"โปรจีน" ความท้าทายกับการปักหมุดแชมป์ที่ 10

การคว้าแชมป์ The Standard Portland Classic เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา นับเป็นอีกก้าวสำคัญในเส้นทางการเป็นนักกอล์ฟอาชีพของ "โปรจีน" อาฒยา ฐิติกุล โปรกอล์ฟสาวมือ 2 ของโลก โดยเฉพาะในแง่สถิติ
เนื่องด้วยตำแหน่งแชมป์ดังกล่าวเป็นแชมป์ LPGA Tour รายการที่ 10 ของโปรจีน และในวัย 23 ปี โปรจีนเป็นนักกอล์ฟคนที่ 8 นับตั้งแต่ปี 1980 ที่คว้าแชมป์ LPGA ได้ 10 รายการก่อนอายุ 24 ปี
และหากนับย้อนไปในปี 2022 ก็มีนักกอล์ฟเพียง 2 คนเท่านั้นในทัวร์ขณะนี้ที่คว้าแชมป์ได้ถึง 10 รายการ คนหนึ่งคือ เนลลี่ คอร์ด้า โปรมือ 1 ของโลกชาวอเมริกัน และอีกหนึ่งคือโปรจีน
แชมป์ The Standard Portland Classic เป็นแชมป์ที่ 3 ของโปรจีนในปีนี้ต่อจากรายการ Honda LPGA Thailand ที่ประเทศไทยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ และรายการ Mizuho Americas Open เมื่อเดือนพฤษภาคม ทำให้สาวไทยครองแชมป์ LPGA Tour มากที่สุดอันดับ 2 ของปีรองจากคอร์ด้าที่คว้าแชมป์ไป 4 รายการ
นอกจากนี้ ตั้งแต่ได้ตั๋ว LPGA Tour เมื่อปี 2022 ถึงปัจจุบัน โปรจีนสามารถคว้าแชมป์ได้อย่างน้อยปีละ 2 รายการ ยกเว้นเพียงปี 2023 ปีเดียวเท่านั้น
นิตยสาร Golfweek ระบุว่า สถิติที่น่าทึ่งและยืนยันเรื่องมาตรฐานการเล่นที่ดีสม่ำเสมอของโปรจีนได้ดีที่สุดคือ จากการเข้าร่วมแข่งขัน LPGA Tour รวม 99 รายการจนถึงปัจจุบัน โปรจีนติดอันดับท็อป 10 ได้มากถึง 63 รายการ
และเงินรางวัล 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 9.9 ล้านบาท) ที่ได้จากแชมป์ล่าสุด ก็ทำให้ยอดเงินรางวัลรวมในการร่วมแข่งขัน LPGA Tour ของโปรจีนอยู่ที่ 19.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 650.1 ล้านบาท) สูงที่สุดเป็นอันดับ 6 ตลอดกาลในขณะนี้
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงการคว้าแชมป์ LPGA Tour ได้ถึง 10 รายการ โปรจีนกล่าวว่า ทุกๆ แชมป์ล้วนมีความหมาย เพราะมันหมายถึงทุกๆ การทุ่มเทพยายามสัมฤทธิ์ผล ยอมรับว่าตัวเองมีความสัมพันธ์ที่ทั้งรักทั้งเกลียดกับกีฬากอล์ฟ เชื่อว่าหลายคนก็คงเป็นเหมือนๆ กัน หมายถึงเคยมีช่วงเวลาที่ตั้งคำถามกับการเล่นของตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้น เคยมีวันที่ร้องไห้ วันที่เสียใจ จนเมื่อประสบความสำเร็จคว้าแชมป์ได้ ก็จะรู้สึกว่า นี่คือสิ่งที่รอคอย การเสียสละและทุ่มเทที่ผ่านๆ มาผลิดอกออกผล อย่างเช่นวันนี้ที่รู้สึกว่าเอาชนะด้านลบของตัวเองได้
ย้อนไปหลังจบการแข่งขันรอบสาม โปรจีนซึ่งมีสกอร์ตามหลังผู้นำ 2 สโตรก กล่าวว่า สนามแห่งนี้เป็นสนามที่เปิดโอกาสให้บุกอย่างเต็มที่ ถ้าทีออฟตรงแฟร์เวย์ การเล่นช็อตต่อๆ ไปเปิดโอกาสให้วางลูกให้ใกล้หลุมที่สุดเพื่อลุ้นสกอร์ เพราะฉะนั้นย่อมหมายความว่าทุกช็อตหมายถึงโอกาสในการคว้าชัยชนะ
และเมื่อถึงการแข่งขันจริง โปรจีนก็ทำตามที่บอกไว้ ช่วง 9 หลุมแรก เก็บเบอร์ดี้ได้ถึง 6 จาก 7 หลุมแรก ก่อนไปพลาดเสียโบกี้ที่หลุม 9 พาร์ 4 ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าเป็นการพลาดง่ายๆ อย่างไม่ควรพลาดแบบเดียวกับตอนรอบสาม แต่ก็มาแก้ตัวทันควันด้วยอีเกิ้ลที่หลุม 10 ทำให้โมเมนตัมเปลี่ยน และการเล่นช่วง 9 หลุมหลังก็เป็นความท้าทายสำหรับตัวเอง
อีกเหตุผลหนึ่งซึ่งทำให้โปรจีนดีใจกับชัยชนะครั้งนี้มากเป็นพิเศษคือการที่นักกอล์ฟจากไทยซึ่งผ่านการตัดตัวมา 5 คน ล้วนจบอันดับท็อป 10 ของทัวร์นาเมนต์ที่พอร์ตแลนด์
โปรจีนบอกว่า ตอนมองลีดเดอร์บอร์ด รู้สึกชื่นใจและดีใจมากๆ เพราะทุกคนต่างมีโอกาสลุ้นแชมป์ และจะเป็นใครก็ได้ทั้งนั้น เราอยู่ห่างไกลจากบ้านเกิดมาหลายพันกิโลเมตร แต่การที่มีเพื่อนนักกอล์ฟจากชาติเดียวกัน พูดภาษาเดียวกัน ทานอาหารแบบเดียวกัน มาแข่งขันและทำผลงานได้ดีพร้อมๆ กัน ทำให้รู้สึกอุ่นใจเหมือนอยู่บ้าน และก็ภูมิใจมากๆ ด้วยเช่นกัน เราต่างก็มีสัปดาห์ที่ดีและแย่ แต่ไม่ว่าจะเจอกับอะไร เราก็รู้ว่าต่างมีกันและกัน พร้อมให้ความช่วยเหลือ ปลอบใจ รับฟังปัญหา
ณ ปัจจุบัน "โปรเม" เอรียา จุฑานุกาล อดีตนักกอล์ฟมือ 1 ของโลก ยังคงเป็นโปรกอล์ฟสาวชาวไทยที่คว้าแชมป์ LPGA Tour มากที่สุด รวม 12 รายการ ในจำนวนนี้เป็นแชมป์ระดับเมเจอร์ 2 รายการ ซึ่งนั่นยังเป็นความสำเร็จอีกหนึ่งสิ่งที่ท้าทายโปรจีนอยู่ข้างหน้า
โปรจีนบอกว่า ตอนที่ร่วมทัวร์ครั้งแรกในฐานะเมมเบอร์เต็มตัวเมื่อปี 2022 ไม่ได้คิดมาก่อนว่าจะต้องคว้าแชมป์เป็นตัวเลข 2 หลัก แต่เมื่อคว้าแชมป์แรกได้แล้ว ก็ทำให้ยิ่งพยายามและก็มีแชมป์ต่อๆ มา
วันนี้ในวัย 23 ปี หลังจากร่วมทัวร์อย่างเป็นทางการเป็นปีที่ 5 ต้องถือว่าเส้นทางนี้ยังคงทอดยาวอีกไกล พร้อมกับความสำเร็จใหม่ๆ ที่รออยู่ข้างหน้า
เพราะสำหรับโปรจีนแล้ว ทุกช็อตคือความเป็นไปได้และโอกาสในการลุ้นคว้าชัยชนะเสมอ.
Every Shot Matters
…เพราะทุกช็อตคือโอกาสของชัยชนะ
รับชมคลิป JEENO ได้ทาง :
https://youtu.be/iOlKHFGkjZQ?si=Fcwtt6w_FiI-zbo3