมกีฬาผ่าน AIS PLAYBOX ให้นักเตะและทีมงานสามารถติดตาม วิเคราะห์การแข่งขัน ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
2. สิทธิพิเศษจัดเต็มเพื่อลูกค้า AIS และแฟนบอล GU12 (Exclusive Privileges)
• สิทธิรับตั๋วปี ฟรี : พิเศษสำหรับลูกค้า AIS รับตั๋วรายปีเข้าชมการแข่งขันของบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ในบ้านตลอดทั้งฤดูกาล (มูลค่า 5,000 บาท) สำหรับลูกค้ามือถือที่สมัครแพ็กเกจรายเดือน 5G VIP Ultra ที่ AIS Shop / AIS Telewiz Shop (สาขาที่ร่วมรายการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) หรือบูทกิจกรรมหน้าสนาม และลูกค้าเน็ตบ้าน AIS 3BB FIBRE3 ที่สมัครแพ็กเกจ 799 บาทขึ้นไป ที่ AIS Shop / AIS Telewiz Shop และ 3BB Shop จังหวัดบุรีรัมย์ หรือบูทกิจกรรมหน้าสนาม ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนเป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)
• สิทธิรับเสื้อแข่งขันบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ฟรี : พิเศษสำหรับลูกค้า AIS รับฟรี! เสื้อแข่งขันของทีมบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด (มูลค่า 840 บาท) สำหรับลูกค้ามือถือ ที่สมัครแพ็กเกจ PLAY ALL รายปี ที่ AIS Shop / AIS Telewiz Shop ทั่วประเทศ (เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ) หรือบูทกิจกรรมหน้าสนามบุรีรัมย์ ส่วนลูกค้าเน็ตบ้าน AIS 3BB FIBRE 3 สมัครแพ็กเกจ Broadband PLAY ALL หรือแพ็กเกจอื่นๆ ราคา 599 บาทขึ้นไป ที่ AIS Shop / AIS Telewiz Shop และ 3BB Shop จังหวัดบุรีรัมย์ หรือบูทกิจกรรมหน้าสนาม เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนเป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)
• ส่วนลดค่าบัตรเข้าชมการแข่งขัน : ลูกค้า AIS เพียงแสดงหน้าจอแอป myAIS สามารถรับส่วนลดค่าบัตรเข้าชมการแข่งขันสูงสุด 50% ทันที (ยกเว้นรายการ เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก อีลิต) ที่สนามช้าง อารีนา ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2569 (แมตช์แรกในบ้าน) เป็นต้นไป
• Online Store & Pop-Up Store : AIS ร่วมขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกของบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ผ่านทาง AIS Online Store และยกจุดจำหน่ายสินค้าสโมสรบุรีรัมย์ Pop-Up Store สุดเอ็กซ์คลูซีฟ มาไว้ใจกลางสยามสแควร์ ณ AIS SIAM
3. แลกรับสิทธิพิเศษส่วนลดสุดคุ้มด้วย AIS Points (Redeem with AIS Points)
• ส่วนลดสินค้าบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด : ใช้คะแนน AIS Points 125 คะแนน แลกรับส่วนลด 50 บาท หรือใช้ 250 คะแนน แลกรับส่วนลด 100 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2569 – 31 กรกฎาคม 2570 ที่บุรีรัมย์ เมก้าสโตร์ สาขาสนามช้าง อารีนา และสาขาวิภาวดี 16
• ส่วนลดร้านค้าท้องถิ่นภายในจังหวัดบุรีรัมย์ : ครอบคลุมหลากหลายไลฟ์สไตล์ เช่น ศูนย์การค้า ทวีกิจ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์, WishCO, One Beauty One / ร้านเครื่องดื่ม unbox.project, Lucky Café, Purpose Specialty Coffee, Tao Bin Café / ร้านอาหาร Be4 Steakhouse
• อิ่มฟิน อร่อยฟรี : กิจกรรมพิเศษ ณ ตลาดไนท์เซาะกราวที่แฟนบอลบุรีรัมย์และลูกค้า AIS สามารถไปใช้คะแนน AIS Points เพื่อจับจ่ายใช้สอยอย่างเต็มที่ รับส่วนลดสูงสุด 80 บาท พร้อมร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจยกระดับตลาดชุมชนท้องถิ่น
4. ประสบการณ์เหนือระดับเฉพาะลูกค้าเซเรเนด (Serenade Exclusive Experience)
• AIS Serenade Parking: ลูกค้าเซเรเนดระดับ Gold และ Platinum รับสิทธิ์ที่จอดรถพิเศษโซนใกล้ชิดติดสนาม สำหรับรายการไทยลีก 15 ครั้ง รวมถึงฟุตบอลถ้วย ช้าง เอฟเอ คัพ และเมืองไทย คัพ ที่บุรีรัมย์เป็นเจ้าบ้าน ณ จุดจอดรถอัฒจันทร์ฝั่ง S หรือ ฝั่งบุรีรัมย์ เมก้าสโตร์ สาขาสนามช้าง อารีนา เพื่อความสะดวกสบายขั้นสุดในการเชียร์ทีมรัก เริ่มตั้งแต่ 29 สิงหาคม 2569
5. สัมผัสประสบการณ์เชียร์รูปแบบใหม่ ณ ช้าง อารีนา (Matchday Experience)
• AIS VVIP Box : ห้องชมการแข่งขันที่ถูกเนรมิตให้เป็น Lounge สุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับลูกค้าคนพิเศษ ภายใต้ธีม AIS PLAY SPACE ที่จัดเต็มคอนเทนต์กีฬาและความบันเทิงครบวงจรจาก AIS PLAY ผสานกับ Home Entertainment Hub ในรูปแบบลำโพงอัจฉริยะอย่าง AIS Smart Soundbar เพื่อให้รับชมคอนเทนต์ อย่างเต็มอรรถรส และเต็มประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต Home FibreLan ความเร็วสูงสุด 2Gbps
• กิจกรรมช่วงพักครึ่ง (Half Time Activity) : เตรียมตัวร่วมสนุกกับกิจกรรม AIS Fan Cam ในระหว่างพักครึ่ง รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ เพื่อลุ้นรับของรางวัลจาก AIS ตลอด 15 แมตช์ในบ้าน
6. ยกทัพความมันส์ทะลุจอสู่ใจกลางกรุง ณ AIS SIAM (City Activation)
• Buriram Pop-Up Store: จุดจำหน่ายเสื้อและสินค้าของสโมสร ณ AIS SIAM ใจกลางสยามสแควร์
• Buriram Watch Party: พร้อมชวนชาว “GU12” ที่อยู่ในกรุงเทพหรือจังหวัดใกล้เคียง เข้ามาร่วมชมเกมของบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ผ่านจอยักษ์ที่ AIS SIAM
• Buriram @ Siam : กิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ใจกลางสยามสแควร์ ที่เปิดโอกาสให้แฟนบอลได้ใกล้ชิดกับทัพนักเตะจากบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
7. ขับเคลื่อนสังคมที่ยั่งยืนและต่อยอดฝันเยาวชนไทย (Sustainability & Youth Development)
• Green Hub & Green Stadium : โครงการยกระดับจังหวัดบุรีรัมย์สู่สังคมดิจิทัล ผ่านการให้ความรู้ด้าน AI Literacy เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยให้แก่ชาวบุรีรัมย์ พร้อมเดินหน้าโครงการเพื่อสังคมด้วยการนำเอาขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) มาแปรรูปเป็นอุปกรณ์กีฬาเพื่อมอบให้กับโรงเรียนในพื้นที่
• AIS Football Clinic 2026: จัดกิจกรรมฝึกทักษะฟุตบอลเพื่อปูพื้นฐานและฝึกทักษะกีฬาให้กับเยาวชนทั่วประเทศ
• AIS Sport Academy x Buriram United Academy : ผนึกกำลังยกระดับทักษะฟุตบอลของเยาวชนไทย พร้อมผลักดันและเปิดโอกาสให้ก้าวไปไปสู่เวทีระดับโลก
ความร่วมมือในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทั้ง AIS และ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ที่พร้อมผสานเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับความหลงใหลในกีฬาฟุตบอล เพื่อสร้างมิติใหม่แห่งการเชียร์กีฬาที่ครอบคลุมและตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์อย่างแท้จริง พร้อมตอกย้ำเป้าหมายในการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดเพื่อลูกค้า และร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฟุตบอลไทยให้เติบโตอย่างก้าวหน้าและยั่งยืน